











































SweatGünlük/CasualLogoluSonbahar/Kış% 100 PamukDik YakaFermuarlıUzun KolAyrık Kanguru CepliRegular Fit-Ribana örgülü manşetler ve etek ucu- Yumuşak bir his için saf pamuklu havlu kumaştan üretilmiştirBangladeş