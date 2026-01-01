Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -       
Hesabım
Şifremi Unuttum
Kayıt Ol
Sepetim
Geri
Seçilen Filtreler - +
× {{ SELECTED.TEXT }}
Kategoriler - +
Model - +
{{ FILTER.NAME }} - +
{{ FILTERS.VARIANTS.TYPE1_NAME }} - +
Marka - +
{{ FILTERS.VARIANTS.TYPE2_NAME }} - +
Fiyat - +

Calvin Klein Erkek Jean

Filtre
28 Ürün
Sıralama
Sıralama
Alfabetik A-Z
Alfabetik Z-A
Yeniden Eskiye
Eskiden Yeniye
Fiyat Artan
Fiyat Azalan
Rastgele
Puana Göre
Calvin Klein Pamuklu Slim Fit Normal Bel Dar Paça Jeans LV04RD700GZY0 Erkek Kot Pantolon LV04RD700G ZY0 Lacivert - Calvin Klein Calvin Klein Pamuklu Slim Fit Normal Bel Dar Paça Jeans LV04RD700GZY0 Erkek Kot Pantolon LV04RD700G ZY0 Lacivert - Calvin Klein (1)
Renk
Beden
Calvin Klein Pamuklu Slim Fit Normal Bel Dar Paça Jeans LV04RD700GZY0 Erkek Kot Pantolon
5.749,00 TL
4.024,30 TL
-%30
Calvin Klein Pamuklu Slim Fit Normal Bel Jeans LV04RG900G4G5 Erkek Kot Pantolon LV04RG900G 4G5 Lacivert - Calvin Klein Calvin Klein Pamuklu Slim Fit Normal Bel Jeans LV04RG900G4G5 Erkek Kot Pantolon LV04RG900G 4G5 Lacivert - Calvin Klein (1) Yeni Sezon
Renk
Beden
Calvin Klein Pamuklu Slim Fit Normal Bel Jeans LV04RG900G4G5 Erkek Kot Pantolon
5.749,00 TL
Calvin Klein Pamuklu Slim Fit Normal Bel Jeans LV04RG794GXHM Erkek Kot Pantolon LV04RG794G XHM Mavi - Calvin Klein Calvin Klein Pamuklu Slim Fit Normal Bel Jeans LV04RG794GXHM Erkek Kot Pantolon LV04RG794G XHM Mavi - Calvin Klein (1) Yeni Sezon
Renk
Beden
Calvin Klein Pamuklu Slim Fit Normal Bel Jeans LV04RG794GXHM Erkek Kot Pantolon
6.899,00 TL
Calvin Klein Slim Fit Düşük Bel Dar Paça Jeans LV04RG713GZCG Erkek Kot Pantolon LV04RG713G ZCG Siyah - Calvin Klein Calvin Klein Slim Fit Düşük Bel Dar Paça Jeans LV04RG713GZCG Erkek Kot Pantolon LV04RG713G ZCG Siyah - Calvin Klein (1) Yeni Sezon
Renk
Beden
Calvin Klein Slim Fit Düşük Bel Dar Paça Jeans LV04RG713GZCG Erkek Kot Pantolon
5.749,00 TL
Calvin Klein Pamuklu Tapered Fit Dar Paçalı Jeans LV04RF947GXB0 Erkek Kot Pantolon LV04RF947G XB0 Siyah - Calvin Klein Calvin Klein Pamuklu Tapered Fit Dar Paçalı Jeans LV04RF947GXB0 Erkek Kot Pantolon LV04RF947G XB0 Siyah - Calvin Klein (1)
Renk
Beden
Calvin Klein Pamuklu Tapered Fit Dar Paçalı Jeans LV04RF947GXB0 Erkek Kot Pantolon
5.749,00 TL
Calvin Klein Pamuklu Skinny Fit Dar Paça Jeans LV04RF737GJW4 Erkek Kot Pantolon LV04RF737G JW4 Siyah - Calvin Klein Calvin Klein Pamuklu Skinny Fit Dar Paça Jeans LV04RF737GJW4 Erkek Kot Pantolon LV04RF737G JW4 Siyah - Calvin Klein (1)
Renk
Beden
Calvin Klein Pamuklu Skinny Fit Dar Paça Jeans LV04RF737GJW4 Erkek Kot Pantolon
5.749,00 TL
