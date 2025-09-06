Model: Çanta

Desen: Logolu

Materyal: % 51 Polyester % 49 Poliüretan

Boyut: 29 x 17 x 6 cm

Kapama Şekli: Manyetik Klips

Askı Türü: Zincir Askı

Menşei: Sri Lanka

Calvin Klein'in zarif ve şık tasarımıyla dikkat çeken LV04F3171GBAP çantası, özgün logolu deseniyle stilinize modern bir dokunuş katıyor. %51 polyester ve %49 poliüretan malzemeden üretilen bu çanta, hem sağlamlık hem de şıklığı bir arada sunuyor. 29 x 17 x 6 cm boyutlarıyla günlük kullanım için ideal olan bu parça, manyetik klips kapama şekli sayesinde pratik bir kullanım kolaylığı sağlıyor. Zincir askısı ile de hem casual hem de lüks bir görünüm elde etmenizi mümkün kılıyor. Calvin Klein LV04F3171GBAP çantası, şıklığı ve fonksiyonelliği bir araya getirerek her anınıza eşlik edecek mükemmel bir aksesuar.5DE2LV04F3171GBAP.61