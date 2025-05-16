































Shortİlkbahar/YazDüz% 100 PamukÇıtçıt, Agraf ve FermuarCepliRegular Fit, Normal Bel-SOFT TOUCH özelliği ile, kumaş yumuşak doku ve hissedilmeyen hafiflikte keten görüntüsüne sahip, % 100 pamuktur-Soğuk su ile yıkayın max 30C-Kuru temizleme yapmayın-Kurutma makinasında kurutmayın.-Hafif ısıda üzerine bir bez kullanarak hassas ütüleyinTürkiye