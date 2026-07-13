Orijinallik Garantisi ve Ürün Tedarik Sürecimiz

Exxe Selection Güvencesi
Exxe Selection, satışa sunduğu ürünleri bağımsız bir satıcı olarak paralel ithalat yöntemiyle temin eder. Exxe Selection, sunduğu markaların resmi distribütörü veya yetkili satıcısı değildir. Satışa sunulan her ürün orijinal ürün güvencesiyle müşterilerimize ulaştırılır.
Satışa sunulan ürünler orijinal ürün güvencesi taşır.
Ürünler yurt dışı tedarik kanallarından yasal olarak temin edilir.
Ödeme işlemleri güvenli altyapılar üzerinden gerçekleştirilir.
Siparişler hazırlanarak belirtilen süre içinde kargoya verilir.
Satın alınan ürünler sipariş faturasıyla birlikte gönderilir.
Exxe Selection'da satışa sunulan ürünler, yurt dışındaki ticari tedarik kanalları aracılığıyla paralel ithalat yöntemiyle temin edilir. Tedarik sürecinde Avrupa kaynaklı stok, sezon sonu ve outlet ürün kanallarından yararlanılabilir.
Paralel ithalat modeli; ürünlerin klasik distribütör ve mağaza zincirlerinden bağımsız biçimde tedarik edilmesini sağlar. Böylece dünyaca ünlü markaların farklı koleksiyonları, Exxe Selection müşterilerine ulaşabilir.
“Şeffaflık, güvenilir alışveriş deneyimimizin temelini oluşturur.”Exxe Selection bağımsız bir satıcıdır; satışa sunduğu markaların resmi distribütörü, resmi bayisi veya yetkili satıcısı değildir.
Ürünler, satışa sunulmadan önce ürün bilgileri ve fiziksel özellikleri dikkate alınarak kontrol sürecinden geçirilir.
Ürünün ambalajı, genel görünümü, işçiliği ve ürün üzerindeki tanımlayıcı bilgiler incelenir.
Ürün etiketi, barkodu ve mevcut ürün kodları birbiriyle karşılaştırılır.
Model, materyal, renk ve ürün detaylarının ilgili ürün bilgileriyle uyumu kontrol edilir.
Kontrol sürecini tamamlayan ürünler, güvenli gönderim için özenle paketlenir.
Evet. Exxe Selection'da satışa sunulan ürünler orijinaldir. Ürünler, paralel ithalat yöntemiyle temin edilir ve satışa sunulmadan önce ürün etiketi, barkodu, ürün kodları ve fiziksel özellikleri dikkate alınarak kontrol edilir. Bir ürünün orijinalliğine ilişkin haklı bir şüphe oluşması durumunda müşteri destek ekibimiz gerekli inceleme ve iade sürecini başlatır.
Sipariş öncesinden teslimat sonrasına kadar şeffaf ve ulaşılabilir bir alışveriş deneyimi sunmayı amaçlıyoruz.
İade koşullarını karşılayan ürünler için teslim tarihinden itibaren 15 gün içinde iade talebi oluşturabilirsiniz.İade koşullarını inceleyin
Ödeme bilgileriniz güvenli ödeme altyapıları üzerinden işlenir. Anlaşmalı banka kartlarına vade farksız üç taksit seçeneği sunulabilir.
Siparişiniz veya ürünlerinizle ilgili sorularınız için müşteri destek ekibimize WhatsApp üzerinden ya da destek hattımızdan ulaşabilirsiniz.444 30 79
Paralel ithalat, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'nun 152. maddesi kapsamında düzenlenen marka hakkının tükenmesi ilkesine dayanır. Bu yöntem, hukuka uygun şekilde piyasaya sunulmuş orijinal ürünlerin bağımsız ticari kanallar üzerinden tedarik edilerek satışa sunulmasına imkân veren yasal bir ticaret yöntemidir.
Evet. Paralel ithalat, ürünün sahte veya taklit olduğu anlamına gelmez. Paralel ithal ürünler orijinal ürünlerdir; ancak markanın resmi distribütör kanalı dışındaki bağımsız ticari kanallar üzerinden temin edilir.
Hayır. Exxe Selection, satışa sunduğu markaların resmi distribütörü, resmi bayisi veya yetkili satıcısı değildir. Ürünlerini paralel ithalat yöntemiyle temin eden bağımsız bir satıcıdır.
Outlet, sezon sonu veya stok fazlası olarak satışa sunulan bir ürünün orijinal olmadığı anlamına gelmez. Bu ifadeler çoğunlukla ürünün satış kanalı, sezonu veya stok durumuyla ilgilidir.
Bir ürünün orijinalliğine ilişkin haklı bir şüpheniz bulunuyorsa müşteri destek ekibimizle iletişime geçebilirsiniz. Ürün inceleme sürecine alınır; gerekli koşulların oluşması hâlinde iade işlemi başlatılır.
Evet. Exxe Selection üzerinden gerçekleştirilen siparişler faturalı olarak gönderilir. Sipariş faturanıza sipariş ve üyelik bilgileriniz üzerinden de ulaşabilirsiniz.
Ürün fiyatları tedarik dönemi, koleksiyon sezonu, stok durumu, satın alınan ürün miktarı, döviz kuru ve kampanya koşulları gibi birçok değişkene göre farklılık gösterebilir.
Orijinal ürün güvencesiyle sunulan yeni koleksiyonları ve seçkin ürünleri Exxe Selection'da inceleyin.Markaları Keşfet