Calvin Klein Pamuklu Straight Fit Normal Jeans LV04RF740GJW4 Erkek Kot Pantolon LV04RF740G JW4 Siyah - Calvin Klein Calvin Klein Pamuklu Straight Fit Normal Jeans LV04RF740GJW4 Erkek Kot Pantolon LV04RF740G JW4 Siyah - Calvin Klein (1)
Renk
Beden
Calvin Klein Pamuklu Straight Fit Normal Jeans LV04RF740GJW4 Erkek Kot Pantolon
5.749,00 TL
Calvin Klein Pamuklu Slim Fit Normal Bel LV04RF935G3YG Erkek Kot Pantolon LV04RF935G 3YG Antrasit - Calvin Klein Calvin Klein Pamuklu Slim Fit Normal Bel LV04RF935G3YG Erkek Kot Pantolon LV04RF935G 3YG Antrasit - Calvin Klein (1)
Renk
Beden
Calvin Klein Pamuklu Slim Fit Normal Bel LV04RF935G3YG Erkek Kot Pantolon
5.499,00 TL
3.849,30 TL
-%30
Calvin Klein Pamuklu Regular Fit Normal Bel Jeans LV04RE722G2U4 Erkek Kot Pantolon LV04RE722G 2U4 SİYAH - Calvin Klein Calvin Klein Pamuklu Regular Fit Normal Bel Jeans LV04RE722G2U4 Erkek Kot Pantolon LV04RE722G 2U4 SİYAH - Calvin Klein (1)
Renk
Beden
Calvin Klein Pamuklu Regular Fit Normal Bel Jeans LV04RE722G2U4 Erkek Kot Pantolon
6.299,00 TL
3.779,40 TL
-%40
Calvin Klein Streç Pamuklu Slim Fit Dar Paça Jeans LV04RD702GZY3 Erkek Kot Pantolon LV04RD702G ZY3 Antrasit - Calvin Klein Calvin Klein Streç Pamuklu Slim Fit Dar Paça Jeans LV04RD702GZY3 Erkek Kot Pantolon LV04RD702G ZY3 Antrasit - Calvin Klein (1)
Renk
Beden
Calvin Klein Streç Pamuklu Slim Fit Dar Paça Jeans LV04RD702GZY3 Erkek Kot Pantolon
5.249,00 TL
3.674,30 TL
-%30
Calvin Klein Slim Fit Pamuklu Orta Bel Düz Paça Jeans LV04RE701G2TH Erkek Kot Pantolon LV04RE701G 2TH Lacivert - Calvin Klein Calvin Klein Slim Fit Pamuklu Orta Bel Düz Paça Jeans LV04RE701G2TH Erkek Kot Pantolon LV04RE701G 2TH Lacivert - Calvin Klein (1)
Renk
Beden
Calvin Klein Slim Fit Pamuklu Orta Bel Düz Paça Jeans LV04RE701G2TH Erkek Kot Pantolon
6.299,00 TL
4.409,30 TL
-%30
Calvin Klein Slim Fit Pamuklu Normal Bel Jeans LV04RB738G846 Erkek Kot Pantolon LV04RB738G 846 Siyah - Calvin Klein Calvin Klein Slim Fit Pamuklu Normal Bel Jeans LV04RB738G846 Erkek Kot Pantolon LV04RB738G 846 Siyah - Calvin Klein (1)
Renk
Beden
Calvin Klein Slim Fit Pamuklu Normal Bel Jeans LV04RB738G846 Erkek Kot Pantolon
5.749,00 TL
4.024,30 TL
-%30
Calvin Klein Pamuklu Straight Fit Normal Bel LV04RF742GR7O Erkek Kot Pantolon LV04RF742G R7O Mavi - Calvin Klein Calvin Klein Pamuklu Straight Fit Normal Bel LV04RF742GR7O Erkek Kot Pantolon LV04RF742G R7O Mavi - Calvin Klein (1)
Renk
Beden
Calvin Klein Pamuklu Straight Fit Normal Bel LV04RF742GR7O Erkek Kot Pantolon
6.899,00 TL
Calvin Klein Pamuklu Straight Fit Normal Bel Düz Paça Jeans LV04RD724G01G Erkek Kot Pantolon LV04RD724G 01G Kahve - Calvin Klein Calvin Klein Pamuklu Straight Fit Normal Bel Düz Paça Jeans LV04RD724G01G Erkek Kot Pantolon LV04RD724G 01G Kahve - Calvin Klein (1)
Renk
Beden
