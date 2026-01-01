Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -       
Hesabım
Şifremi Unuttum
Kayıt Ol
Sepetim
Geri
Seçilen Filtreler - +
× {{ SELECTED.TEXT }}
Kategoriler - +
Model - +
{{ FILTER.NAME }} - +
{{ FILTERS.VARIANTS.TYPE1_NAME }} - +
Marka - +
{{ FILTERS.VARIANTS.TYPE2_NAME }} - +
Fiyat - +

Armani Exchange Kadın Jean

Filtre
25 Ürün
Sıralama
Sıralama
Alfabetik A-Z
Alfabetik Z-A
Yeniden Eskiye
Eskiden Yeniye
Fiyat Artan
Fiyat Azalan
Rastgele
Puana Göre
Armani Exchange Bol Kesimli Tamamı Baskılı Yüksek Bel Jeans Kadın Kot Pantolon XW000100 AF25777 FB010 Açık mavi - Armani Exchange Armani Exchange Bol Kesimli Tamamı Baskılı Yüksek Bel Jeans Kadın Kot Pantolon XW000100 AF25777 FB010 Açık mavi - Armani Exchange (1) Yeni Sezon
Renk
Beden
Armani Exchange Bol Kesimli Tamamı Baskılı Yüksek Bel Jeans Kadın Kot Pantolon
12.499,00 TL
Armani Exchange Pamuklu Relaxed Fit Yüksek Bel Düz Paça Jeans Kadın Kot Pantolon XW000100 AF10869 MB001 Buz mavi - Armani Exchange Armani Exchange Pamuklu Relaxed Fit Yüksek Bel Düz Paça Jeans Kadın Kot Pantolon XW000100 AF10869 MB001 Buz mavi - Armani Exchange (1)
Renk
Beden
Armani Exchange Pamuklu Relaxed Fit Yüksek Bel Düz Paça Jeans Kadın Kot Pantolon
10.199,00 TL
6.119,40 TL
-%40
Armani Exchange Pamuklu Regular Fit Yüksek Bel Geniş Paça Jeans Kadın Kot Pantolon XW000100 AF21886 MB001 Mavi - Armani Exchange Armani Exchange Pamuklu Regular Fit Yüksek Bel Geniş Paça Jeans Kadın Kot Pantolon XW000100 AF21886 MB001 Mavi - Armani Exchange (1)
Renk
Beden
Armani Exchange Pamuklu Regular Fit Yüksek Bel Geniş Paça Jeans Kadın Kot Pantolon
13.499,00 TL
8.099,40 TL
-%40
Armani Exchange Pamuklu Relaxed Fit Normal Bel Düz Paça Jeans Kadın Kot Pantolon XW000100 AF14483 MB001 Bej - Armani Exchange Armani Exchange Pamuklu Relaxed Fit Normal Bel Düz Paça Jeans Kadın Kot Pantolon XW000100 AF14483 MB001 Bej - Armani Exchange (1)
Renk
Beden
Armani Exchange Pamuklu Relaxed Fit Normal Bel Düz Paça Jeans Kadın Kot Pantolon
15.799,00 TL
9.479,40 TL
-%40
Armani Exchange Pamuklu Relaxed Fit Normal Bel Düz Paça Jeans Kadın Kot Pantolon XW000073 AF14470 MB001 Bej - Armani Exchange Armani Exchange Pamuklu Relaxed Fit Normal Bel Düz Paça Jeans Kadın Kot Pantolon XW000073 AF14470 MB001 Bej - Armani Exchange (1)
Renk
Beden
Armani Exchange Pamuklu Relaxed Fit Normal Bel Düz Paça Jeans Kadın Kot Pantolon
14.299,00 TL
7.149,50 TL
-%50
Armani Exchange Pamuklu Tapered Fit Yüksek Bel Daralan Paça Jeans Kadın Kot Pantolon XW000128 AF10869 MB001 Açık mavi - Armani Exchange Armani Exchange Pamuklu Tapered Fit Yüksek Bel Daralan Paça Jeans Kadın Kot Pantolon XW000128 AF10869 MB001 Açık mavi - Armani Exchange (1)
Renk
Beden
Armani Exchange Pamuklu Tapered Fit Yüksek Bel Daralan Paça Jeans Kadın Kot Pantolon
10.199,00 TL
6.119,40 TL
-%40
Armani Exchange Pamuklu Relaxed Fit Yüksek Bel Geniş Paça Jeans Kadın Kot Pantolon XW000100 AF16084 MC002 Siyah - Armani Exchange Armani Exchange Pamuklu Relaxed Fit Yüksek Bel Geniş Paça Jeans Kadın Kot Pantolon XW000100 AF16084 MC002 Siyah - Armani Exchange (1)
Renk
Beden
