Bordo Hangi Renklerle Uyumludur? Bordo Kombin Önerileri

Koyu ve sıcak renkler grubunda bulunan bordo renk giyim kombinasyonlarında sıkça görülen renkler arasında bulunuyor. Etkileyici bir görünüm sağlaması sebebiyle özel kullanımdan günlük kullanıma kadar her duruma uygun şekilde kullanılabiliyor.

İstenilen etkileyicilikte görünümün kazanılması içinse uyumlu renklerle birlikte kullanılması ve kombin yapılması gere kiyor. Bunun için yazımızda bordo rengin uyumlu olduğu renkleri ve uygun kombin önerilerinden bahsedeceğiz.

Bordo İle Hangi Renk İyi Gider?

Etkileyici ve zarif görünümün elde edilmesi bordo renkle mümkün oluyor. Giyimde tek bir renkle sınırlı kalmamak içinse uyumlu renklerin tercih edilmesi ve bütünlüğün oluşturulması gerekiyor. Bunun için ilk olarak bordo ile uyumlu renkler hangileri bilmek gerekiyor.

Bu renkler;

Pastel renkler: Romantik bir giyim stili oluşturmak isteyenlerin bordo ile birlikte pastel renkleri kullanması gerekiyor. Özel geceler için ideal olan bu renkler sayesinde uyum yakalanabiliyor. Bordo ile birlikte kullanılabilecek pastel renkler ise mint yeşili, pudra, açık mavi, lavanta ve açık pembe renkler oluyor.

Nötr renkler: Bordo renkle uyum yakalanabilecek renkler içerisinde nötr renkleri bulmak mümkün oluyor. Bu renkler sayesinde bordonun öne çıkması ve özgür görünüm sağlanıyor. Bu görünüm için uygun olan nötr renkleri ise bej, siyah, gri ve beyaz renkler oluşturuyor.

Zıt renkler: Cesur giyim tarzının oluşturulması için bordonun zıddının bulunması gerekiyor. Bu renk yeşil olarak kabul ediliyor ve bordonun yeşil tonlarıyla kombin edilmesi sayesinde istenilen cesur görünüm sağlanıyor. Davet ve toplantı ortamlarında bu uyum kullanılabiliyor.

Toprak renkleri: Kadın ve erkeklerin doğal görünmeyi tercih ettikleri ortamlarda bordo ile birlikte kullanabilecekleri renkler arasında toprak tonları bulunuyor. Ayrıca sıcak ve soğuk havalar bu tonlara uygun oluyor. Bordoyla uyum sağlayacak toprak tonları arasında ise taba, kahverengi, haki, pas rengi ve yosun yeşili oluyor.

Metalik renkler: Bordo rengin kullanılmasıyla asil bir görünüm sağlanmak istenebiliyor. Bunun için uygun olan renkler ise metalik renkler oluyor. Özellikle özel günlerde bordo ile kullanılacak altın rengi asaleti artırıyor. Altın renginin dışında gümüş ve bakır renkleri de kullanılabiliyor.

Gri renkler: Gri rengin bordoyla birlikte uyumlu görünüm sağlaması mümkün oluyor. Açık veya koyu tonlarında tercih edilen gri sayesinde stilin modern olması mümkün oluyor. Bordo kıyafet tercih edilmişse aksesuar seçiminin griden yana olması ile modernize sağlanıyor.

Tamamlayıcı renkler: Dikkatleri bordo üzerine çekmek istenebiliyor. Bu durumda kombin oluştururken tamamlayıcı renklerden yararlanmak gerekiyor. Bu renkler arasında ise açık bordo, altın, koyu bordo, yeşil ve lacivert bulunuyor. Ayrıca tüm kombinin bordo tonlarında kullanılmasıyla da tamamlayıcılık sağlanabiliyor.

Bordoya uyan renkler sayesinde kadın ya da erkeklerin yer alacakları ortama uygun görünmeleri mümkün oluyor. Ayrıca renk uyumunu sağlayarak giyindikleri takdirde kendilerini daha mutlu hissettikleri görülüyor.

Bordo Renkle Uyumlu Kıyafet Kombinasyonları

Her ortamda şık görünmek bordo renk kombinleri ile sağlanıyor. Doğru ve ortama uygun parçaların tercih edilmesi görünümde istenilen etkinin sağlanmasına yardımcı oluyor. Bunun için kombin oluşturmadan önce kullanılabilecek parçaları belirlemek ve nasıl bir görünümün sağlanmak istendiğinden emin olmak gerekiyor.

Bordoya yakışan renkler kullanılarak oluşturulabilecek kıyafet kombinasyonları şöyle sıralanabiliyor;

Elbise kombinleri: Gardıropta bulunan bordo renkli elbise siyah tonlarına sahip parçalarla kombin yapılabiliyor. Palto, ceket, ayakkabı ve çanta seçiminde siyahın kullanılması zarif görünmeyi kolaylaştırıyor.

Pantolon kombinleri: Bordo tonlarında bir pantolon ile açık tonlarda üst giyim kombini yapılabiliyor. Beyaz, bej veya gri gömlek ya da kazakla özgürlük sağlanabiliyor. Ayrıca bordo pantolon üzerine koyu tonları kullanmak da mümkün oluyor. Lacivert kazak veya siyah gömlek giyilerek klasik görünüme yaklaşılabiliyor.

Mont ve ceket kombinleri: Sonbahar ve kış aylarında kullanılabilecek mont ve ceketlerde bordo kullanılabiliyor. Bu renkle uyumlu bir bütünlük sağlamak için gri kazak, krem gömlek veya bej sweatshirt kombini yapılabiliyor.

