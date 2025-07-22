Ekartman Nedir, Nasıl Ölçülür?

Ekartman, iki yapı unsuru arasındaki ölçülmüş boşluğa denir. Bu boşluk, projeye göre milimetrik hassasiyetle belirlenir ve yapı güvenliği açısından büyük önem taşır. Doğru gözlük seçimi için ekartman hakkında her bilgiye sahip olmanız gerekiyor. Günümüzde, moda dünyasında yer alan önemli markalar, güneş gözlüğü seçeneklerini sunuyor. Kullanmış olduğunuz gözlükleriniz, göz sağlığınızı korurken aynı zamanda stilinizin yansıtılmasını da sağlar.

Kombin için önemli bir aksesuar olan güneş gözlükleri ile şık bir görüntü oluşturmak isteyenler, yüz hatlarına göre gözlük modeli seçimi yapmalıdır. Bunun için ekartman nedir bilinmeli ve yüz şekline göre seçilmelidir. Gözlük seçiminde, sadece model ya da renk değil aynı zamanda, ölçülerine de dikkat etmek gerekiyor. Gözlük ölçülerinde en çok dikkat edilmesi gereken, ekartmanıdır.

Gözlük Ekartmanı Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey

Exxeselection markalarının gözlük ürünlerini incelerken, gözlükte ekartman nedir açıklamalarına ulaşılabiliyor. Gözlük camının lens genişliği yani yatay uzunluğu olarak tanımlanır. Milimetre cinsinden belirtilir ve gözlük ile ilgili detay bilgiler arasında gösterilir.

Birçok marka standart ekartman ölçüleri ile üretimler yaparak, çok sayıda kişinin daha rahat seçim yapabilmesini sağlıyor. Belirlenen ölçüler, gözlüğün yüze tam oturmasını ve daha şık görünmesini sağlar. Gözlüğün yüzde estetik ve dengeli görünüm sağlaması ve dikkat edilmesi gereken özelliklerden birisidir. Güneş gözlüklerinde, ekartmanların daha geniş olması tercih edilebiliyor.

Ekartman Ne Anlama Geliyor?

Fransızca kökenli ekartman kelimesi, aralık, ölçü, genişlik anlamlarına gelebiliyor. Gözlük sektöründe sıklıkla kullanılıyor ve gözlük modellerinin oluşturulmasında önemli bir yere sahiptir. Gözlükte ekartman ne demek, gözlük camının yatay genişliği demektir. Lens genişliğini ifade eder ve gözlük camının en geniş yatay bölümünün mm ölçüsüdür. Gözlük sapının iç bölümünde yazar ve genelde 52 – 18 – 140 şeklinde gösterilir.

52: cam genişliği mm,

18: köprü genişliği mm,

140: sap uzunluğu mm,

Gözlük modelleri arasından seçim yaptığınızda, ürün sayfasındaki teknik bilgiler bölümünde, gözlüğe ait tüm ölçü birimlerini bulabilirsiniz. Gözlük seçimi öncesi, gözlük ekartmanı nedir ölçüler neyi ifade eder bilinmelidir. Belirlenen ölçüler, gözlüğün, yüzünüz uygunluğunun belirlenmesine yardımcı olur. Cam genişliği ölçüsüdür ve mm cinsinden kullanılır. Gözlük camının ölçüleri, cam kalınlığına göre farklılık gösterebiliyor.

Çoğu zaman standart ölçüler kullanılıyor olsa da, kişiye özel tasarımlar yapılabiliyor ve kişinin yüz şekline uygun ölçülerde üretilebiliyor. Yüz hatlarına göre gözlük ölçülerinin çok büyük ya da çok küçük olması, estetik görüntünün bozulmasına neden olacaktır. Garantili ürünlerde, ürün sertifikasında tüm ölçü bilgileri detaylı olarak gösterilir.

Gözlük Ekartmanı Ölçümü Nasıl Yapılır?

Gözlük ekartman bilgilerini öğrenmek isteyenler, cam genişliklerini kolaylıkla ölçebiliyor. Ölçüler, mm cinsinden kullanıldığı için cetvel ya da mezura ile ölçülebilecektir. Gözlüklerde, ekartman nasıl ölçülür konusunda ön bilgiler her zaman verilir ve gösterilir. Online satış sitesinde, ürün sayfasında, standart ölçüler ve anlamları gösterilmektedir. Ölçüm işlemlerinde, gözlük camı genişliği, çerçevenin bir kenarından diğer kenarına yatay uzaklık olarak ifade edilir.

Lens genişliği için cetvel kullanılabilir. Burun köprü genişliği ölçüsü için çerçevenin burun üzerinde oturan bölgesi ölçülür. Bu ölçü, gözlüğün yüze daha iyi oturmasını sağlar. Çerçeve kenar yüksekliği, gözlük camının üstten, alt bölüme kadar olan mesafesinin ölçümüdür. Görüş alanını daha iyi olabilmesi için önemlidir.

Güneş gözlüklerinde standart ekartman ölçüleri daha çok kullanılırken, diğer gözlük türlerinde, kişiye özel ölçüler alınabiliyor. Çerçeve genişliği ölçüsü, gözlük çerçevesinin dış kenarlarının yatay uzaklığının mm olarak ölçülmesidir. Tüm ölçüler, birbirine orantılı olarak belirlenir ve gözlüğün, yüzde daha iyi durmasını, kullanım konforu oluşturmasını sağlar.

Gözlüğünüzün Ekartman Bilgisi Nerede Yazar?

