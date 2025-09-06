Model: Çanta

Desen: Logolu

Materyal: % 100 Poliüretan

Boyut: 20 x 14 x 5 cm

Kapama Şekli: Fermuarlı

Askı Türü: Ayarlanabilir Askılı

Menşei: Kamboçya

Calvin Klein Logolu Ayarlanabilir Askılı Çanta, modern stilin ve fonksiyonelliğin mükemmel birleşimini sunuyor. %100 poliüretan materyalden üretilmiş olan bu şık çanta, 20 x 14 x 5 cm boyutlarıyla günlük ihtiyaçlarınızı rahatlıkla karşılar. Fermuarlı kapama sistemi sayesinde eşyalarınızı güvenle taşıyabilirsiniz. Üzerindeki logo deseni, Calvin Klein’ın zarif tasarım anlayışını ön plana çıkararak şıklığınızı tamamlar. Ayarlanabilir askısı ile konforlu bir kullanım sağlayan bu çanta, hem günlük hem de özel anlarınızda yanınızdan ayırmayacağınız bir aksesuar olacak. Şıklığınızdan ödün vermeden stilinizi yansıtan bu çantayı mutlaka keşfedin!5DE2LV04F3220GBAP.61