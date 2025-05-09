



























AyakkabıGünlük/CasualLogoluHakiki Deri ve SüetBağcıklıKauçuk-Yumuşak, hafif süet yapısı, ayakkabının ikonik detaylarını vurgulayan benzersiz bir presleme tekniği olan termoform işlemiyle zenginleştirilmiştir. Kalın kauçuk taban ve yanlarda yüksek konfor ve çok yönlülük için mikro deliklerle tasarlanmıştır.İtalya