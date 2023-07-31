Dünyanın En Büyük Evleri

Evler ve mimari, insanların hayal gücünü zorlayan, lüksün, ihtişamın ve mimari büyüklüğünün en muhteşem örneklerini sunan devasa yapılarla dolu bir hazine sandığı gibidir. Dünya’nın en büyük 10 evini sıraladığımız yazımızda bu görkemli evler, dünya genelinde zenginliğin ve gücün sembolü olarak parıldayan mücevherlerdir. Her biri, kendine özgü tarihleri, kültürel bağları ve eşsiz tasarımlarıyla insanı büyüler. Birçoğu tarihi öneme sahip olan bu yapılar, zamana meydan okuyan zarafetleriyle günümüze ulaşırken, diğerleri modern mimarinin sınırlarını zorlayarak geleceğe ışık tutarlar. Bu evler, sadece devasa boyutlarıyla değil, içlerinde barındırdıkları zenginlikle ve estetikle de dikkat çekiyorlar. Dünyanın en büyük 10 evini görmek, insanın hayatın ne kadar çeşitli ve heyecan verici olabileceğine dair bir keşif yolculuğudur.

Evler, insanların yaşamlarını sürdürdüğü en temel yapıtlardan biridir. Ancak bazıları öyle büyük ve etkileyici ki, hayal gücümüzü zorlarlar. İşte dünyanın en büyük 10 evi:

Antilla - Mumbai, Hindistan

Mukesh Ambani'nin sahibi olduğu Antilla, dünyanın en büyük evlerinden biridir. 27 katlı bu gökdelen tarzındaki yapı, 37.000 metrekarelik bir alana sahip. Lüks ve modern tasarımıyla dikkat çeken bu ev, Hindistan’da zenginlik ve ihtişamın simgesi haline gelmiştir.

Bu 27 katlı devasa evde tam zamanlı olarak 600 kişi çalışıyor. İçerisinde sinema salonları, masaj merkezleri hatta Hindistan’daki sıcaklardan sıkılırsa diye kar odası bulunuyor.

Buckingham Sarayı - Londra, İngiltere

Kraliyet ailesinin ikametgahı olan Buckingham Sarayı, İngiltere'nin en ünlü simgelerinden biridir. Toplamda 775 odası ve 77.000 metrekarelik alanıyla, dünyanın en büyük kraliyet sarayıdır.

Kraliyet ailesi ikametgahından önce 150 yıllık bir süre saray özel mülk kategorisindeymiş. 1700’lü yıllarda kraliyet ailesine geçen ev zamanla Kraliçe’nin Evi olarak anılmaya başlanmış. İkinci Dünya Savaşı sonrası aldığı hasarlar ile oturulmayan saray, 1962 yılında restore edilerek turistik amaçlı halka açılmıştır.

Villa Leopolda - Cote d'Azur, Fransa

Fransız Rivierası'nda yer alan Villa Leopolda, tarihi ve zarif bir güzelliğe sahiptir. Yaklaşık 27.000 metrekarelik alanıyla, dünyanın en büyük özel ikametgahlarından biridir.

Hikayesi 1800’lü yıllara dayanan evin Fransız Rivierası’na bakan harika bir manzarası/manzaraları bulunuyor. İsmini dönemin Belçika Kralı Leopold’dan alan ev zamanla arazini arttırarak daha da büyük bir alana yayılmış.

Geçmişten bugün birçok sahip değiştiren ev Fransız Kontlarına ve Konteslerine mesken olmuştur. İkinci Dünya Savaşı’nda hastane olarak kullanılmıştır. Sonrasında ünlü iş adamı ve Fiat’ın kurucusu Giovanni Agnelli satın almıştır. Son sahibi ise Lily Safra’dır.

Istana Nurul Iman – Brunei

Brunei Sultanı'nın sarayı olan Istana Nurul Iman, dünyanın en büyük ikametgahlarından biri olarak kabul edilir. 200.000 metrekarelik alana sahip olan bu saray, zenginlik ve süslemelerle dolu bir mimariye sahiptir.

