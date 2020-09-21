Maskülen ve İddialı: 2020/21 Sonbahar-Kış Emporio Armani Koleksiyonu

Maskülen ve İddialı: 2020/21 Sonbahar-Kış Emporio Armani Koleksiyonu

Yüksek modada son sözü söyleyen Armani, Emporio Armani 2020/21 Sonbahar-Kış koleksiyonunu görücüye sundu. Güçlü omuzlar, zarif detaylar ve iddialı adımlarıyla Emporio Armani F/W 2020-21 mercek altında.

Koyu renklerin hakimiyetindeki koleksiyonda, nüanslar dolu kreatif dokunuşlar kendini gösteriyor.

Kadın Stiline Maskülen Vurgu

Modanın dinamiklerine yön veren Giorgio Armani, Emporio Armani koleksiyonu için kadın ve erkeğe eşitlik vurgusu yapıyor. Emporio Armani F/W 2020-21 kadın koleksiyonu siyah ve gri tonların hakimiyeti altında. Koyu bir sınır çizilen koleksiyonda, mavi ve yeşil tonları sınırı ihlal ederek feminen bir dokunuş katıyor.

Uzun kadın pardösüleri ve yağmurluklarıyla dikkat çeken Emporio Armani retro bir görünüme odaklanmış. Uzun çizmelerle tamamlanan kombin gizemli bir hava yaratıyor. Özgür ve çağdaş görünümlü kısa ceketler, mini şortlarla bir araya getirilmiş.

Parlak ve yumuşak kumaşlar uzun ceket- pantolon takımlarda kendini gösterirken, kombinin en şık parçası minimal boyutlardaki kol çantaları oluyor. Kendi içinde tezat vurgular taşıyan koleksiyonda sivri burunlu ayakkabılarsa hayalperestler için pencere açıyor.

İtalyan stilinden ödün vermeyen koleksiyonda, minimal şapkalar ve aksesuarlar hayranlık uyandırıcı. Yüksek bel pantolonlar büyük tokalı kemerlerle meç edilmiş. İpekli kadife ve ipek kumaşın yarattığı parıltı efekti koyu renk kumaşta asil bir görünüm yaratıyor.

Dev volanlarla hareketlendirimiş koleksiyonda, maskülen hava silinip yerini feminen şıklığa bırakıyor. Yeşil ve mavinin en sofistike tonlarının kendini gösterdiği Emporio Armani 2020-21 Sonbahar/Kış koleksiyonu retronun modern sunumu izlenimi yaratıyor.

Erkek Koleksiyonunda İddialı Detaylar

Emporio Armani 2020/21Sonbahar- Kış erkek koleksiyonu kadın koleksiyonunda olduğundan farklı olarak bordo ve gri tonların hakimiyeti altında.

Ceket ve pantolon takımların ağırlıklı olduğu koleksiyonda, aksesuar olarak Bond çantalar tercih edilmiş. Ekose ve çizgi desenleriyle renklendirilen gri tonlar modern bir görünüm kazanıyor. Net çizgiler, dik yakalar, yüksek tabanlı botlar. Koleksiyon bir hikaye anlatır nitelikte tasarlanmış.

Retro uzun pardösüleri erkek koleksiyonunda da görüyoruz. Kadın koleksiyonundan farklı olarak ipek yerini burada deriye bırakıyor. Deri eldivenler, deri sweatshirtler adeta soğuk bir kışa hazırlık niteliğinde.

Örme dokuların da görüldüğü koleksiyonda, over size parçalar oldukça ön planda. Asimetrik kesimlerle hareketlendirilmiş yakalar yakın geleceğe selam gönderiyor. Kayak ve paraşüt ile ilgilenenlerin yakından tanıdığı ceket ve mont kesimleri modern bir duruş sergiliyor.

Her an harekete hazır erkek jogging pantolonlar koleksiyona sportif bir hava katmış. Hemen her pantolonun altında görülen postallarsa koleksiyonun duruşunu yükseltiyor.

Kendi içinde birkaç bölüme ayrılan Emporio Armani 2020/21 Sonbahar - Kış erkek koleksiyonu, griler içindeki denge, çizgilerin mağrur duruşu ve asimetrinin günlük hayata uyarlanış hali gibi.

Cep detayları düz parçalara hacim katarak, özel bir form kazandırıyor. Hacimli yaka aksesuarları ve montlar kışa meydan okur nitelikte.