Babalar Günü için Alabileceğiniz Şık Hediye Fikirleri

Babalar Günü için Alabileceğiniz Şık Hediye Fikirleri

Hediye tercihi yapmak zordur, bir de her adımımızda bize örnek olan ve her an yanımızda olan babalarımız için hediye tercih etmek çok daha zor. Babalar Günü yaklaşırken tatlı bir telaş başladı. Babalarımız için en şık hediyeyi nasıl tercih edeceğimizi düşünüyor, araştırmalar yapıyoruz.

Her yıl Haziran ayının 3. Pazar günü kutlanan Babalar günü bu yıl 21 Haziran gününe denk geliyor. Babalar Günü’ne sayılı günler kalmışken, heyecanla listemize başlıyoruz.

Babaya Hediye Fikirleri Arayanlar Buraya

Hediye tercihi yapılırken elbette en çok dikkat edilmesi gereken nokta babamızın stili, hayata bakışı ve hoşlandığı aktiviteler. İş hayatı oldukça hareketli ve zamanının büyük kısmını işi ile meşgul olarak geçiren babalar için şık bir gömlek ideal hediye tercihlerinden olacaktır. Yumuşacık kumaş dokularıyle hazırlanmış Emporio Armani gömlekleri tercih edebilirsiniz.

İlkbahar/yaz sezonunda çizgilerinin dışına çıkan, klasik şıklığının yansımalarını gördüğümüz Hugo Boss gömlekleri iş dünyasında iddialı babalar için şık hediye tercihleri arasında.

Zamansız ve sofistike, mitolojiden ilham alarak hazırlanmış Etro gömlekler babanız için unutamayacağı hediyelerden olabilir.

Hayatın dinamiklerini sporla keşfeden sportif babalar için, hediye önerilerimizi listelemeye başlıyoruz.

EA7’nin spor şıklıkta dinamiklere yön veren tasarımları babanız için en iddialı hediyelerin başında. Konforlu, esnek ve spor yaparken daha güçlü hissetmeyi sağlayan, babanız için şık bir EA7 eşofman takımı tercih edebilirsiniz.

Geniş renk ve model skalasıyla tasarlanan EA7 t-shirtler de babanız için tercih edebileceğiniz hediyeler arasında.

Genç ve dinamik Bikkembergs t-shirt modellerinden sportif babalar için şık hediyeler tercih edebilirsiniz.

Sportif babalar için bir diğer hediye tercihi de ayakkabılar. Ayakkabı tercihi konusunda dikkat edilmesi gereken en önemli husus babamızın ayak yapısı. Daha önce tercih ettiği ayakkabılar da referans alarak ayakkabının kalıbına ve modeline karar verebilirsiniz. Hareket halindeyken yerden gelen darbeleri absorbe eden tabanı yumuşak Emporio Armani ayakkabıları spor yapan babanız için ideal hediye olacaktır.

Babalara Özel Yazlık Hediye Önerileri

İkonik Lacoste polo yaka t-shirtleri bugün birçok marka kreasyonlarına ekliyor. Spor stilin, dik duruşlu şıklığını gösteren polo yaka t-shirtler yaz günlerinin de en şık kombinlerini oluşturmaya yardımcı oluyor.

Marin stilinde de oldukça sık tercih edilen Hugo Boss polo yaka t-shirtler, Hugo Boss’un spor şıklıkta en iddialı olduğu kalelerden.

Renklerin ahenkle dans ettiği Emporio Armani polo yaka modeller Babalar Günü’nde tercih edilecek şık hediyeler listemizde bir numara.

Yazdan bahsederken Birkenstock’un plajlardaki şık duruşundan bahsetmemek olmaz. Yaza denk gelen Babalar Günü için en konforlu hediye Birkenstock terlikler. Konforlu mantar tabanı ve şık tasarımlarıyla Birkenstock terlikler es geçilmeyecek hediye önerileri arasında.

Babalar günü için alternatif bir hediye arıyorsanız Armani Exchange güneş gözlükleri yaza genç ve iddialı bir giriş için babaların tercihi olabilir.