Armani Exchange Pamuklu Relaxed Fit Yüksek Bel Geniş Paça Jeans Kadın Kot Pantolon
11.599,00 TL
5.799,50 TL
-%50
Armani Exchange Pamuklu Skinny Fit Dar Paça Logo Şeritli Jeans Kadın Kot Pantolon XW000129 AF16082 MC002 Siyah - Armani Exchange Armani Exchange Pamuklu Skinny Fit Dar Paça Logo Şeritli Jeans Kadın Kot Pantolon XW000129 AF16082 MC002 Siyah - Armani Exchange (1)
Renk
Beden
Armani Exchange Pamuklu Skinny Fit Dar Paça Logo Şeritli Jeans Kadın Kot Pantolon
16.699,00 TL
10.019,40 TL
-%40
Armani Exchange Boyfriend Fit Yüksek Bel Düz Paça Jeans Kadın Kot Pantolon XW000073 AF12851 MB003 Açık mavi - Armani Exchange Armani Exchange Boyfriend Fit Yüksek Bel Düz Paça Jeans Kadın Kot Pantolon XW000073 AF12851 MB003 Açık mavi - Armani Exchange (1)
Renk
Beden
Armani Exchange Boyfriend Fit Yüksek Bel Düz Paça Jeans Kadın Kot Pantolon
10.599,00 TL
6.359,40 TL
-%40
Armani Exchange Streç Pamuklu Slim Fit Normal Bel Dar Paça Jeans Kadın Kot Pantolon XW000123 AF12864 MB003 Mavi - Armani Exchange Armani Exchange Streç Pamuklu Slim Fit Normal Bel Dar Paça Jeans Kadın Kot Pantolon XW000123 AF12864 MB003 Mavi - Armani Exchange (1)
Renk
Beden
Armani Exchange Streç Pamuklu Slim Fit Normal Bel Dar Paça Jeans Kadın Kot Pantolon
13.699,00 TL
8.219,40 TL
-%40
Armani Exchange Pamuklu Relaxed Fit Yüksek Bel Düz Paça Jeans Kadın Kot Pantolon XW000073 AF12845 MB001 Lacivert - Armani Exchange Armani Exchange Pamuklu Relaxed Fit Yüksek Bel Düz Paça Jeans Kadın Kot Pantolon XW000073 AF12845 MB001 Lacivert - Armani Exchange (1)
Renk
Beden
Armani Exchange Pamuklu Relaxed Fit Yüksek Bel Düz Paça Jeans Kadın Kot Pantolon
10.599,00 TL
6.359,40 TL
-%40
Armani Exchange Pamuklu Tapered Fit Daralan Paça Jeans Kadın Kot Pantolon XW000128 AF12860 MB001 Açık mavi - Armani Exchange Armani Exchange Pamuklu Tapered Fit Daralan Paça Jeans Kadın Kot Pantolon XW000128 AF12860 MB001 Açık mavi - Armani Exchange (1)
Renk
Beden
Armani Exchange Pamuklu Tapered Fit Daralan Paça Jeans Kadın Kot Pantolon
11.199,00 TL
6.719,40 TL
-%40
Armani Exchange J16 Yüksek Bel Boyfriend Jeans Kadın Kot Pantolon 3DYJ16 Y16GZ 05EK Mavi - Armani Exchange Armani Exchange J16 Yüksek Bel Boyfriend Jeans Kadın Kot Pantolon 3DYJ16 Y16GZ 05EK Mavi - Armani Exchange (1)
Renk
Beden
Armani Exchange J16 Yüksek Bel Boyfriend Jeans Kadın Kot Pantolon
16.299,00 TL
6.519,60 TL
-%60
Armani Exchange J16 Boyfriend Yüksek Bel Jeans Kadın Kot Pantolon 3DYJ16 Y16GZ 05EL Açık mavi - Armani Exchange Armani Exchange J16 Boyfriend Yüksek Bel Jeans Kadın Kot Pantolon 3DYJ16 Y16GZ 05EL Açık mavi - Armani Exchange (1)
Renk
Beden
Armani Exchange J16 Boyfriend Yüksek Bel Jeans Kadın Kot Pantolon
16.299,00 TL
6.519,60 TL
-%60
Armani Exchange J52 Relaxed Fit Geniş Paça Jeans Kadın Kot Pantolon 3DYJ52 Y16GZ 05EL Açık mavi - Armani Exchange Armani Exchange J52 Relaxed Fit Geniş Paça Jeans Kadın Kot Pantolon 3DYJ52 Y16GZ 05EL Açık mavi - Armani Exchange (1)
Renk
Beden
Armani Exchange J52 Relaxed Fit Geniş Paça Jeans Kadın Kot Pantolon
17.499,00 TL
8.749,50 TL
-%50
Armani Exchange J51 Yırtık Detaylı Tapered Fit Jeans Kadın Kot Pantolon 3DYJ51 Y1HRZ 1100 Beyaz - Armani Exchange Armani Exchange J51 Yırtık Detaylı Tapered Fit Jeans Kadın Kot Pantolon 3DYJ51 Y1HRZ 1100 Beyaz - Armani Exchange (1)