Calvin Klein Pamuklu Straight Fit Normal Bel Düz Paça Jeans LV04RD724G01G Erkek Kot Pantolon
6.999,00 TL
3.499,50 TL
-%50
Calvin Klein Pamuklu Slim Fit Normal Bel Dar Paça Jeans LV04RC728GX8A Erkek Kot Pantolon LV04RC728G X8A Siyah - Calvin Klein Calvin Klein Pamuklu Slim Fit Normal Bel Dar Paça Jeans LV04RC728GX8A Erkek Kot Pantolon LV04RC728G X8A Siyah - Calvin Klein (1)
Renk
Beden
Calvin Klein Pamuklu Slim Fit Normal Bel Dar Paça Jeans LV04RC728GX8A Erkek Kot Pantolon
7.999,00 TL
3.999,50 TL
-%50
Calvin Klein Pamuklu Tapered Fit Yüksek Bel Jeans LV04RC741GX7Y Erkek Kot Pantolon LV04RC741G X7Y Siyah - Calvin Klein Calvin Klein Pamuklu Tapered Fit Yüksek Bel Jeans LV04RC741GX7Y Erkek Kot Pantolon LV04RC741G X7Y Siyah - Calvin Klein (1)
Renk
Beden
Calvin Klein Pamuklu Tapered Fit Yüksek Bel Jeans LV04RC741GX7Y Erkek Kot Pantolon
6.999,00 TL
3.499,50 TL
-%50
Calvin Klein Pamuklu Slim Tapered Fit Orta Bel Jeans LV04RE700G2TG Erkek Kot Pantolon LV04RE700G 2TG Mavi - Calvin Klein Calvin Klein Pamuklu Slim Tapered Fit Orta Bel Jeans LV04RE700G2TG Erkek Kot Pantolon LV04RE700G 2TG Mavi - Calvin Klein (1)
Renk
Beden
Calvin Klein Pamuklu Slim Tapered Fit Orta Bel Jeans LV04RE700G2TG Erkek Kot Pantolon
6.299,00 TL
4.409,30 TL
-%30
Calvin Klein Pamuklu Tapered Fit Yüksek Bel Jeans LV04RC740GX87 Erkek Kot Pantolon LV04RC740G X87 Lacivert - Calvin Klein Calvin Klein Pamuklu Tapered Fit Yüksek Bel Jeans LV04RC740GX87 Erkek Kot Pantolon LV04RC740G X87 Lacivert - Calvin Klein (1)
Renk
Beden
Calvin Klein Pamuklu Tapered Fit Yüksek Bel Jeans LV04RC740GX87 Erkek Kot Pantolon
6.999,00 TL
3.499,50 TL
-%50
Calvin Klein Pamuklu Slim Fit Normal Bel Düz Paça Jeans LV04RD916G39X Erkek Kot Pantolon LV04RD916G 39X Siyah - Calvin Klein Calvin Klein Pamuklu Slim Fit Normal Bel Düz Paça Jeans LV04RD916G39X Erkek Kot Pantolon LV04RD916G 39X Siyah - Calvin Klein (1)
Renk
Beden
Calvin Klein Pamuklu Slim Fit Normal Bel Düz Paça Jeans LV04RD916G39X Erkek Kot Pantolon
7.499,00 TL
3.749,50 TL
-%50
Calvin Klein Streç Pamuklu Skinny Fit Düşük Bel Jeans LV04RC712GX6S Erkek Kot Pantolon LV04RC712G X6S Mavi - Calvin Klein Calvin Klein Streç Pamuklu Skinny Fit Düşük Bel Jeans LV04RC712GX6S Erkek Kot Pantolon LV04RC712G X6S Mavi - Calvin Klein (1)
Renk
Beden
Calvin Klein Streç Pamuklu Skinny Fit Düşük Bel Jeans LV04RC712GX6S Erkek Kot Pantolon
7.999,00 TL
3.999,50 TL
-%50
Calvin Klein Pamuklu Slim Tapered Fit Orta Bel Dar Paça Jeans LV04RB754G846 Erkek Kot Pantolon LV04RB754G 846 Siyah - Calvin Klein Calvin Klein Pamuklu Slim Tapered Fit Orta Bel Dar Paça Jeans LV04RB754G846 Erkek Kot Pantolon LV04RB754G 846 Siyah - Calvin Klein (1)
Renk
Beden
Calvin Klein Pamuklu Slim Tapered Fit Orta Bel Dar Paça Jeans LV04RB754G846 Erkek Kot Pantolon
4.499,00 TL
