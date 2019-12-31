Zirve Severler İçin: Kayak Alışverişi

Sezonun ilk karı düştü ve outdoor spor severler için kayak sezonu açıldı. Siz de bembeyaz zirveleri seviyor, bol oksijenli temiz havayı içinize çekmek istiyorsanız yazımız tam da size göre.

Peki doğru kıyafet seçimi nasıl olmalı?

Kış aylarında kat kat giyinerek üşütüp hasta olmamanın yollarını arıyoruz. Soğuk havanın sürekli hakim olduğu, yüksek rakımlı bölgelerde de keyifli bir şekilde kayak yapabilmek için doğru kayak kıyafeti seçiminde dikkat etmemiz gerekenler şu şekilde:

Kayak kıyafetlerinde su geçirmezlik :

Yüksek basınç, soğuk hava ve kar. Kayak yaparken en keyifli anda kayak kıyafetlerimizin ıslanması oldukça moral bozar. Vücut ısınızı korumak ve rahat bir şekil kayak yapmak için doğru su geçirmezlik oranı nedir?

Kayak kıyafetlerinde su geçirmezlik oranı mm (milimetre) ile ölçülür. Yağmura karşı dayanıklı bir kayak kıyafeti 1000 - 5000 mm, yağmura ve basınca dayanıklı 5000 - 15000 mm, 15000 - 30000 mm yüksek basınca dayanıklı kayak kıyafetlerini ifade eder. Ortalama bir kayak kıyafeti istiyorsanız 8000 mm kalınlı yeterli olacaktır.

Kayak sporunda kıyafetlerin su geçirmezlik oranının yüksek olmasının yanı sıra, fermuar ve dikişlerin kapanabilir olması ve her yıl yapılması gereken bakımlarının aksatılmaması gerekir.

Konforlu kayak yapmanın ipuçları :

Konforlu kayak, konforlu kayak kıyafetleriyle başlar. Kar pistlerinin keyfini çıkarmak için rahat bir kayak pantolonu ilk şarttır. Kayak pantolonu kayak yaparken üzerinize dar olmamalıdır. Fakat snowboard pantolonları gibi de geniş olmamalıdır. Hareket ederken sizi sıkmayacak, diz kısımları esnek olan modeller en doğru tercih olacaktır.

Tercihiniz kayak tulumundan yana olacaksa, yarım beden büyük ve esnek yapıda olanı tercih edilmelidir. Kayak tulumlarında arka ve önden fermuarlı modelleri tercih etmek avantajlı olacaktır. Fermuar kısımlarının su geçirmez bantlı olmasına dikkat edilmelidir.

Doğru kayak montu tercihi :

Kayak montu tercihinizi, kayak yapacağınız yere ya da kayak stiline göre tercih etmekte fayda var. Yüksek rakımlı ve doğa şartlarının daha zor olduğu uzun pistlerde vücut ısınızı koruyacak montlar tercih edilmelidir.

Güneşli, rakımı daha düşük ve yağış alan kayak pistlerinde su dayanıklılığı yüksek ve ince montlar keyifli bir şekilde kayak yapmanıza yardımcı olacaktır.

Kayak montu tercihinde dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise kayak montunda kullanılan materyallerdir. Kayak montu için en iyi materyal polyester elyaf ve kaz tüyüdür. Kayak montunun astar kısmı ince polar ya da mikro fiber olmalıdır. Astarın çıkarılıp takılabilmesi artı bir özelliktir.

Kayak montu vücudunuza tam oturmalıdır. Omuz ve sırtta esneme panelleri ve terlemeyi engellemek için koltuk altında hava fermuarı olan modeller konforlu kayak yapmanızı sağlayacaktır.

Kayak esnasında müzik dinlemeyi ve fotoğraf çekmeyi sevenler için kulaklık ve telefon için kullanımına uygun kayak montları da mevcuttur.

Canadian Peak, Norway Geographical, EA7 kayak montu alışverişinde en çok tercih edilen markalar arasındadır. Bu markaların kaliteli ve şık kayak montlarını ; https://www.exxeselection.com/arama?q=kayak&stock=1&multi=48-39 bağlantısından inceleyebilirsiniz.

Yurtdışında en çok tercih edilen kayak merkezleri :

Kayak alışverişinizi tamamladınız. Fakat hala rotanın neresi olacağına karar veremediniz mi? O halde sizin için seçtiğimiz birkaç kayak merkezine göz atmak istiyorsanız yazımızı okumaya devam edebilirsiniz. Türkiye’de, Uludağ’dan Palandöken’e birbirinden güzel ve doğa harikası kayak merkezlerimizi keşfettiyseniz, şimdi sıra Avrupa’da. İlk rotamız tahmin edebileceğiniz gibi İsviçre Alpleri. Adım adım kayak merkezi keşfimize başlıyoruz.

