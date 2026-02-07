Model: Çanta

Desen: Logolu

Ortam: Günlük/Casual

Materyal: % 100 Poliüretan

Boyut: 20 x 12 x 7 cm

Kapama Şekli: Fermuarlı

Yaş Grubu: Yetişkin

Askı Türü: Ayarlanabilir Askılı

Menşei: Kamboçya

Detaylar: - Bir adet ana bölme- Bir adet iç kılıf cep- Bir adet dış cep