Calvin Klein Pamuklu Skinny Fit Normal Bel Dar Paça Jeans LV04RB722G846 Erkek Kot Pantolon LV04RB722G 846 Siyah - Calvin Klein Calvin Klein Pamuklu Skinny Fit Normal Bel Dar Paça Jeans LV04RB722G846 Erkek Kot Pantolon LV04RB722G 846 Siyah - Calvin Klein (1)
Renk
Beden
Calvin Klein Pamuklu Skinny Fit Normal Bel Dar Paça Jeans LV04RB722G846 Erkek Kot Pantolon
5.749,00 TL
4.024,30 TL
-%30
Calvin Klein Pamuklu Slim Fit Orta Bel Dar Paça Jeans LV04RB720GPTR Erkek Kot Pantolon LV04RB720G PTR Lacivert - Calvin Klein Calvin Klein Pamuklu Slim Fit Orta Bel Dar Paça Jeans LV04RB720GPTR Erkek Kot Pantolon LV04RB720G PTR Lacivert - Calvin Klein (1)
Renk
Beden
Calvin Klein Pamuklu Slim Fit Orta Bel Dar Paça Jeans LV04RB720GPTR Erkek Kot Pantolon
5.749,00 TL
Calvin Klein Streç Pamuklu Skinny Fit Düşük Bel Dar Paça Jeans J30J3271501BY Erkek Kot Pantolon J30J327150 1BY Siyah - Calvin Klein Calvin Klein Streç Pamuklu Skinny Fit Düşük Bel Dar Paça Jeans J30J3271501BY Erkek Kot Pantolon J30J327150 1BY Siyah - Calvin Klein (1)
Renk
Beden
Calvin Klein Streç Pamuklu Skinny Fit Düşük Bel Dar Paça Jeans J30J3271501BY Erkek Kot Pantolon
4.499,00 TL
3.149,30 TL
-%30
Calvin Klein Streç Pamuklu Skinny Fit Düşük Bel Dar Paça Jeans LV04RB740GUB2 Erkek Kot Pantolon LV04RB740G UB2 Lacivert - Calvin Klein Calvin Klein Streç Pamuklu Skinny Fit Düşük Bel Dar Paça Jeans LV04RB740GUB2 Erkek Kot Pantolon LV04RB740G UB2 Lacivert - Calvin Klein (1)
Renk
Beden
Calvin Klein Streç Pamuklu Skinny Fit Düşük Bel Dar Paça Jeans LV04RB740GUB2 Erkek Kot Pantolon
5.399,00 TL
3.239,40 TL
-%40
Calvin Klein Streç Pamuklu Normal Bel Daralan Paça Dad Jeans J30J3259941BY Erkek Kot Pantolon J30J325994 1BY Siyah - Calvin Klein Calvin Klein Streç Pamuklu Normal Bel Daralan Paça Dad Jeans J30J3259941BY Erkek Kot Pantolon J30J325994 1BY Siyah - Calvin Klein (1)
Renk
Beden
Calvin Klein Streç Pamuklu Normal Bel Daralan Paça Dad Jeans J30J3259941BY Erkek Kot Pantolon
4.799,00 TL
3.359,30 TL
-%30
Calvin Klein Streç Pamuklu Skinny Fit Normal Bel Dar Paça Jeans J30J3265621BZ Erkek Kot Pantolon J30J326562 1BZ Gri - Calvin Klein Calvin Klein Streç Pamuklu Skinny Fit Normal Bel Dar Paça Jeans J30J3265621BZ Erkek Kot Pantolon J30J326562 1BZ Gri - Calvin Klein (1)
Renk
Beden
Calvin Klein Streç Pamuklu Skinny Fit Normal Bel Dar Paça Jeans J30J3265621BZ Erkek Kot Pantolon
4.799,00 TL
3.359,30 TL
-%30
Calvin Klein Streç Pamuklu Slim Fit Jeans J30J3263611A4 Erkek Kot Pantolon J30J326361 1A4 Lacivert - Calvin Klein Calvin Klein Streç Pamuklu Slim Fit Jeans J30J3263611A4 Erkek Kot Pantolon J30J326361 1A4 Lacivert - Calvin Klein (1)
Renk
Beden
Calvin Klein Streç Pamuklu Slim Fit Jeans J30J3263611A4 Erkek Kot Pantolon
6.999,00 TL
3.499,50 TL
-%50
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.