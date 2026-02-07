Model: Cüzdan

Desen: Logolu

Ortam: Günlük/Casual

Materyal: % 100 Poliüretan

Boyut: 12 x 10 x 3 cm

Yaş Grubu: Yetişkin

Menşei: Kamboçya

Detaylar: - Bir adet fermuarlı bölme- Bir adet çıtçıtlı kapaklı bölme- İç kısımda çok sayıda kart yuvası