Exxeselection gözlük kategori bölümünde yer alan tüm gözlük markaları, gözlük ürünleri için ekartman nasıl ölçülür, gözlük seçiminde bu ölçülere neden dikkat edilmeli hakkında bilgi veriyor. Gözlük ürünleri ile ilgili görselleri inceleyenler, gözlüklerin sap kısımlarının iç bölümlerinde, tüm ölçüleri görebilecektir.

Tüm gözlüklerde, ekartman bilgileri, hem gözlük sapı iç bölümünde, hem de garanti belgelerinde yazar. Online alışveriş sitesinde, gözlük ürün sayfasında, ürün özellikleri bölümünde, gözlük ekartman ölçüleri tüm detayları ile gösterilir. Kadın ve erkek gözlük modellerinde, ölçüler markalara göre değişebiliyor.

Markalar, standart ekartman ölçüleri belirliyor ve cinsiyete, gözlük modeline göre belirlenen ölçüleri kullanıyor. Ürün sayfasında, markaların benzer gözlük modellerinde, ekartmanların ve diğer ölçülerin farklı olduğu görülebilecektir.

Doğru gözlük seçimi için gözlük sapının iç kısmında bulunan ölçü bilgileri incelenmeli, yüz şekline göre hangi ölçülerin uygun olduğu araştırılmalıdır. Ölçüler, üçlü sayı dizisi şeklinde yer alır ve tümü mm cinsinden gösterilir. Üçlü sayı sıralamasında yer alan ilk sayı gözlüğün ekartmanıdır ve kolaylıkla öğrenilmesini sağlar.

Doğru Ekartmanı Nasıl Belirlersiniz?

Gözlük cam genişliğini doğru belirlemek, hem estetik hem de konforlu kullanım avantajı sağlayacaktır. Önceden kullanılan bir gözlük varsa onun ölçü bilgilerine bakarak, doğru gözlük seçimini yapabilirsiniz. Gözlüklerde kullanılan standart ekartman ölçüleri doğru seçim yapmaya yardımcı olur.

üz şekline uygun gözlük kullanan ve yeni bir gözlük almak isteyenler, mevcut gözlüklerinin ölçülerine göre seçim yapabilir. Doğru gözlük ekartmanı nasıl ölçülür konusunda bilgi sahibi olanlar, ölçüm işlemlerini hemen yapabilir. Gözlüklerin sap bölümünde yazan ölçüler, seçim yaparken yardımcı olmaktadır. Yüz genişliği ve tipine göre gözlük ekartman ölçüleri genelde şöyledir;

Küçük yüz tipleri için 48 – 50 mm,

Orta genişlik yüz tipleri için 51 54 mm,

Geniş yüz tipleri için 55 mm ve üzeri ölçüler,

Doğru gözlük seçiminde, gözlük çerçevesinin yüz bölgesi dışına çıkmaması ve gözün, gözlük camının tam ortasına gelmesine dikkat edilmelidir. Doğru gözlük seçiminde, ekartmanlar tek başına yeterli gelmeyebiliyor. Lens genişliği ölçüsü ile birlikte, köprü genişliğine ve sap uzunluğu genişliklerine de dikkat edilmelidir. Sap uzunlukları, kulak artasına tam oturmalı, kullanım sırasında rahatsızlık vermemelidir. Gözlüğün yüze tam oturması için köprü yani burun aralığı ölçüsünün de, yüz şekline uygun olması, buruna tam oturması gerekiyor.

Size En Uygun Güneş Gözlüğü Modelleriyle Tanışın

Aksesuar olarak kullanılan güneş gözlükleri aynı zamanda, göz sağlığının korunmasında ve tarzın yansıtılmasında büyük öneme sahiptir. Kendiniz uygun en iyi gözlüğü, exxeselection’da bulabilir ve yüz ölçülerinize göre ekartman ölçüsünü belirleyebilirsiniz. Güneş gözlükleri ile tanışanlar, standart ölçülere göre seçim yapabiliyor. Oval yüz şekli, tüm gözlük modelleri için en ideal yüz şeklidir.

Önerilen modelleri incelerken, gözlük ekartmanı nasıl ölçülür hangi modellerde, hangi ölçüler kullanılır araştırılmalıdır. Yuvarlak yüz şekline sahipseniz, kare, dikdörtgen, geometrik modelleri tercih edebilirsiniz. Tüm modellerde, gözlükte ekartman nedir ve ölçüler nelerdir konusuna dikkat etmelisiniz.

Size uygun en iyi güneş gözlüğü modelleri ile tanışabilir ve yeni sezonun önerilen modellerini incelemeye başlayabilirsiniz. Exxeselection, kategori sayfalarındaki aksesuar bölümünü seçtiğinizde, gözlük markalarını ve modellerini bir arada bulabileceksiniz. Cinsiyet kategorisine göre gözlük ürünlerini sıraladığınızda, tüm markaları, birbirinden şık modelleri, tasarım ve teknik özellik bilgileri ile sıralayabilirsiniz.

Uygun güneş gözlüğü seçimi için ürün sayfasındaki detaylar bölümünde yer alan tüm ölçü ve malzeme yapısı bilgilerini inceleyebilir, yüz şeklinize en uygun ölçülerdeki güneş gözlüklerini seçerek, yaz günlerine şık bir hazırlık yapabilirsiniz. Satın alacağınız ürünlerin garanti belgelerinde de tüm ölçü bilgileri yer alıyor.