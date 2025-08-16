































SweatLogolu/TaşlıGünlük/Casual% 48 Viskon % 45 Polyester % 7 ElastanBisiklet YakaUzun KolLoose FitKamboçya- Önündeki taşlı logo parlak ve feminen bir dokunuş katarken, elastik profiller mükemmel bir uyum sağlar. Günlük ve canlı bir görünüm için idealdir