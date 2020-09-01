2020/21 Sonbahar-Kış Stillerine Bakış

Sonbahar-Kış Stillerine Bakış

Oldukça hareketli geçen bir yazın ardından; sofistike, kendi içinde iddialı kış bizi bekliyor. Modanın dinamiklerini kontrol altında tutan otoriteler Sonbahar-Kış koleksiyonlarını görücüye çıkardı.

Bildiğiniz tüm kış stillerini unutun, bu kış mükemmelin Everest’ine tırmanıyoruz. Küçük bir ön bilgiyle başlayalım: hayal gücünüzü zorlayın!

Kadın modasında döpiyes takımlar, dev balon kollar, parlak koyu renkler, uyumsuz renk ve doku kombinleriyle tüylerimiz diken diken. Erkek stilinde yazdan kalma çiçek desenleri kışa adapte olurken, ağırlıklı olarak toprak ve koyu tonların hakimiyetini göreceğiz.

Mağrur ve İddialı Sonbahar-Kış Erkek Modası

Yüksek moda bu sezon da koleksiyonlarında oy birliği yapmıyor. Sonbahar-Kış sezonunda erkekler için her stile uygun ürünler bulmak mümkün. Artık zamansız sayılabilecek trençkotlar, renkli triko kazaklar ve desenli yağmurluklar başrollerde.

Lacivert, turuncu, siyah, bordo ve kahve tonların kendini gösterdiği Sonbahar-Kış sezonu, klasik dokunuşlardan da kendini alamıyor. Erkek gömlek modellerinde yazdan adapte olmuş kış çiçekleri, minimal çizgiler ve desenler oldukça iddialı.

Eylül ayının gelişiyle birlikte yağmurluklar kendini göstermeye başlıyor. Koyu ve canlı renkler bir araya getirilerek oluşturulan renk kombinasyonlarıyla yağmurluklar farklı formlara bürünüyor.

Erkek montlarında alışılmışın dışında, renkler ve kürklerle karşı karşıyayız. Şişme montlarda metalik mor, hardal rengi, gri ve turuncu ön planda. Canlı metalik renklerle güçlenen şişme montları, kürk detayları takip ediyor. Deri ve kürklü montlar bu sezon da iddiasını sürdürüyor.

Erkek çanta ve kemerlerde deri, Sonbahar-Kış sezonunda da her sezon olduğu gibi revaçta. Marka logoları ve baskılarla renklenen der çantalar kombinlere renk katacak.

Kışlık sneakerlar da podyumlarda kombinlerin aranan parçaları arasında. Yüksek ve kaymaz tabanlı erkek sneakerlar bot kat kadar sıcak tutuyor fakat sneaker rahatlığında. Sneakerlarda renkler daha önceki kış sezonlarına oranla oldukça canlı.

Sonbahar-Kış Sezonunda Yarış Yüksek Tempoda

Sonbahar-Kış sezonunda karmaşık bir stil yarışı hakim. Heybetli balon kollardan, birbiriyle asla yan yana gelmez parçaların bir arada olduğu kombinlere alışırız derken, oldukça cesur döpiyes takımlar son noktayı koydu.

Bu kış sezonunda sokaklarda, davetlerde, iş yerinde oldukça özgür ve cesur kadınlar göreceğiz. Renklerin ton olarak koyulaştığı kış sezonlarının aksine bu sezon çimen yeşili, turuncu ve kısmen de olsa neon renkler hakim.

Yaz sezonlarında sıkça tercih edilen midi boy elbiseleri bu yıl kış sezonuda görüyoruz. Kadın sweatshirtlerse casual ve spor kombinlerin parçası olmaktan çıkıp, kendini şık kombinlere adıyor.

Çanta ve ayakkabı koleksiyonlarına değinmeden asla geçmemeli! İddialı kombinlere iddialı çantalar nazikçe ekleniyor. Bordo, kahve, hardal ve siyah tonlarda kendini gösteren kadın çantalara bu kış sezonu beyaz alternatifi de geliyor.

Sonbahar-Kış sezonunda yüksek ökçelerden inip, spor şıklığın kollarına koşma zamanı. Bir çok marka kadın stilinde konforu ön planda tutuyor bu sezon. Kauçuk ve lastik tabanlı kışlık kadın sneakerları kombinlemek için heyecanla kışın gelmesini bekliyoruz!

Montlarda erkek montlarda olduğu gibi canlı renkler, deri ve kürklerin yanında peluş montlar da dikkat çekiyor. Uzun pardösü görünümlü peluş montlara vitrinlerde sıkça rastlayacağız.