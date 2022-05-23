Babalar Günü ve Hediye Önerileri

Babalar günü tüm dünyada kutlanan ve onları bir nebze de olsa değerli hissettirebildiğimiz yegane günlerden biridir. Bu önemli günde her ne kadar bizden hediye beklemeseler de onların yüzündeki bir tebessüm için bir hediye ile mutlu etmek oldukça hassas ve güzel bir aktivite. Bizim için var gücüyle çalışan ve bugün ki karakterimizin oluşmasında büyük emeği geçen babalarımıza en azından böyle bir günde değerli olduklarını hissettirmek evlatları olarak görevimiz sayılabilir.

Babalar Günü’nde hediye seçmek her zaman olduğu gibi zor ve kararsızlıkla dolu bir süreç. Ancak en güzel ve lüks ürünlerle onu şımartabilecek ürünleri bulabildiğiniz Exxeselection ailesi yanınızda ve sizlere harika hediye önerileri sunacağız. Ancak 2022 yılında Babalar Günü hangi güne denk geliyor? Hediyemizi ne zaman seçmeli ve almalıyız? Bu ve bunun gibi tüm detayları yazımızda bulabilirsiniz.

2022 yılında Babalar Günü Ne Zaman?

Babalar Günü her sene Haziran Ayının 3. Pazar gününe denk gelmekte ve kutlanmaktadır. 2022 yılında da bu tarih 19 Haziran 2022 yılına denk gelmektedir. Ne tesadüf ki Babalar Gününün kabul edilip ilk defa kutlandığı 1910 yılının 3. Pazar günü de 19 Hazirana denk gelmişti.

Neden Haziran Ayının 3. Pazar Günü?

Babalar günü; babası Amerikan İç Savaş Gazisi bir kadının babasına ithafen başlattığı bir kutlama günüdür. Günün kurucusu Mrs. Dodd, bu günü babasının doğum günü olan 5 Haziran’da yapmak istemiş ancak hazırlıklar yetişmeyince 3. Pazar gününe kalınmış. O günden itibaren de Haziranın her üçüncü Pazar günü neredeyse tüm dünyada Babalar Günü olarak kutlanmakta.

Halihazırda uzmanlar psikolojik ve sosyolojik olarak belli bir gündense, bir hafta sonunu baz almasını daha sağlıklı buluyorlar. Hafta içi bir güne denk gelmesi durumunda ailelerin birbiriyle vakit geçiremeyip günü verimli geçirememeleri hiç kutlanmamasından daha büyük bir psikolojik çöküş yaşatabilir. Her zaman üçüncü Pazar olduğu bilinen bir günün seçilmesi aile yakınlaşması için oldukça doğru bir seçim. Bu yüzden Anneler Günü’ de her sene Mayıs Ayının ikinci Pazar günü kutlanmakta.

Dünya’da Babalar Günü

Babalar Günü neredeyse tüm dünyada aynı tarihte kutlanır ancak elbette dünyanın bazı yerlerinde farklı tarihler ve farklı sebeplerle ele alınıyor. Örneğin Avusturalya ve Yeni Zelanda’da Eylül ayının ilk Pazar günü Babalar Günü olarak kutlanıyor. Siz de babanıza ekstra bir jest yapmak için hem Haziran’ın 3. Pazar günü kutlayabilir, hem de Eylülde bir Avusturalya bileti ile ikinci kez Babalar Gününü kutlayabilirsiniz.

Tayland’da ise ülkenin Kralı Bhumibol Adulyadej’in doğum günü olan 5 Aralık’ta Babalar Günü kutlanıyor. Krallarını yücelterek bu günü Thai danslarıyla kutluyorlar.

Katolikler ise bu günü dini açıdan ele alır. Hz. İsa’nın babaları olduğu inancıyla Mart ayının 19. günü kutluyorlar.

Babalar Günü Hediye Önerileri

Hediye seçmek her konuda zordur. Özellikle her şeyin iyisi için çabalayan babalarınızı memnun etmek daha bir zor olsa gerek. Ancak dünyanın en lüks markalarını bir araya getiren Exxeselection’dan seçeceğiniz bir hediye onu oldukça özel hissettirecek ve mutlu edecektir.

Kararsızlığınız çok fazla ise gömlek her zaman kurtarıcı olabilir. Dünyaca ünlü Armani, Boss, Calvin Klein, Versace gibi markalardan dilediğinizi seçebilirsiniz.

Yazın gelmesiyle kısa kollu giyimine geçildi. Spor giyimi seviyorsa kısa kollu bir tişört, daha klasik seven biri ise polo yakaları tercih edebilirsiniz.

Ve her babanın vazgeçilmezi ayakkabılar… Bir erkeğin en büyük kombini olan ayakkabıları atlamak asla olmaz. Spor giyimi için spor, klasik için Oxford & kösele tarzında ve yüzlerce çeşitte ayakkabıyı gelişmiş filtre seçenekleri ile bulabilirsiniz.

Aksesuar seçiminde ise kemer ve cüzdandan sıkılanlar için gözlük her zaman mükemmel bir tercih olacaktır. Birbirinden tarz ve kaliteli Armani gözlükleri Exxeselection’da inceleyebilir ve onun için en güzel Babalar günü hediyesini seçebilirsiniz.