







































Norway GeographicalSoftshell MontSonbahar / Kış% 96 Polyester % 4 ElastanKapüşonlu, Dik YakaUzun Kol, Cırt cırtlıFermuarlı CeplerFermuarlı-Marka logosu-Polarlı iç astar-Kapüşon çıkarılabilir-Geri dönüştürülebilir özelliktedir-Yumuşak konforlu ve ergonomik yapıya sahip-Rüzgara ve soğuğa karşı dayanıklıdır-Turbo Dry 5000 serisi su geçirmez (5000 mm), kolayca kurur ve nefes alabilen özelliktedirÇoğu kayak malzemesinde kullanılan sert (Hardshell) kumaşlara alternatif olarak geliştirilmiş kumaş türüdür. Temel özellikleri arasında esneklik, konfor, vücuda uyum sağlaması, yüksek dayanıklılık katsayısı, nefes alabilmesi su ve rüzgar geçirmezlik bulunmaktadır.Boy : 1.79 cm / Göğüs : 81 cm / Bel : 60 cm / Basen : 90 cm / Beden : MÇin