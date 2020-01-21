14 Şubat 2020 Yaklaşıyor, Sevgiliye Hediye Önerileri | Exxe Selection

14 Şubat Yaklaşıyor, Sevgiliye Hediye Önerileri

14 Şubat Sevgililer Günü yaklaşırken hediye arayışları da hız kazanıyor. Modern dünyada tüm sevgililerin birbirine sevgisini ifade ettiği, yılın en romantik zamanı 14 Şubat Sevgililer Günü. Romantik ve sevgi dolu Sevgililer Günü geçirmek için planlar yapılıyor. Sevgililer Günü denince akla ilk gelen ise ‘Sevgilime nasıl bir hediye seçeceğim?’ sorusu oluyor. Henüz bu konuda fikriniz yoksa yazımız tam da size göre.

Sevgilinize alacağınız hediye, onu ne kadar tanıdığınızı ve onu neyin daha mutlu edeceğini düşünmenizi sağlıyor. Sevgilinizin yaptığı spor, iş hayatı, hobileri, stiline göre hediye planı yapabilirsiniz.

Sevgililer Günü İçin Erkek Sevgiliye Hediye Fikirleri

Sevgililer Günü’nde sevdiğiniz erkeğe stil sahibi, şık bir hediye almanız onu çok mutlu edecektir. Erkeklerin ilgi alanlarına göre fikir edinebileceğiniz önerilerimize başlıyoruz.

Şık, rahat ve cool; Emporio Armani:

Güçlü ve stil sahibi sevgilinize, yüksek moda anlayışıyla modaya yön veren Emporio Armani’nin; gözlük, ayakkabı, mont tasarımları şık hediye seçenekleri arasında olacaktır.

Sevgiliniz yoğun iş hayatına sahipse; centilmen ve şık Hugo Boss:

Hugo Boss’un centilmen şıklığı, sevgiliniz iş hayatında oldukça aktif ve yoğunsa alacağınız hediye konusunda ilk tercihlerden. Hugo Boss ayakkabı, bot, cüzdan, kazak ve gömlekler sevgiliniz için şık hediyelerden.

Etro’nun sofistike stili ile romantik bir hediye:

Etro’nun sofistike ve ilham veren stili, romantik bir hediyeye dönüşüyor. Şık bir Etro gömlek 14 Şubat Sevgililer Günü’nde tercih edebileceğiniz hediyeler arasında.

Stilinde rahat ve şık olmayı sevenler için:

Sevgiliniz stilinde rahat ve şık olmayı seviyorsa Lacoste polo yaka t-shirtler tam ona göre. Yumuşak ve rahat Lacoste sweat ve Lacoste t-shirt modelleri arasından sevgilinize seveceği bir hediye alabilirsiniz.

Heyecan verici hediye tercihi:

Kenzo’nun limitsiz ve renkli stili, Armani Exchange’in hareketli-şık çizgisi; sevgilisine 14 Şubat’ta etkileyici hediye almak isteyenler için doğru adres. Kenzo kazak ve Armani Exchange sweatler sevgilinize alacağınız harika hediyeler arasında.

Sevgiliniz soğuk zirveleri seviyorsa:

Sevgiliniz kış sporlarını ve tatillerini seviyorsa, Norway Geographical, Canadian Peak, EA7 montlar, sevgilinizin zirvede üşümediğinden emin olmanızı sağlayacak hediye tercihlerinden.

Asi ve cool:

Asi ve cool şıklık denince akla ilk gelen Philipp Plein ve Dsquared2 oluyor. Sevgilinize alışılmışın dışında, cool bir hediye almak istiyorsanız, Dsquared2 ve Philipp Plein t-shirt, sweat, pantolon ve sneakerlar en doğru tercih olacaktır.

Her an maceraya hazır:

Maceraperest ve outdoor sporlar sevgilinizin her an hayatındaysa, Nautica ve EA7 mont, sweat, kazaklar onun için kullanışlı hediyeler arasında olacaktır.

Sevgililer Günü İçin Kadın Sevgiliye Hediye Fikirleri:

Sevdiğiniz kadına hediye almak hem keyifli hem de zor olabilir. 14 Şubat Sevgililer Günü için planınızı yaptınız, geriye kalan onu şımartacak şık bir hediye seçiminde.

Sevgiliniz çanta ve ayakkabı tutkunuysa, sevgilinize alacağınız hediye Guess, Emporio Armani çanta ve ayakkabı olabilir. Guess spor tasarımlarında da zarafeti bırakmıyor. Klasik ve spor şıklıktaki tasarımlarıyla sevgilinizi mutlu edebilirsiniz.

Parıltılı, güçlü ve sıcacık şık botlar;

Kadınların hayranı olduğu yüksek tabanlı kar botları, çok şık ve sevgilinizin hayran olacağı hediyelerden. Parıltılı, kürklü ve deri formlarda Moon Boot, Ugg ve Love Moschino botlar, sıra dışı tasarımlarıyla harika bir hediye olacaktır.

Sevgiliniz için en ideal tatil fikri kayak tatiliyse; rengarenk Norway Geographical, Canadian Peak, EA7 montlar kayak yaparken konforlu zaman geçirmesini sağlayacaktır.

Sevgililer Günü İçin Zamansız Hediye Seçenekleri

Sevgililer Günü'nde uzun yıllar kullanılabilecek kaliteli bir hediye seçmek istiyorsanız zamansız tasarımlara yönelmek doğru bir tercih olacaktır. Şık çanta, sneaker, cüzdan ve aksesuar seçeneklerini bir arada incelemek için Calvin Klein koleksiyonunu keşfedebilir, hem kadın hem de erkek için stil sahibi hediye alternatiflerine ulaşabilirsiniz.

Hem Erkek Hem Kadın İçin Lüks Giyim Markaları

Sevgililer Günü’nde sevgilinize şık ve etkileyici hediye alabilirsiniz. Yüksek modanın, stil dozu yüksek trendlerini takip ederek oluşturduğumuz önerilerimize başlıyoruz.

Kadın ve erkek giyiminde her an şık ve rahat olmanızı önemseyen Emporio Armani, sevgilinizin severek kullanacağı ayakkabı, mont, gömlek, gözlük ve birçok parçayı size sunuyor.

Armani Exchange’in enerjik stili, sevgilinize alacağınız çarpıcı hediyeler konusunda bir adım öne geçmenizi sağlıyor. Armani Exchange’in turuncu, mor, siyah renklerdeki logo baskılı sweatleri kadın ve erkek için ideal hediyeler arasında.

Spor tutkunu çiftlerdenseniz, EA7’nin her an harekete hazır koleksiyonu size ve sevgilinize en uygun hediyeler listesinde en başta geliyor. EA7’nin açık havada spor yaparken kullanabileceğiniz, hem rahat hem de kullanışlı montları hediye lisenizin ilk sırasında olabilir.

Bu sezon Kenzo’nun kaplan figürlü koleksiyonu oldukça ilgi gördü. Siz de sevgilinize moda trendlerinde üst sıralarda yer alan bir hediye almak istiyorsanız; Kenzo’nun kadın ve erkek için hazırladığı güncel koleksiyonlarını inceleyebilirsiniz.