



































PantolonGünlük / Casual% 83 Polyamid % 17 ElastanFermuar ve DüğmeCepliRegular FitNormal BelDüz Paça- Su itici kumaşı, hafif yağışlara ve sıçramalara karşı etkili bir koruma sağlayarak sizi beklenmedik hava koşullarına karşı güvence altına alırTürkiye