Zermatt, İsviçre

Kış tatilinden, kayaktan bahsedeceksek; İsviçre Alpler'iyle söze başlamamak olmazdı. Dünyaca ünlü kayak merkezlerini bulunduğu İsviçre'de Zermatt en popüler kayak merkezlerinin başında geliyor. Direkt uçuşun bulunmadığı Zermatt'a arabayla gitmek de mümkün değil. Zurich, Basel veya Cenevre’den yaklaşık 3 saat sürecek bir tren yolculuğu yapmanız gerekiyor. Burada doğaya oldukça duyarlı olunduğu için, tren sonrasında elektrikli araçlar kullanabilirsiniz.

Cortina d’Ampezzo, İtalya

Sinema tutkunlarının gözde kayak merkezi Cortina d’Ampezzo . Cortina d’Ampezzo aralarında James Bond filmi olan “Yalnız Gözlerin İçin” ve “Pembe Panter” filmlerinin de bulunduğu pek çok filme ev sahipliği yapmıştır. 2. Dünya Savaşı sırasında iptal edilen Kış Olimpiyatları, 1956 yılında Cortina d’Ampezzo düzenlenmiştir. Buna rağmen diğer kayak merkezlerine nazaran daha sakindir.

Tatil yapıp, bulunduğunuz bölgenin mutfağını tatmayı seviyorsanız Cortina d’Ampezzo tam size göre.

Val Thorens, Fransa

Fransız Alplerinde bulunan Val Thorens, 2300 m rakımı ve 68 kayak pistiyle Avrupa'nın en yüksek ve en büyük kayak merkezi ünvanına sahip. Saint-Martin-de-Belleville komününde yer almaktadır. Uzun bir kayak tatili yapmak istiyorsanız Val Thorens tam da size göre.

Garmisch - Partenkirchen, Almanya

Almanya'nın en yüksek dağı Zugspitze’nin eteklerinde yer alan Garmisch-Partenkirchen, 1936 Kış Olimpiyatları için tıpkı Buda ve Peşte gibi birleştirilip tek bir kasaba haline dönüştürülmüş. Diğer kayak merkezlerine nazaran çok daha sakin ve mütevazidir.

Bansko, Bulgaristan

Yeni yeni adı duyulan bir kayak merkezi olan Bansko, bakımlı kayak pistleri ve rahat ulaşım olanaklarıyla gözde kayak merkezlerinden olmaya aday. Avrupa’da daha yakın bir kayak merkezi arıyorsanız Bansko sizin için iyi bir tercih olabilir. Macera severler için, hava koşullarına bağlı olarak, bazı pistlerde 18:30 - 21:30 arasında gece kayağı yapma imkânı da bulunmakta. Çocuğunuzla birlikte kayak tatili planlayacaksanız Bansko sizin için en ideal kayak merkezleri arasında. 4 -7 yaş arası çocuklara özel Ski Oyun ve Kayak Öğrenme Parkında gözetmenlerin kontrolünde 3 adet çocuk telesiyeji hizmet vermektedir.

Hintertux, Avusturya

Kayak sezonu bitiyor ya da kayağa gideceğim ama kar var mıdır soruları aklınızdan çıkmıyorsa Hintertux Buzulu sizin için doğru adres. 3000 m üzerindeki yüksekliğiyle Hintertux Buzulu kayak sezonuna geç kaldıysanız, size ev sahipliği yapmaya hazır. Göz dolduran manzarasıyla tüm yıl kayak severlerin tercihi olan Hintertux Buzulu, profesyonellerin de gözdesi.

Jahorina, Bosna - Hersek

Balkanlar’da eşsiz manzara ile kayak yapmak istiyorsanız, Saraybosna’daki Jahorina Dağında bulunan Jahorina Kayak Merkezine hayran kalacaksınız. Balkanların en büyük ve gelişmiş kayak merkezi ünvanına sahip Jahorina Kayak Merkezi, 1984 yılında 14. Kış Olimpiyatları’na ev sahipliği yapmıştır.

Kopaonik, Sırbistan

“Güneşin Dağı” olarak da bilinen Kopaonik, yılda 200 gün güneş almaktadır. 70 km üzerinde kayak pistleriyle amatör ve profesyonel birçok kayakçının uğrak noktasıdır. Fransa ve Avusturya’nın kalabalığının aksine huzurlu ve doğayla iç içe bir kış tatili imkanı sunmaktadır. Kopaonik, eğlenceli bir mücadele arayanlar için Malo Jazero adında tüm geceyi aydınlatan bir gece seansı da sunuyor.

Çocuğunuz için de kayak yapmayı keyifli bir şekilde öğrenebileceği kayak kreşi mevcuttur.

Spindleruv Mlyn, Çek Cumhuriyeti

Çek Cumhuriyeti’nin Dev Dağları anlamına sahip, en yüksek sıra dağları olan Krkonoše’nin karla örtülü zirveleri, bölgedeki dört ana kayak merkezinden biri olan huzur dolu Spindleruv Mlyn’e ev sahipliği yapıyor.

Spindleruv Mlyn, yanı başınızda UNESCO tarafından biyosfer rezervi olarak sınıflandırılmış Ulusal Park ve çocuğunuz için uygun kayak alanlarıyla uğrak noktanız olmaya aday bir kayak merkezi.

Tüm gününüzü kayak yaparak geçirdikten sonra, Çek Cumhuriyeti’nin yöresel yemeklerinden tatmayı da unutmayın.