Etek kombinleri: Kadın giyiminin en şık parçalarından olan etekler de bordo seçilebiliyor. Bordo renkli bir etek üzerine açık tonlarda olan bluz, gömlek veya tişört kullanılabiliyor. Böylelikle hem günlük hem de ofis ortamına uygun bir kombinasyon elde edilmiş oluyor.

Kazak kombinleri: Bordo renkli kazak nötr, toprak ve metalik renklerdeki pantolon veya etekle birlikte kullanılabiliyor. Özellikle sonbahar aylarında toprak tonların kullanılması ile doğal görünüm elde edilebiliyor. Ayrıca bordo kazağın kot pantolonla birlikte kullanılması da mümkün oluyor.

Gömlek kombinleri: Açık ve koyu bordo tonlarında gömleğin erkek ve kadınların dolaplarında yer alması mümkün oluyor. İş ortamı ve arkadaş ortamında bu renkte bir gömlek giyilmek istenebiliyor. Bu durumda kombine uygun olacak parçalar ise kot pantolon, beyaz pantolon, bej pantolon veya krem pantolon olabiliyor. Bordo gömleğin kadınlar tarafından tercih edildiği durumda ise pantolonun yanı sıra nötr renklere sahip eteklerin kullanılması mümkün oluyor.

Tayt kombinleri: Spor görünüm için bordo renkli sweatshirt ve tayt kombini yapılabiliyor. Tamamlayıcılık ve uyum hem alt hem de üst parçaların bordo olmasıyla mümkün oluyor. Bordo renge boğulmak istenmiyorsa tayt bordo seçildiğinde sweatshirt renginin toprak tonlarında veya pastel tonlarında olması sağlanabiliyor.

Tişört kombinleri: Yaz ayları için bordo kadın tişört ya da erkek tişört kombini yapılabiliyor. Bunun için bordoya uygun olacak renklerde pantolon, şort veya kapri tercih edilebiliyor. Cesur görünüm için pastel tonları kullanılırken doğal görünüm için toprak tonları tercih edilebiliyor.

Takım kombinleri: Bordo rengin takım kombinlerinde kullanılması mümkün oluyor. Bu kombin için bordo renkte bir gömlek kullanılabiliyor. Özellikle bej, gri veya krem tonlarında takımlara bordo gömlek seçilebiliyor. Ayrıca siyah renkteki takımlar için de bordo renkteki şık bir gömleğin kullanılması mümkün oluyor.

Bordo rengin kullanıldığı kıyafet kombinasyonları yapılırken kıyafetin tamamının bordo olması gerekmiyor. Amblem, çizgi, işleme veya motif detaylarının da bordo olarak tercih edilmesi mümkün oluyor.

Bordo Kombin İçin Aksesuar Ve Ayakkabı Seçimleri

Giyimde bordo renk uyumu kıyafetler dışında aksesuar ve ayakkabılar ile sağlanabiliyor. Bunun için bordoya uygun olacak aksesuarın ya da ayakkabının seçilerek kullanılması gerekiyor.

Giysi dolaplarında bordo ağırlıklı olarak bulunuyorsa ayakkabı satın alınırken mutlaka bordo renkte ayakkabının dolapta yer almasını sağlamak gerekiyor. Bunun için bordo topuklu ayakkabı, bordo klasik ayakkabı veya bordo bot kullanılabiliyor.

Bu parçalar sayesinde baştan aşağıya bordo uyumunun elde edilmesi mümkün oluyor. Ayakkabı veya botun tamamen bordo renkten oluşması tercih edilmiyorsa ayakkabı tokası, bağcıyı ve süslemelerinin bordo renklerde olması da yeterli olabiliyor.

Ayakkabının dışında bordo kıyafet kombinleri için aksesuarlara ihtiyaç duyuluyor. Şal, saat, takı, fular, kemer ve çanta gibi aksesuarların bordoya uygun olacak renklerde seçilmesi gerekiyor. Böylelikle ihtiyaç halinde bu aksesuarlar kullanılarak etkileyici, cesur ve şık kombinler tamamlanabiliyor.

Bordo ile kullanılabilecek aksesuarlar arasında çantalar bulunuyor. Bordo kıyafet tercih edildiğinde çanta seçiminin gri, krem, beyaz ve bejden yana yapılması gerekiyor. Böylelikle daha özgün ve dikkat çekici görünmek mümkün oluyor.

Bunun dışında bordo tonlarında da çanta da kombin için kullanılabiliyor. Özellikle bordo tonlarıyla bir kombin oluşturulacağı zaman buna uygun çantanın dolapta bulunması alışveriş zorunluluğunu da ortadan kaldırıyor.

Bordo elbise, bordo etek ve bordo pantolon kombinleri yapıldığında küpe, kolye veya yüzük gibi takılara ihtiyaç duyulabiliyor. Altın, gümüş ve bakır tonlarına sahip takılar bu kombinler için uygun oluyor.

Kombinlerini bordo rengi kullanarak oluşturmak isteyen kişiler için Exxeselection dış giyim, ayakkabı, aksesuar ve giyim koleksiyonları müşterilerini bekliyor. Sezona uygun şık ve tamamlayıcı pek çok parçanın sitede bulunması mümkün oluyor. Şıklığınızı tamamlayacak daha fazla kombin önerisi ve lacivert renk ile kombinler için “Lacivert Hangi Renk ile Kombinlenir? ” blog yazımıza göz atabilirsiniz.