Sarayın adı "Nurul Iman," Arapça'da "İmanın Işığı" anlamına gelir ve Brunei'nin resmi dini İslam'ı yansıtır. Istana Nurul Iman, her yıl Ramazan Bayramı'nda düzenlenen geleneksel açık saray törenleri için de önemli bir mekandır. Binlerce kişi, sarayı ziyaret ederek Sultan III. Hassanal Bolkiah'ı ve diğer hükümet yetkililerini selamlar.

Sarayın iç mekanları, zengin dekorasyonları ve zarif detaylarıyla süslenmiştir. Ziyaretçiler, sarayın çeşitli bölümlerini gezebilirler, ancak bazı alanlar sadece resmi davetlilere açıktır. 1.800 odası bulunan bu muazzam sarayın içinde kütüphane, sinema salonu, teravih namazı için büyük bir ibadet salonu ve özel müze gibi birçok farklı bölüm bulunmaktadır.

Istana Nurul Iman, Brunei Sultanı ve ailesinin resmi ikametgahı olmasının yanı sıra, devletin resmi tören ve etkinliklerinin de merkezidir. Bu nedenle, saray, Brunei'nin sosyal ve politik hayatında büyük bir rol oynar ve ülkenin zengin kültürel mirasını yansıtan önemli bir sembol haline gelir.

İzmalilovo - Moskova, Rusya

Rusya'daki bu devasa malikane, 31.000 metrekarelik bir alanı kaplayarak dikkat çeker. İzmalilovo, tarihi ve sanatsal önemiyle birlikte, büyüklüğüyle de etkileyicidir.

Malikanenin en dikkat çekici özelliği tabiki büyüklüğüdür. İzmalilovo, muazzam bir alana yayılmıştır ve 31.000 metrekarelik bir alanı kaplar. Bu büyüklük, hem iç mekanlarda hem de bahçe düzenlemelerinde kendini gösterir. Tarihi detaylarla süslenmiş zarif dış cephe, mimari açıdan oldukça ilgi çekicidir.

İç mekanlar, dönemin estetik ve zenginliğini yansıtan detaylarla doludur. Büyük salonlar, zarif mobilyalar, antika eşyalar ve paha biçilmez sanat eserleri, İzmalilovo'nun lüks atmosferini pekiştirir. Aynı zamanda malikanenin avlularında ve bahçesinde yürüyüş yapmak, büyüleyici doğal güzelliklerin tadını çıkarmak için mükemmel bir fırsattır.

Ancak, İzmalilovo'nun tamamı kamuya açık değildir ve özel mülk olarak korunmaktadır. Bu nedenle, sadece özel etkinlikler, davetler veya belirli dönemlerde düzenlenen turlar aracılığıyla bazı ziyaretçilere açılmaktadır.

Witanhurst - Londra, İngiltere

Londra'nın en büyük özel konutlarından biri olan Witanhurst, 32.000 metrekarelik bir alana sahiptir. Victoria Dönemi mimarisinin etkileyici bir örneği olan bu ev, tarihî ve kültürel açıdan büyük bir öneme sahiptir.

Evin içerisinde 25 yatak odası, 12 banyo ve sayısız lüks yaşam alanı bulunduğu anlamına gelir. İç mekanlar zarif tasarımlar ve özenle seçilmiş mobilyalarla döşenmiştir. Geniş salonlar, yüksek tavanlar ve büyük pencereler, malikanenin ferah ve aydınlık bir atmosfere sahip olmasını sağlar.

Witanhurst'un bahçeleri de dikkat çekicidir. Büyük bir alanı kaplayan bahçelerde, çeşitli bitki türleri, yürüyüş yolları ve güzel peyzaj düzenlemeleri bulunur. Bu bahçe, sakin bir ortamda doğanın tadını çıkarmak için mükemmel bir yer sağlar.

Witanhurst'un restore edilmesiyle birlikte, bu tarihi yapı Londra'nın simgesel yapılarından biri haline gelmiştir. Eşsiz mimarisi, tarihi önemi ve modern lüks yaşam tarzını yansıtan özellikleriyle, Witanhurst ziyaretçileri büyülemeye ve hayran bırakmaya devam etmektedir. Aynı zamanda ev, özel etkinlikler ve organizasyonlar için de prestijli bir mekan olarak tercih edilmektedir.

