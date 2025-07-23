Model: Çanta

Desen: Logolu

Materyal: % 100 Polyester

Boyut: 20 x 14 x 8 cm

Kapama Şekli: Fermuar

Askı Türü: Bir Yan Kulp

Menşei: Bangladeş

Detaylar: -Kapasite 2L -Bir ana bölme, iki iç cep, bir dış cep