Marka : UGG



Model : Kız Çocuk Bot

Sezon : Sonbahar/Kış

Materyal : Hakiki Deri ve Süet





Taban Bilgisi : Eva



Detay :

-Koyun derisinden yapılan astar soğuk kış günlerinde ayağınızı sıcak tutar.

-Yastıklamayı, dayanıklılığı ve rahatlığı artırmak için hafif bir tabana sahiptir.



