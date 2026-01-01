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Armani Collezioni

 
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Armani Collezioni Regular Fit Düğmeli Tek Yırtmaçlı Erkek Ceket ZOX1751P0111 GRİ - Armani Collezioni Armani Collezioni Regular Fit Düğmeli Tek Yırtmaçlı Erkek Ceket ZOX1751P0111 GRİ - Armani Collezioni (1)
Renk
Beden
Armani Collezioni Regular Fit Düğmeli Tek Yırtmaçlı Erkek Ceket
19.999,00 TL
4.999,00 TL
-%75

Armani Collezioni Ürünleri İle Tanışın

Armani adı altında 1979 yılında tanıtılan Armani Collezioni markası, Armani'nin en erişilebilir ürün serisi olarak görüldüğü için kısa süre içerisinde büyük bir ün kazandı ve ürünleri büyük ölçüde popülerleşti. Spor giyimden resmi giyime kadar çeşitli giyim tarzlarına hitap eden Armani Collezioni'nin adı gelişmişlik, ayrıntılara dikkat ve lüks gibi niteliklerle eş anlamlı hale gelmeye başladı. Klasik bir palette, görkemli kumaşlarda rahat resmi kıyafet anlayışını yeniden tanımlayan Armani Collezioni tişört seçenekleri ile rahat ve günlük bir kombin oluşturabilir, yine Armani Collezioni ceket tercihi ile spor kombini ihtişamlı bir tarza dönüştürmenin keyfine varabilirsiniz.

Armani Collezioni ile Daima Şık Olun

Armani Collezioni'nin ince kıyafetler, şık spor giyim, dış giyim ve profesyoneller için aksesuarlar içeren koleksiyonunu incelemek istiyorsanız sayfamıza göz atabilir, beğendiğiniz ürünü hızlı ve kolay bir biçimde sipariş edebilirsiniz.

 
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