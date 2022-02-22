Blog Arama

İlk kez mi koşu ayakkabısı alacaksınız? İncelemelere başlamadan önce, bu koşu ayakkabılarını alırken dikkat etmeniz gereken hususları okumak için bir dakikanızı ayırın. Koşu ayakkabısı olmak için geliştirilmiş bir ayakkabı tercih edin Teorik olarak yalın ayak ya da kundura ayakkabı yla da koşabilirsiniz ya da basketbol veya tenis için satın aldığınız bir ayakkabıyı da kullanabilirsiniz. Eğer arada sırada koşan biriyseniz bu tercihler yerinde olabilir. Ancak bir spor olarak koşmayı planlıyorsanız, koşu için özel olarak geliştirilmiş kaliteli bir ayakkabı tercih etmek geleceğiniz için iyi bir yatırım olacaktır.