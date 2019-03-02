AYAKKABI VE ÇANTA KOMBİNİ NASIL OLMALI?

Milano, New York ve Tokyo şehir rüzgârlarının havasıyla ortaya çıkan Armani Exchange, tüm dünyada bilinirliliğini ve kalitesini konuşturmaya devam ediyor. 2014 yılından bugüne çizgisini korumaya devam eden Armani Exchange, moda sektöründe önde gelen markaların ilk sıralarında yer alıyor.

Dünyada birçok ülkede mağazaya sahip olmasının yanında, her geçen gün büyümeye devam eden Armani Exchange; özellikle ayakkabı, mont, çanta ve aksesuarlarda emin adımlarla ilerliyor. Tüketicilerinden tam puan almasıyla ve sektördeki kalitesiyle her tarza hayat veren tasarımlarla karşımıza çıkıyor.

Ayakkabı ve çanta her zaman kadınların gözde parçaları arasında yer alır. Hadi bunu kabul edelim. İhtiyacımız olmasa bile satın almaktan kendimizi geri koyamadığımız ürünler arasında yer alır. Her kombine ayrı uyumu sağlayabilmek kadın için oldukça önemlidir. Hatta doğru kombini bulana kadar ve içine sinene kadar giyip çıkarmaya devam eder. Armani Exchange çanta ve Armani Exchange ayakkabı modelleri her kombine uyum sağlamasının yanında, kalitesi ve göz dolduran görünümü sayesinde kadınların vazgeçilmezi oluyor. İdeal kombine kavuşabilmek ve gerekli uyumu sağlayabilmek istiyorsan sende muhakkak Armani Exchange ürünlerine göz atmalısın.

Özenli giyinmeyi seviyor, şık ve gösterişe önem veriyorsan Armani Exchange mont koleksiyonu da tam sana göre. Tamamen hayalleri süsleyen tasarımlara sahip. Günlük giyimde kullanabileceğin gibi iş hayatında da tercih edebileceğin çizgileri olan Armani Exchange mont modelleri rengi ve dokusuyla seni cezbedeceğinden emin olabilirsin.

Özel bir gece için hazırlanıyorsun diyelim. Çok beğendiğin bir elbisen var ve onu giymeye karar verdin. Sıra geldi; ayakkabı, çanta, aksesuar ve dış giyime. Özellikle kışın kombin yapmak yaz mevsimlerine göre daha zordur. Çünkü parça sayısı çoktur. Birini birleştirsen, diğeri uyum sağlamaz ve en baştan giyinmek zorunda kalırsın. Hadi sende bunu itiraf et! J Hala böyle bir sorun yaşıyorsan Armani Exchange ayakkabı ve Armani Exchange çanta koleksiyonuyla henüz tanışmamışsın demektir.

SADE SİYAH BİR ELBİSEYLE GÖZ KAMAŞTIRICI KOMBİN NASIL YAPILIR?

Elbisenin kumaşına uygun ayakkabı seçmek zorunda kalmadan, sade ve şık bir modeli Armani Exchange etiketi altında bulabilirsin. Ama unutmaman gereken bir nokta var ki; her zaman sade bir elbise hem günü kurtarır, hem de elegan bir görüntüye kavuşmanı sağlar. O nedenle siyah sade bir elbiseyle, ona uyumlu aksesuarları birleştirdiğinde emin ol göz kamaştırıcı olacaksın. Hem estetik görünecek hem de kırmızı bir rujla daha dikkat çekici olacaksın. O elbiseni daha önce giymişsen ve onu farklılaştırmak istiyorsan, aksesuarlarla bunu yapabilirsin. Daha ön planda olmasını istediğin parçaya karar verdikten sonra renk illüzyonlarıyla elbisenin havasını değiştirebilirsin. Örneğin kullandığın siyah elbiseyi, minik ve ince aksesuarlar kullanarak geri planda bırakabilir, Armani Exchange ayakkabı ve Armani Exchange çanta modelini dikkat çeken kırmızı bir modelden yana kullanabilirsin. Bu tamamen dikkati ayakkabına ve çantana çekmene yardımcı olur. Dene, doğru olduğunu göreceksin… J

KIYAFET TUTKUNLARINA FARKLI ÖNERİLER

Yüksek topuk seviyor ve iş hayatında da sürekli bu tarz ayakkabılar giymek zorunda kalıyorsan, senin için kalitesi ve rahatlığı ön planda olmalı. Tüm gün vücudun yükünü taşıyan bu ayakkabılar eğer kalitesiz ve ayak sağlığını tehdit eden modellerden olursa muhakkak ileriki günlerde sıkıntı yaşayacaksın demektir. Ya tırnaklarında problemler görülmeye başlar ya da kemik yapındaki değişiklikler artık ağrıya sebep olur. Bunu yaşamamak için tercihini Armani Exchange ayakkabı modellerinden yana kullanabilirsin. Bu senin için doğru bir seçim olacaktır. Hatta seçtiğin Armani Exchange ayakkabı modeline uyumlu bir Armani Exchange çanta modeli de seçersen giydiğin her kıyafeti uyumlu hale getirmen kolaylaşacaktır.

