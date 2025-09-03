Model: Valiz

Desen: 4G Kabartmalı Logolu

Materyal: % 100 Akrilonitril Bütadien Stiren

Boyut: 35 x 52 x 20 cm

Kapama Şekli: TSA Şifreli Kilit ve Çift Yönlü Fermuar

Astar Materyali: % 100 Polyester

Menşei: Çin

Detaylar: - Kapasite 34 Lt.- 4 tekerlek (döner), 360° dönebilen, düşük gürültülü çift tekerlek- Çift yönlü fermuarla kapanır (hırsızlığa karşı daha iyi koruma için kilitlenebilir kapatma)- Teleskopik sap ve giysi sabitleme kayışları