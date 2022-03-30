Dünyanın En Pahalı Ürünleri

Dünya’da neredeyse her ürünün bir mali değeri var. Sanattan giyime, bitkiden takıya her ürünler bazen cüzi rakamlarda olsa da bazen oldukça ütopik rakamlarda olabiliyor. Dünyanın en pahalı ürünleri listesini açıklamadan aklınıza elmaslar ve yakutlarla kaplı ürünler aklınıza geliyor olabilir. Elbette listede bunlar da yer alıyor fakat hiçbir değerli taşa sahip olmadan da milyonlarca dolar bedeli olan ürünler de var.

Dünyanın en pahalı ürünleri listesi:

Huia Kuş Tüyü 8400$

Elvis Presley’in Saçı 115 Bin $

Hong Kong’da Bir Park Yeri 1 Milyon $

Shumukh 1.3 Milyon $

Altın Monopoly 2 Milyon $

Kristal Piyano 3.2 Milyon $

Marilyn Monroe’nun Elbisesi 4.6 Milyon $

Ölü Köpek Balığı 12 Milyon $

Juliet Gülü 15 Milyon $

En Pahalı Araba; Rolls Royce Boat Tail; 28 Milyon $

En Pahalı Ev; Antilia 1 Milyar $

En Pahalı Yat; Yacht History Supreme 4.8 Milyar $

Huia Kuş Tüyü

Huia kuşları en son 1907 yılında görülmüş Yeni Zelanda’nın Kuzey Adası’nda yaşamış ve nesli tükenmiş kuşlardır. Bir müzayede de nesli tükenmiş bu kuşun bir tüyü tam 8400$’a satılmış.

Elvis Presley’in Saç Teli

Rock’n Roll’un yıldızı Elvis Presley, gerek yaşadığı zamanlar gerek ölümünden sonra popülerliğini ve sevenlerini kaybetmeyeceği bir miras bırakmıştır. Rock’n Roll üstadı Elvis Presley’ın berberi Homer Gilleland traşlardan sonra Elvis’in saçlarını bir kavanozda saklıyor ve arkadaşı Tom Morgan’a veriyor. Tom ise bu saç yumağını müzayedeye sunuyor ve 10 bin dolardan başlayan açık arttırma 115 bin dolara kapanıyor.

Hong Kong’da Bir Park Yeri

1 Milyon Dolara alıcı bulan bu park yeri için gayet normal güzel, kâr oranı varsa neden alınmasın, hem daha pahalı park yerleri de vardır diye düşünüyorsanız sizi baştan uyaralım. 1 milyon dolara satılan bu park alanı büyük bir otopark değil, tek arabanın sığabileceği 12 metrekarelik bir alan. New York’taki evlerden bile pahalı olan bu park yerini alan şahsın kimliği bilinmiyor. Ancak her kimse metrekaresine 80 bin dolar gibi yüksek bir fiyat vermiş.

İsmini vermek istemeyen mülk sahibi yerine konuşan emlak şirketi, satın alan kişinin park yeri bulmakta zorlandığını ve kaybettiği zamanın çok önemli olduğunu belirtmiş.

Ayrıca bu güzide park yerinin bir de manzarası var. 1 milyonluk park yerimiz Asya’nın en değerli ve göz bebeği olarak anılan Victoria Limanı’na direkt olarak bakıyor.

En Pahalı Parfüm: Shumukh

500’den fazla deneme sonucu kokuya ulaşılmış ve yapımı tamı tamına 3 yıl sürmüş parfümün bu fiyatlara ulaşmasının sebebi yalnızca kokusu değil. Parfüm şişesi 3571 adet elmas, 2-3 kilo arasında altın, 6 kilogram kadar gümüş ve bir sürü inci bulunuyor.

Dünyanın en pahalı parfümü olarak anılan Shumukh içerisinde koku özü olarak şunları barındırıyor:

Türk Gülü

Agar Ağacı

Misk

Sandal Ağacı

Gizli Koku (Firma bu özel karışımı paylaşmıyor.)

Altın Monopoly

Monopoly’yi herkes bilir ve oynamıştır. Oynamayan varsa bile az çok oyunun ne olduğunu biliyordur. Emlak ve ticaret konulu bu enfes oyunun tarihi 1900’lerin başlarına kadar dayanıyor. Aslında bir oyun tasarımcısı tarafından bir ekonomistin öğretilerini yaymak ve kolaylaştırmak için tasarlanmış. Daha sonrasında ünlü oyun şirketi Hasbro oyunun pazarlama haklarını alınca oyun tüm dünyada satılmaya başlanmış.

114 ülkede ve50 farklı dilde satışı olan Monopoly’nin birçok farklı varyantı mevcut:

Klasik

Ülkelere özel

Şehirlere özel

Elektronik Kasa

Kedilere Özel (Kuru-Yaş Mama, Yumak vs alıyorsunuz.)

Uzay gibi bir çok seçeneği mevcut.