Renk
Beden
Armani Exchange J51 Yırtık Detaylı Tapered Fit Jeans Kadın Kot Pantolon
14.199,00 TL
5.679,60 TL
-%60
Armani Exchange J69 Normal Bel Slim Fit Jeans Kadın Kot Pantolon 3DYJ69 Y36DZ 1500 Mavi - Armani Exchange Armani Exchange J69 Normal Bel Slim Fit Jeans Kadın Kot Pantolon 3DYJ69 Y36DZ 1500 Mavi - Armani Exchange (1)
Renk
Beden
Armani Exchange J69 Normal Bel Slim Fit Jeans Kadın Kot Pantolon
17.499,00 TL
6.999,60 TL
-%60
Armani Exchange J38 Relaxed Fit Geniş Paça Jeans Kadın Kot Pantolon 3DYJ38 Y16EZ 1500 Mavi - Armani Exchange Armani Exchange J38 Relaxed Fit Geniş Paça Jeans Kadın Kot Pantolon 3DYJ38 Y16EZ 1500 Mavi - Armani Exchange (1)
Renk
Beden
Armani Exchange J38 Relaxed Fit Geniş Paça Jeans Kadın Kot Pantolon
16.299,00 TL
6.519,60 TL
-%60
Armani Exchange J16 Boyfriend Kısa Paça Jeans Kadın Kot Pantolon 3DYJ16 Y15MZ 0104 Beyaz - Armani Exchange Armani Exchange J16 Boyfriend Kısa Paça Jeans Kadın Kot Pantolon 3DYJ16 Y15MZ 0104 Beyaz - Armani Exchange (1)
Renk
Beden
Armani Exchange J16 Boyfriend Kısa Paça Jeans Kadın Kot Pantolon
11.899,00 TL
4.759,60 TL
-%60
Armani Exchange Pamuklu Yüksel Bel Slim Fit Yırtık Detaylı J51 Jeans Kadın Kot Pantolon 3RYJ51 Y1HRZ 1200 Siyah - Armani Exchange Armani Exchange Pamuklu Yüksel Bel Slim Fit Yırtık Detaylı J51 Jeans Kadın Kot Pantolon 3RYJ51 Y1HRZ 1200 Siyah - Armani Exchange (1)
Renk
Beden
Armani Exchange Pamuklu Yüksel Bel Slim Fit Yırtık Detaylı J51 Jeans Kadın Kot Pantolon
15.799,00 TL
6.319,60 TL
-%60
Armani Exchange Pamuklu Yüksek Bel Slim Fit Yırtık Detaylı J51 Jeans Kadın Kot Pantolon 3RYJ51 Y1HRZ 1100 Beyaz - Armani Exchange Armani Exchange Pamuklu Yüksek Bel Slim Fit Yırtık Detaylı J51 Jeans Kadın Kot Pantolon 3RYJ51 Y1HRZ 1100 Beyaz - Armani Exchange (1)
Renk
Beden
Armani Exchange Pamuklu Yüksek Bel Slim Fit Yırtık Detaylı J51 Jeans Kadın Kot Pantolon
17.499,00 TL
6.999,60 TL
-%60
Armani Exchange J69 Jeans Kadın Kot Pantolon S 6GYJ69 Y2HJZ 1500 İndigo - Armani Exchange Armani Exchange J69 Jeans Kadın Kot Pantolon S 6GYJ69 Y2HJZ 1500 İndigo - Armani Exchange (1)
Renk
Beden
Armani Exchange J69 Jeans Kadın Kot Pantolon
8.999,00 TL
3.599,60 TL
-%60
Armani Exchange J01 Jeans Kadın Kot Pantolon S 6GYJ01 Y2MJZ 0204 Siyah - Armani Exchange Armani Exchange J01 Jeans Kadın Kot Pantolon S 6GYJ01 Y2MJZ 0204 Siyah - Armani Exchange (1)
Renk
Beden
Armani Exchange J01 Jeans Kadın Kot Pantolon
10.399,00 TL
4.159,60 TL
-%60
Armani Exchange J01 Jeans Kadın Kot Pantolon S 6GYJ01 Y2HMZ 0903 Gri - Armani Exchange Armani Exchange J01 Jeans Kadın Kot Pantolon S 6GYJ01 Y2HMZ 0903 Gri - Armani Exchange (1)
Renk
Beden
Armani Exchange J01 Jeans Kadın Kot Pantolon
8.999,00 TL
3.599,60 TL
-%60
Armani Exchange J16 Pamuklu Boyfriend Jeans Kadın Kot Pantolon 3DYJ16 Y16EZ 1500 Mavi - Armani Exchange Armani Exchange J16 Pamuklu Boyfriend Jeans Kadın Kot Pantolon 3DYJ16 Y16EZ 1500 Mavi - Armani Exchange (1)
Renk
Beden
Armani Exchange J16 Pamuklu Boyfriend Jeans Kadın Kot Pantolon
14.999,00 TL
5.999,60 TL
-%60
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.