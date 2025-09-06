



















































TrençkotGünlük / CasualLogolu% 80 Poliamid % 20 Elastan% 100 Polyester% 58 Poliamid % 42 PolyesterKruvaze / Dik YakaFermuarlı ve DüğmeliCepliUzun Kol / KolsuzRegular FitBoy : 1.88 cm / Göğüs : 100 cm / Bel : 81 cm / Basen : 101 cm / Beden : 48-Tam hareket özgürlüğü sağlayan hafif esnek kumaştan üretilmiştir. Ayrıca, ayrı olarak giyilebilen bir astarı (yelek) da vardır-Su geçirmezVietnam