Durum böyle olunca ünlü kuyumcu Sidney Mobell’de Monopoly üzerinde bir şeyler deneyerek tamamında altın, elmas, yakut gibi değerli taşlardan oluşacak şekilde bir Monopoly yaratmış. Değeri 2 milyon dolar olan bu oyun şuan Smithsonian Ulusal Doğa Tarihi Müzesi’nde yer alıyor.

Kristal Piyano

Dünyanın en pahalı müzik aletlerinden biri tamamı şeffaf olan ve kristalden oluşan bu piyano. Kim tarafından alındığı bilinmeyen bu ihtişamlı piyanonun fiyatı tam 3.2 milyon dolar.

Marilyn Monroe’nun Elbisesi

Marilyn Monroe deyince akla gelen ilk olarak eteği uçuşan elbise fotoğrafı geliyor. Gelmiş geçmiş en pahalı elbise de elbette herkesi güzelliğiyle büyüleyen Marilyn Monroe’nun ikonik beyaz elbisesi. 2011 yılında bir müzayede de tam 4.6 milyon dolara satılan bu elbise şuan dünyanın en pahalı elbisesi.

Ölü Köpek Balığı

İlginç sanat eserleri listesine her gün yenileri ekleniyor. Bantlı muzdan hatırlarsınız ki bunu gibi tablo ve eserler son 20 yılda oldukça arttı. Formaldehit madde dolu bir akvaryumda kaplan köpek balığının sergilendiği bu ilginç eser, ismini vermek istemeyen bir alıcı tarafından 12 milyon dolara alınmış.

Juliet Gülü

Listemizin bu kısmında 2006 yılında Chelsea Çiçek Fuarında tüm dünyaya tanıtılan bu güzide çiçeğin üretimi tam 15 sene sürmüş. Tasarımcısı David Austin tarafından üretilen bu çiçek duruşuyla romantizm kokuyor. Fiyatı ise tam olarak 15 milyon dolar!

Bonus Pahalı Bitki: Kadupul Çiçeği

Aslında bir kaktüs olan bu çiçek aslında hem dünyanın en pahalı çiçeği hem de değil. Ömrü sadece birkaç saat olan, gece açıp şafak sökmeden solan bu çiçek kısa ömrü sebebiyle maalesef üretilemiyor ve bu yüzden paha biçilemiyor.

En Pahalı Araba; Rolls Royce Boat Tail

Sadece üç tane üretilen ve ünlü şarkıcı Jay Z ve Beyonce için üretildiği iddia edilen bu mükemmel aracın eşi benzeri yok. Ünlü İngiliz otomobil firması Rolls-Royce tarafından üretilen bu şaheser neredeyse %100 elle üretim sayılacak kadar değerli ve eşsiz.

İçerisinde yemek masası, açılabilir şemsiye, buzdolabı, kokteyl masası ve sandalyeler bulunan bu dev arabanın iki küçük saatinin entegre edilmesi bile 3.5 yıl sürmüş. 5.8 metre uzunluğundaki araba çift turbolu V12 motora sahip ve tam 563 beygir gücünde.

En Pahalı Ev; Antilia

Dünya’nın en pahalı evini listeye almamak olmazdı. Hindistan’ın en zengin iş insanı olarak bilinen Mukesh Ambani tarafından yapılan bu devasa 27 katlı bina tüm dünyadaki en pahalı ev olma özelliğini elinde tutuyor. Maliyeti ise tam 1 milyar dolar.

Antilia’da 600’den fazla işçi tam zamanlı çalışıyor. Peki bu 130 metrelik devasa evin özellikleri neler? Antilia’da neler bulunuyor? Antilia kulesi içerisinde;

168 araçlık filo,

50 kişilik tiyatro ve sinema salonu,

Spa ve masaj salonları,

Yoga ve dans stüdyosu,

Yarış pisti

Spor salonları,

Eğlence salonları,

Onlarca yüzme havuzu,

Bunaltıcı sıcaktan kaçmak için Kar Odası,

9 adet süper hızlı asansör,

Acil durum sağlık merkezi,

3 helikopter pisti,

600’den fazla oda bulunduruyor.

En Pahalı Yat; Yacht History Supreme

Dünya’nın en pahalı yatı hatta dünyanın en pahalı nesnesi diyebileceğimiz şey Yacht History Supreme. Üretiminde 1 ton altın ve platin kullanılmış. Başlarda bir dedikodu olan bu güzide yat, daha sonradan gerçekliğini kanıtlamış.

Yat ile ilgili en dikkat çeken şey şimdilik üretimindeki altın gibi geliyor fakat değil. İçerisinde Jurassic Park’tan tanıyacağınız nesli tükenen dinazor T-rex kemiklerinden yapılma heykeller ve 18 karattan yapılma şarap bardakları gibi eşi bulunmayan nesneler bulunuyor. Tam 4.8 milyar dolar olan bu inanılmaz yatın fiyatı hala dudak uçuklatıyor.