Kış aylarında sevsek de sevmesek de soğuk hava şartlarına uyumlu giyinmek zorundayız. Yaşadığın mevsime göre giyinmek burada büyük önem taşıyor. Yani eğer Ege ve Akdeniz gibi ılıman iklim yaşanan bir bölgede ikamet ediyorsan bütün bir kışı bir trençkotla bile sonlandırabilirsin. Ama İç Anadolu bölgesinde ya da Doğu bölgelerde yaşıyorsan senin için kaz tüyü ya da daha sıcak tutan malzemelerden yapılmış bir mont ya da kabana kesinlikle ihtiyaç duyarsın. Bu noktada yine imdada Armani Exchange yetişiyor. Armani Exchange mont modelleri her türlü mevsime uyum sağlayan koleksiyona sahip. Sonbahar / Kış sezonunun pamuklu ana materyalden oluşan iç yüzeyi, kapüşonu, dolgusu ve astarıyla kaliteli malzemelerden üretilmiş, kapaklı cepleri olan Armani Exchange mont tüm kullanıcıların gözdesi olmaya aday. Üstelik göğüs kısmındaki cepleri ve kol kısmındaki fermuarlı cepleri Armani Exchange mont modelini daha kullanışlı hale getiriyor.

RENKLİ KIYAFETLERLE ÇANTA VE AYAKKABI NASIL KOMBİNLENİR?

Renkli kıyafetler için uyum sağlamak tek renge göre daha zordur. Modeli örtüşse, deseni örtüşmez. Bu tarz kıyafetlerde en doğrusu zıt renklerle harmanlamaktır. Desenli elbiseye düz renk bir çanta ve ayakkabı kullanmak doğru olacaktır. Kısa elbiseler için ise muhakkak mini boy küçük çantalar kullanılması gerekir. Uzun elbiseler içinse üzerinde çeşitli detayları ve süslemeleri bulunan Armani Exchange çanta modellerini kullanabilirsin. Ancak kısa boylu bir elbiseyi daha uzun göstermek ve illüzyon yapmak istiyorsan büyük boy çantaları kullanabilirsin.

Takı seçimi de çantanın ve ayakkabının toka modeliyle ve rengiyle uyumlu yapılabilir. Gümüş ise gümüş renk, gold ise sarı renk, bakır ise o tonlara uygun modellerle harmanlanabilir. Bu sayede hem daha estetik hem de daha şık görünmen mümkün olacak.

Elbise ve takı modeline göre ayakkabı ve çanta seçimi yapmak önemli olduğu kadar, zordur da. Şayet yanlış seçimler, seni estetik olmayan ve hoş olmayan bir görüntüye ulaşmana neden olabilir. Armani Exchange ayakkabı ve Armani Exchange çanta modellerini de kendi arasında kombinlemelisin. Kumaş, renk, desen, tarz olarak birbiriyle orantılı olmalı. Bunu bir kemerle de birleştirebilirsin. Hem spor hem de klasik giyim de kullanabileceğin standart model bir çanta – ayakkabı takımın gardırobunda muhakkak olmalı. Acil durumlarda hemen imdada yetişmeli.

Siyah pantolon, beyaz gömlek her daim kurtarıcı parçalar arasında yer alır. Bir Armani Exchange topuklu ayakkabıyla kombinlersen iş hayatında tercih edebilirsin. Bir Armani Exchange spor ayakkabıyla kombinlersen günlük hayatta da kullanabilirsin. Kıyafetin yapısı ne olursa olsun onu şekillendirmek tamamen senin elinde. Oldukça sade de görünebilirsin, bir özel geceye de hazırlanabilirsin. Mesela gümüş rengi Armani Exchange küçük klips çantayla bu kombin, seni harika bir şekilde geceye hazırlayacaktır. Bir sırt çantasıysa, şehrin sokaklarında rahatlıkla dolaşmanı sağlayacaktır.

Sen sen ol, kaliteden ve trend ürünlerden asla vazgeçme; yani Armani Exchange ‘den. Uzun yıllar hem yıpranmadan kullanacak hem de daha kaliteli bir görünüme kavuşacaksın. Olduğun gibi görünmeyi de asla ihmal etme, kendi tarzını yarat ve kombinlerini kendi fikirlerine göre oluşur. Bu sayede bir başkası gibi değil kendin gibi görüneceksin. Emin ol, bir başkasının kopyası olmaktan daha asil ve nezih gösterecek seni.

Calvin Klein Çanta ve Sneaker Kombinleri

Minimal ve zamansız tasarımlarıyla öne çıkan Calvin Klein, günlük stil oluştururken çanta ve sneaker uyumunu yakalamayı kolaylaştırıyor. Beyaz sneaker modellerini jean, kumaş pantolon veya elbiselerle rahatlıkla kombinleyebilir; logolu omuz çantaları ya da çapraz askılı çantalarla görünümünü tamamlayabilirsin. Sade çizgileri sayesinde Calvin Klein parçaları hem şehir stilinde hem de hafta sonu kombinlerinde modern ve şık bir görünüm sunuyor.

Günlük kombinlerini tamamlayacak Calvin Klein çanta, sneaker ve aksesuar koleksiyonunu inceleyerek zamansız parçalarla stilini güçlendirebilirsin.

Erkekler ve kadınlar için kaliteli ayakkabı, çanta, mont ve daha birçok ürün tasarlayan Armani Exchange ürünlerine buradan ulaşabilirsin. Online alışverişlerin vazgeçilmez bir parçası olan Exxe Selection, satın aldığın ürünü en hızlı ve güvenli bir şekilde göndereceğinden emin olabilirsin. Özellikle Armani Exchange ayakkabı, Armani Exchange çanta ve Armani Exchange mont modelleri aradığın tüm özellikleri karşılayacak.

Exxe Selection; modayla senkron, kalitede şampiyon…