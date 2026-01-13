Model: Çanta

Desen: Logolu

Ortam: Günlük/Casual

Materyal: Poliüretan

Boyut: 21 x 13 x 9 cm

Bağlama Şekli: Fermuarlı

Yaş Grubu: Yetişkin

Menşei: Kamboçya

Detaylar: - Ayarlanabilir omuz kayışı- Üstte fermuarlı kapama- kabartma monogram logosu- Dahili kart yuvası

Calvin Klein'in şıklığı ve fonksiyonelliği bir araya getiren Logolu LV04F3220GVFU çantası, günlük ve casual ortamlarda stilinizi tamamlayacak mükemmel bir aksesuardır. 21 x 13 x 9 cm boyutlarıyla pratik bir kullanım sunan bu çanta, dayanıklı poliüretan materyali sayesinde uzun ömürlü bir tercihtir. Fermuarlı kapanışı ve ayarlanabilir omuz kayışı, her anınızda konfor sağlamaktadır. Kabartma monogram logosu ile zarif bir görünüm sunan çanta, ayrıca dahili kart yuvası ile de kullanıcı dostudur. Calvin Klein Logolu LV04F3220GVFU çantanızla, stilinizi dikkat çekici bir şekilde yansıtın!5DE2LV04F3220GVFU.121