Model: Çanta

Desen: Logolu

Ortam: Günlük/Casual

Materyal: % 51 Polyester % 49 Poliüretan

Boyut: 23 x 13 x 6 cm

Kapama Şekli: Manyetik Klips

Yaş Grubu: Yetişkin

Askı Türü: Zincir Askılı

Menşei: Kamboçya

Calvin Klein’in şıklığını yansıtan LV04F3172GYIH çantası, günlük ve casual tarzınıza zarif bir dokunuş katmak için tasarlandı. Logolu deseni ile dikkat çeken bu çanta, %51 polyester ve %49 poliüretan malzemeden üretilmiştir, bu da ona hem modern bir görünüm hem de dayanıklılık sağlar. 23 x 13 x 6 cm boyutlarıyla ihtiyaçlarınızı rahatlıkla taşıyabilirken, manyetik klips kapama şekli sayesinde pratik kullanım sunar. Zincir askılı tasarımı, çantanıza şıklık ve zarafet katarken, her yaştan yetişkinin stiline uyum sağlar. Calvin Klein çantanızla her anınızı daha özel hale getirin!5DE2LV04F3172GYIH.07