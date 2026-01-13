Model: Kartlık

Desen: Logolu

Ortam: Günlük/Casual

Materyal: % 100 Deri

Boyut: 10 x 9 x 2 cm

Menşei: Hindistan

Detaylar: - Folyo baskı detaylı modern tasarım- Kartlar için düzenli ve kullanışlı bölmeler

Calvin Klein Kartlık LV04D1063GYG1, günlük ve casual kullanıma mükemmel uyum sağlayan şık bir aksesuardır. %100 deri malzemeden üretilen bu kartlık, zarif logolu deseniyle dikkat çekerken, folyo baskı detayları modern bir görünüm sunar. 10 x 9 x 2 cm boyutları sayesinde kolaylıkla çantada taşınabilir, ayrıca kartlarınızı düzenli bir şekilde saklama imkanı sunan kullanışlı bölmeleri ile pratiklik sağlar. Calvin Klein’ın özgün tasarımıyla stilinizi tamamlamak için ideal bir tercih olan bu kartlık, hem fonksiyonelliği hem de şıklığı bir arada arayanlar için mükemmel bir seçenektir.5DE1LV04D1063GYG1.03