Model : Ceket / Yelek

Sezon : Sonbahar/Kış





Desen : Logolu



Materyal : % 87 Geri Dönüştürülmüş Polyester % 13 Termoplastik Poliüretan





Yaka Bilgisi : Kapüşonlu Yaka







Kapama Bilgisi : Fermuarlı





Kol Bilgisi : Uzun Kol



Cep Bilgisi : Cepli





Kalıp Bilgisi : Regular Fit

Detay :

-Astarlı

-Su geçirmez

-Standart uzunluk

-Yalıtımlı, ısıyı muhafaza eder

-Geri dönüştürülmüş polyester astar

-3'lü kullanım özelliği sayesinde kullanışlıdır

-Fermuar bağlantı kısmından çıkarılarak yelek olarak da giyilebilir

-Yelek çıkarılarak daha incelen ceket mevsim geçişlerinde de tercih edilebilir

-Manken 186 cm boyunda M beden giymektedir





Üretim Yeri : Çin