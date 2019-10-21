Cesur, Çarpıcı ve İddialı 2019-2020 Sonbahar/Kış Sezonu Renkleri

Renk otoritesi Pantone 2019-2020 Sonbahar/Kış Sezonu renk paleti

Biber Kırmızısı (Pantone 19-1557 Chili Pepper)

Kırmızının en kışkırtıcı tonu chili pepper yani biber kırmızısı bu sezon en çarpıcı renklerden. İddialı giyinmeyi sevenler, fazlasıyla dikkat çekici ve özgüven veren bu rengin etkisinden kolay kolay çıkamayacak.

Koyu Bordo (Pantone 19-1650 Biking Red)

İngilizce adıyla biking red olan koyu bordo, 2019-2020 Sonbahar/Kış podyumlarını ele geçirdi. Kırmızı ve kahverenginin bir araya gelmesiyle ortaya çıkan bu renk kırmızının esrarengiz ve soğuk bir tonu olarak kendini gösteriyor. 2019-2020 Sonbahar/Kış Sezonunda bluzlar, triko kazaklar ve gömleklerde sıkça karşımıza çıkıyor.

Kızıl Kırmızısı (Pantone 17-1545 Cranberry)

Kırmızı rengin iddialı tonlarından biraz daha soft bir tonuna geçiş yapıyoruz. Kırmızının en sevilen tonlarından olan bu renk, bu sezon yerini sağlamlaştırarak daha da güçleniyor. Pembenin de tonları arasında sayılabilen cranberry, lacivert ve beyazla kombinlendiğinde şık bir görüntü elde etmenizi sağlayacak.

Turuncu (Pantone 16-1358 Orange Tiger)

Kışın soğuk ve depresif havasından sıyrılıp, turuncunun en enerjik tonu olan orange tiger ile 2019-2020 Sonbahar/Kış Sezonunda, dinamik bir stil yaratabilirsiniz. Özellikle ayakkabı, çanta, palto ve aksesuarlarda bu renkle sık sık karşılaşacağız. Mor renkle kombinlendiğinde iddialı bir görüntü elde edebilirsiniz. Bej, krem ve kahve tonlarıyla da kombinlendiğinde şık bir görüntüyle enerjinizi yükseltecek.

Koyu Kahve (Pantone 19-1419 Chicory Coffee)

Kahvenin en zarif ve yoğun tonu olan koyu kahve, bu sezon vazgeçemediğimiz renkler arasında yerini alacak. Kombinlenmesi keyifli olan bu renk; karamel, bej, pudra tonlarıyla ve soft renklerle rahatlıkla kombinlenebilir. Doğru kombinlendiğinde kendinizi daha özgüvenli hissedeceksiniz.

Hardal Rengi (Pantone 16-0840 Antique Moss)

Sonbahar renk paletinin vazgeçilmezi, son birkaç sezondur zirvedeki yerini almaya hazırlanan antique moss namı değer hardal rengi. Koyu renkler ve açık renkler arasında şık bir geçiş yapmanıza yardımcı olacak. Kabarık ve ihtişamlı kabanlarda, kadife ve kaşelerde zengin ve şık bir görünüm sağlayacak. Gardırobunuzda onun için yer açmayı unutmayın!

Koyu Yeşil (Pantone 19-5230 Forest Biome)

Beyaz tenliler için ideal renklerden olan, koyu yeşil 2019-2020 Sonbahar/Kış Sezonu için de ideal renklerden. Kombinlendiği parçalara göre soft ya da iddialı, kendine güvenen bir görünüm kazanmanızı sağlayacak.

Altın Sarısı (Pantone 15-1147 Butterscotch)

Tartışmasız sarının en popüler tonlarından altın sarısı, 2019-2020 Sonbahar/Kış Sezonunda çekiciliğiyle ön plana çıkıyor. Peki, bu çok sevilen sarının tonunu kombinlerken ne yapmalıyız? Ya da ne yapmamalıyız?

Ton sür ton uygulamak bu renk için yapabileceğiniz en büyük yanlışlardan. Altın sarısı kullandığınız kombinlerinizde koyu renkler tercih etmeniz, daha zarif bir görüntü elde etmenizi sağlayacaktır.