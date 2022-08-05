2022'nin En Popüler Moda Markaları

Moda dünyası her geçen gün yükselişte. Moda dünyasındaki yardımlaşmalar, planlar ve rekabette aynı oranda daima artıyor. Moda şirketleri cirolarını yükseltmeye ve yeni tasarımlarını hazırlamaya çalışıyorlar. Ama büyümeler artık eskisi gibi yalnızca ciro ve firma bilinirliği ile olmuyor. Artık bir markayı değerlendirirken tıpkı bir insan gibi duygusunu, vaadini, iletişimini ve kullanıcı deneyimlerini de baz alıyorlar. Bu konuda herkesin yakından takip ettiği ünlü Lyst, her sene bir en popüler moda markaları listesi yayınlıyor.

Lyst İndex Neye Göre Seçiliyor?

Lyst dünyanın en popüler moda markaları listesini yılda 4 kere yayımlıyor. Her çeyrekte liste değşiyor fakat bir önceki listeyi kaldırmıyor. Böylece bir markanın yükselişte mi, yoksa düşüşte mi olduğunu görebiliyorsunuz. Peki Lyst bu listeyi neye göre hazırlıyor?

Lyst’in bu listeyi hazırlamasında birçok etken mevcut. İlk öncelik elbette büyüme. Marka değeri, isim hakkı, kullanıcı deneyimi ve sosyal bilinirlik en önemli etkenlerden sayılıyor. Bu verileri elde ederken kendi kullanıcılarından ve sitesinden de yardım alıyor Lyst. Çünkü Lyst 200 milyondan fazla kullanıcının kullandığı global bir moda şirketi.

2022 En Popüler Markalar - İlk Çeyrek

2022 yılının ilk çeyreğinde en çok popülerliğe erişmiş markalar hali hazırda baya önce yayınlanmıştı. Moda sektörünün yakın takipçileri Temmuz ayı yaklaştıkça yeni yayımlanacak listeyi heyecanla bekledi. Listede kimlerin yerlerinin değiştiğini, kimlerin çıkıp yeni hangi markaların girdiğini görmek moda severler için oldukça heyecanlı bir aktivite. İşte 2022 yılının ilk çeyreğinin en popüler moda markaları:

Balenciaga

Gucci

Louis Vuitton

Prada

Valentino

Dior

Moncler

Bottega Veneta

Fendi

Miu Miu

Off- White

Burberry

Loewe

Versace

Diesel

Rick Owens

Adidas

Saint Laurent

Nike

Alexander McQuenn

2022 En Popüler Markalar – İkinci Çeyrek

2022 yılının ilk çeyrek listesinin ardından geçtiğimiz günlerde ikinci çeyrek listesi de yayınlandı. Liste her ne kadar kökten değişmese de bazı yeni eklenenler ve sıralamalarda değişiklikler mevcut.

İşte 2022 yılının yarısında yayımlanan listeye göre bu yılın en popüler moda markaları:

Gucci

Balenciaga

Prada

Valentino

Louis Vuitton

Dior

Miu Miu

Fendi

Diesel

Burberry

Versace

Nike

Adidas

Loewe

Dolce&Gabbana

Saint Laurent

Bottega Veneta

Moncler

Off-White

Jacquemus

Markaların bu popülerlik seviyesine gelmesinin ve listede yer almasının sebeplerini birçok okur merak ediyor. İşte 2022 yılının en popüler markalarının bu sene yaptığı eventlerin kısa özeti. Liste zaten markaların bunu hak ettiğini gösteriyor.

Gucci

Cosmogonie Resort 23’ koleksiyonu Puglia’da tanıtıldı.

Harry Styles ile iş birliği yapıldı.

Gucci x Adidas koleksiyonunu sundu.

Balenciaga

NY Menkul Kıymetler Borsasında Spring/Summer koleksiyonu büyük bir hit aldı.

Yeezy Gap Balenciaga’nın ikinci damgası yayınlandı.

Sosyal medyada oldukça konuşulan yırtılmış sneaker serisine 100 çift eklendi.

Prada

Prada Spring/Summer erkek giyim koleksiyonu Milano’da sevenleriyle buluştu.

Sınırlı üretimdeki sneakerlar için Cassisus Hirst ile iş birliği yapıldı.

Prada Meta için ilk imzasını attı.

Valentino

Valentino Garavani’nin 90. Günü kutlandı.

Alessandro Beretta yeni Avrupa CEO’su oldu.

