Hayallerinizi Zirveye Taşıyacak 5 Kayak Merkezi!

Kuzey yarım küreye 2021 yılında kış geç gelmiş olsa da kayak sporu ile ilgilenenlere keyifli sezon geçirmeyi vaat ediyor. Daha önceleri maceraperest sporcuların tercihi olan kayak, uzun amandır ailelerin de tatil rotasını kayak merkezlerine çeviriyor.

Bir kayak merkezini iyi yapan kilometrelerce uzanan pistleridir. Dünyanın en tanınmış kayak merkezleri Avrupa ve Kuzey Amerika'da olmasına rağmen, 1998 Kış Olimpiyatları Japonya'yı kayak haritasına sıkıca yerleştirdi ve meraklıların yıl boyunca kar arayışı And Dağları'na daha fazla dikkat çekti. Kış sporu tutkunları için doğanın insanlığa sunduğu en güzel kayak merkezlerini listeliyoruz.

Aspen, Colorado, Amerika

Amerika’nın Colorado eyaletinde bulunan Aspen, 5.000 hektardan fazla kayak alanıyla Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük kayak merkezlerinden biridir. Sadece kayak yapmaya değil birçok aktiviteye de katılmak isteyenler için gözde kayak merkezlerinden. Kayak sezonunun Nisan ayına kadar sürdüğü Aspen, festivalleri, konserleri, meşaleli geçit törenleri, partileri ile her yıl kayak tutkunlarını ağırlıyor.

Aspen’de yeni başlayanlar için Highlands ve Buttermilk yeni başlayanlar için uygun pistler bulunuyor. Profesyonel kayakçıları Aspen’e asıl çeken asıl pist ise 20 dk uzaklıktaki Snowmass dağları. Sınırsız vadileri ile Snowmass kayakçıların hayallerini süsleyen pistlerden.

Zermatt, İsviçre

İsviçre Alplerinde kayak tatili yapmak istiyorsanız, Zermatt'tan bahsetmeden en iyi kayan merkezlerini derledik diyemeyiz. Alplerdeki en yüksek tatil yeri olarak Alp Dağlarının eşsiz manzarası var. Matterhorn'un inanılmaz zirvesi, yamaçların hemen her yerinden görülebilir. Aynı zamanda İsviçre'deki en büyük dikey açıya sahiptir ve Matterhorn Buzulu'nda tüm yıl boyunca kayak yapılmaktadır. Bu sizi ikna etmeye yetmediyse, Zermatt aynı zamanda pist dışına çıkmak isteyen adrenalin bağımlıları için bir geçittir.

Zermatt rahat konaklaması ve herkesin kendine uygun bir aktivite bulabileceği rahat kayak merkezlerinden biri.

Niseko, Japonya

Ada ülkesi olan Japonya’nın en büyük kayak merkezi Niseko. Kuzeydeki Hokkaido adasında bulunan bu Japon kayak merkezi, karla kaplı bir cennettir. Ortalama 15 metrelik büyük bir karı ile Niseko'nun ülkenin önde gelen kayak merkezi olması şaşırtıcı olmasa gerek.

Birbirine bağlı dört tesisten oluşan Niseko ("Niseko United" olarak bilinir) rakipsiz bir arazi seçeneği sunar. Gün boyu kayak yapıp pudra pürüzsüzlüğündeki pistlerin tadını çıkarabilir, sonrasında ise Japon yemekleri ile keyifli bir akşam yemeği yiyebilirsiniz.

Whistler Blackcomb, Kanada

Whistler, kayak merkezleri söz konusu olduğunda hemen hemen her 'Dünyanın En İyi 10' listesine giriyor. İnsanların her yıl keyifle ziyaret ettiği, destansı pistleriyle dikkatleri üzerine çeken Whistler Blackcomb, 32 kilometrekarelik karla kaplı dağ yamacı ve 200'ün üzerinde pisti ile sıkılmayacağınız bir kış tatili vaat ediyor. Kayak ve snowboad yapmaya yeni başlayanlar için de eğitimlerin verildiği Whistler Blackcomb, çocuklarınızla birlikte zamanın nasıl geçtiğini fark etmeyeceğiniz kayak merkezlerinden.

Ylläs, Finlandiya

Karla kaplı ağaçları, Kuzey Işıklarının büyüsünü veya gece yarısı güneşinin parıltısını hayal ediyorsanız, Ylläs, kaçırmak istemeyeceğiniz eşsiz bir kış tatil beldesi. Finlandiya'nın en büyük kayak merkezi olarak ihtiyacınız olan her şeye sahip. Ülkenin en uzun kayak pistlerine ev sahipliği yapar, mükemmel bir kros parkuru ağına sahip ve ziyaretçilere her bütçede mükemmel bir konaklama seçeneği sunuyor.