Versailles Sarayı – Fransa, Versay,

Versailles Sarayı'nın yapımı 1661 yılında başlamış ve yaklaşık 50 yıl süren bir süreçte tamamlanmıştır. Kral XIV. Louis, sarayı başlangıçta küçük bir av köşkü olarak kullanmış ancak zamanla büyüterek bugünkü ihtişamına ulaşmasını sağlamıştır. Sarayın mimarisi, Fransız Barok tarzının en önemli örneklerinden biri olarak kabul edilir.

Sarayın iç mekanları da büyüleyicidir. Muazzam salonlar, zarif mobilyalar, değerli sanat eserleri ve göz alıcı tavan resimleriyle süslenmiştir. Saraydaki en ünlü mekanlardan biri, Galerie des Glaces (Aynalar Galerisi) olarak bilinen salonudur. Bu galeri, 357 aynayla süslenmiş ve dünyanın en ünlü iç mekanlarından biri olarak kabul edilir.

Hearst Şatosu - Kaliforniya, ABD

William Randolph Hearst tarafından inşa edilen bu şato, 27.000 metrekarelik bir alanı kaplayarak göz kamaştırır. San Simeon'daki bu şato, mimarlık ve sanat tarihi açısından büyük bir değere sahiptir.

Hearst Şatosu, 165 odadan oluşur ve oldukça geniş bir alana yayılmıştır. Büyük salonlar, yüksek tavanlar, antika mobilyalar ve değerli sanat eserleriyle döşenmiştir. Aynı zamanda, şato içinde yer alan özel bir sinema odası, kütüphane, yüzme havuzları ve çeşitli bahçeler gibi birçok lüks yaşam alanı ve eğlence mekanı bulunmaktadır.

Malikane, özellikle dünyanın farklı bölgelerinden getirilen antikalar, mobilyalar ve sanat eserleriyle süslenmiştir. William Randolph Hearst, koleksiyonunu şatoya getirdiği eserlerle doldurmuş ve Hearst Şatosu'nu adeta bir sanat galerisi haline getirmiştir.

Bugün, Hearst Şatosu, California'da popüler bir turistik mekan ve müzedir. Ziyaretçiler, bu büyüleyici malikane içinde dolaşabilir, zengin koleksiyonu inceleyebilir ve tarihî atmosferini deneyimleyebilirler. Hearst Şatosu, Amerika'nın zengin tarihini ve lüks yaşam tarzını yansıtan önemli bir anıttır.

Updown Court - Surrey, İngiltere

Surrey'deki Updown Court, 32.000 metrekarelik bir alana sahip olan ve İngiltere'deki en büyük özel konutlardan biri olarak bilinir.

Updown Court'un iç mekanları zarif bir lüksle döşenmiştir. Geniş salonlar, yüksek tavanlar, paha biçilmez mobilyalar ve sanat eserleriyle süslenmiştir. Evde çok sayıda yatak odası, banyo, spor salonu, sinema odası, kapalı yüzme havuzu ve lüks yaşam alanları bulunmaktadır. Özel bir bağımsız birim de içeren Updown Court, ayrıca misafirler için ayrı bir konuk evine de sahiptir.

Biltmore Malikanesi, Asheville - Kuzey Carolina

Biltmore Malikanesi, Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuzey Karolina eyaletinde, Asheville şehri yakınlarında bulunan muhteşem bir tarihi malikanedir. Bu büyüleyici yapı, Amerikan mimarisinin en ihtişamlı ve büyüleyici örneklerinden biri olarak kabul edilir.

Biltmore Malikanesi, George Washington Vanderbilt II tarafından 1889 ve 1895 yılları arasında inşa edilmiştir. Malikane, Fransız Rönesans stili mimari ile tasarlanmıştır ve yaklaşık 8000 dönümlük bir arazi üzerine kuruludur. Bu nedenle, Biltmore Malikanesi, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük özel konuttur ve görkemli bahçeleri ve arazisiyle de dikkat çeker.

Bugün, Biltmore Malikanesi hala Biltmore ailesinin elinde olup, ziyarete açıktır. Malikane ve bahçeleri, ziyaretçiler için popüler bir turistik mekan ve müzedir. Ziyaretçiler, tarihi atmosferini deneyimlemek, zarif mimarisini incelemek ve malikanenin zengin koleksiyonlarını keşfetmek için Biltmore Malikanesi'ni ziyaret edebilirler.