Lewis Hamilton, Pink PP kampanyasının reklam yüzü oldu.

Louis Vuitton

San Diago’da 23’ Cruise gösterisi yapıldı.

Nike x Louis Vuitton için Dream Now sergisi açıldı.

DIOR

Birkenstock ile iş birliği yapıldı.

Los Angeles'ta ortak markalı bir pist gösterisi için ERL ile birlikte çalışıldı.

MIU MIU

Sydney Sweeney, Wander Bag kampanyasında rol aldı.

Herkesin merakla beklediği Elvis filmi kostümleri için Baz Luhrmann ile iş birliği yapıldı.

Mıu Mıu, Met Galası için Emma Corrin ve Maude Apatow’u giydirdi.

FENDI

AS Roma ile iki yıllık sözleşme imzalandı.

Milano Moda Haftası’nda SS’23 koleksiyonu sunuldu.

Diesel

Yeni atletizm serisi Diesel Sport piyasaya sürüldü.

Kylie Jenner, Dua Lipa ve Julia Fox Diesel tarafından giydirildi.

Burberry

Burberry Met Gala’da ünlüleri giydirdi. Listesinde Nicki Minaj, Bella Hadid, Naomi Campbell ve daha fazlası yer aldı.

TB Yaz Monogram kampanyasının yüzü Brezilyalı ünlü manken Gisele Bündchen oldu.

Versace

Versace yıllık satışlarında 1 milyar doları geçtiğini açıkladı.

Grammy’de Dua Lipa ve Megan Thee Stallion’u Versace giydirdi.

Pride koleksiyonu yayımlandı.

Nike

Rusya pazarından tamamen çekilerek dünya çapında bir sosyal sorumluluğa el attı.

Ünlü modeli Nike Air Force 1 iş birliği için Billie Eilish seçildi.

Jacquemus ile iş birliği yapıldı.

Adidas

Gucci x Adidas Retro spor giyim koleksiyonu yayınlandı.

Ayrıca Balenciaga ile ortak koleksiyon sunuldu.

NOAH ile iş birliği yapıldı.

LOEWE

2022 Sonbahar/Kış sezonunun yüzü Anthony Hopkins seçildi.

Spring Summer 2023 için podyumda giyilebilir bitkiler yer aldı.

Paula’nın yeni Ibiza koleksiyonu piyasaya sürüldü.

Dolce & Gabbana

Ünlü marka Dolce & Gabbana Kourtney Kardashian ve Travis Barker’ın Portofino’daki düğününe ev sahipliği yaptı.

ABBA Voyage gösterisi için kostümler tasarlandı.

Saint Laurent

Satışlarının ilk çeyreğe göre %37’lik bir büyümede olduğunu açıkladı.

Catherine Deneuve ile “Smoking” podcastine başlandı.

SELF projesinin yeni sürümünü duyurdu.

Bottega Vanetta

Safa Şahin ayakkabı tasarımcısı olarak atandı.

Arşiv ürünleri olan Bottega serisi yeniden yayınlandı.

Moncler

Satışlarının ilk çeyreğe göre %60 arttığını duyurdu.

Genius modelinin artık sanat, müzik, spor ve daha fazlasını kapsayacağı duyuruldu.

Off-White

Sanat Direktörü Ibrahim Kamara seçildi.

Off-White’ın ilk güzellik serisi olan PAPARWORK tanıtıldı.

Met Galası için Kylie Jenner ve Paapa Essiedı’yu giydirdi.

Jacquemus

Nike ile iş birliği yapıldı.

Pop Up mağazası Le Bleu Selfridges’te açıldı.

2022’nin En popüler ve Lüks Markaları

Görüldüğü gibi popülerliği korumak yalnızca tasarım yaparak olmuyor. Ünlü moda markaları bu popülerliği ve marka bilinirliğini kaybetmemek için fazlasıyla çaba gösteriyor ve yatırımlar yapıyor. Öyle ki liste içerisindeki markalar hem birbirleriyle hem de dışarıdan ünlülerle iş birliği yaparak dünyanın gözü önünde hem de Lyst’in listesinde olmaya hak kazanıyor.

Siz de Lyst Index’i yakından takip etmek isterseniz bu linkten ulaşabilirsiniz.

The Lyst Index: Q1 2022: https://www.lyst.com/data/the-lyst-index/q122/

The Lyst Index: Q2 2022: https://www.lyst.com/data/the-lyst-index/q222/

The Lyst Index Arşivi: https://www.lyst.com/data/the-lyst-index/