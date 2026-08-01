Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -       
Hesabım
Şifremi Unuttum
Kayıt Ol
Sepetim
Sınırlı Stok
Emporio Armani
Kadın Jean
42.499,00 TL
16.999,60 TL
%60
Tahmini Kargoya Teslimat Tarihi : 09.08.2026 - 12.08.2026
Renk:
LACİVERT
Stoğa Gelince Haber Ver
Emporio Armani

Taşlı Regular Fit Yüksek Bel Geniş Paça Jeans Kadın Kot Pantolon EW001119 AF13298 MB001 LACİVERT

42.499,00 TL
16.999,60 TL
%60
Stoğa Gelince Haber Ver
Model: Kot Pantolon

Giyim Tarzı: Günlük/Casual

Desen: Taşlı

Materyal: % 100 Pamuk

Kapama Şekli: Düğme ve Fermuar

Cep: Cepli

Kalıp Bilgisi: Regular Fit, Yüksek Bel, Geniş Paça

Menşei: Türkiye
5DY2EW001119AF13298MB001.12
Ödeme Seçenekleri
Beden Tablosu
Kampanyalar
Kampanya Ürünleri
SİZE ÖZEL ÖNERİLERİMİZ
Emporio Armani Pamuklu Regular Fit Yüksek Bel Jeans Kadın Kot Pantolon EW001502 AF22225 MB003 MAVİ - Emporio Armani Emporio Armani Pamuklu Regular Fit Yüksek Bel Jeans Kadın Kot Pantolon EW001502 AF22225 MB003 MAVİ - Emporio Armani (1)
Renk
Beden
Emporio Armani Kadın Jean
19.999,00 TL
11.999,40 TL
-%40
Emporio Armani Relaxed Fit Yüksek Bel Geniş Paça Jeans Kadın Kot Pantolon EW004409 AF21085 MB003 AÇIK MAVİ - Emporio Armani Emporio Armani Relaxed Fit Yüksek Bel Geniş Paça Jeans Kadın Kot Pantolon EW004409 AF21085 MB003 AÇIK MAVİ - Emporio Armani (1)
Renk
Beden
Emporio Armani Kadın Jean
21.399,00 TL
14.979,30 TL
-%30
Emporio Armani Pamuklu Relaxed Fit Yüksek Bel Jeans Kadın Kot Pantolon EW000737 AF22225 MB003 LACİVERT - Emporio Armani Emporio Armani Pamuklu Relaxed Fit Yüksek Bel Jeans Kadın Kot Pantolon EW000737 AF22225 MB003 LACİVERT - Emporio Armani (1)
Renk
Beden
Emporio Armani Kadın Jean
21.399,00 TL
12.839,40 TL
-%40
Emporio Armani Pamuk Karışımlı Wide Leg Yüksek Bel Bol Paça Jeans Kadın Kot Pantolon EW000737 AF21094 MC002 SİYAH - Emporio Armani Emporio Armani Pamuk Karışımlı Wide Leg Yüksek Bel Bol Paça Jeans Kadın Kot Pantolon EW000737 AF21094 MC002 SİYAH - Emporio Armani (1)
Renk
Beden
Emporio Armani Kadın Jean
18.499,00 TL
12.949,30 TL
-%30
Emporio Armani Pamuklu Relaxed Fit Geniş Paça Vintage Görünümlü Jeans Kadın Kot Pantolon EW000737 AF17033 M8001 GRİ - Emporio Armani Emporio Armani Pamuklu Relaxed Fit Geniş Paça Vintage Görünümlü Jeans Kadın Kot Pantolon EW000737 AF17033 M8001 GRİ - Emporio Armani (1)
Renk
Beden
Emporio Armani Kadın Jean
21.199,00 TL
10.599,50 TL
-%50
Emporio Armani Pamuklu Relaxed Fit Geniş Paça Vintage Görünümlü Jeans Kadın Kot Pantolon EW000737 AF17033 MC002 SİYAH - Emporio Armani Emporio Armani Pamuklu Relaxed Fit Geniş Paça Vintage Görünümlü Jeans Kadın Kot Pantolon EW000737 AF17033 MC002 SİYAH - Emporio Armani (1)
Renk
Beden
Emporio Armani Kadın Jean
21.199,00 TL
12.719,40 TL
-%40
Emporio Armani Regular Fit Orta-Yüksek Bel Geniş Paça İşlemeli Jeans Kadın Kot Pantolon EW000736 AF12436 MB001 LACİVERT - Emporio Armani Emporio Armani Regular Fit Orta-Yüksek Bel Geniş Paça İşlemeli Jeans Kadın Kot Pantolon EW000736 AF12436 MB001 LACİVERT - Emporio Armani (1)
Renk
Beden
Emporio Armani Kadın Jean
27.399,00 TL
10.959,60 TL
-%60
Emporio Armani J1C Normal Bel Regular Fit Palazzo Jeans Kadın Kot Pantolon 3D2J1C 2NY0Z 0101 BEYAZ - Emporio Armani Emporio Armani J1C Normal Bel Regular Fit Palazzo Jeans Kadın Kot Pantolon 3D2J1C 2NY0Z 0101 BEYAZ - Emporio Armani (1)
Renk
Beden
Emporio Armani Kadın Jean
18.999,00 TL
5.699,70 TL
-%70
Emporio Armani Pamuklu Yüksek Bel Skinny Fit Jeans Kadın Kot Pantolon 3L2J20 2N8HZ 0101 BEYAZ - Emporio Armani Emporio Armani Pamuklu Yüksek Bel Skinny Fit Jeans Kadın Kot Pantolon 3L2J20 2N8HZ 0101 BEYAZ - Emporio Armani (1)
Renk
Beden
Emporio Armani Kadın Jean
11.999,00 TL
3.599,70 TL
-%70
Beden Tablosu Kadın
Göğüs

Gömleğin oturduğu noktadan boyun etrafını ölçün.

Bel

Ellerinizi belinize koyun. Elinizin bulunuduğu nokta bel noktanızdır. O noktadan belinizin çevresini ölçün.

Basen

Mezurayı kalçanızın en geniş yerine yerleştirerek, baseninizin çevresini ölçün.

İç bacak Boyu

Bacak içini en üst çatal noktasından bilek kemiğine kadar ölçün.

  • Giyim
    Beden Göğüs Bel Basen İç Boy
    XS 92 86 90 84
    S 96 90 96 84
    M 100 94 102 84
    L 104 98 108 84
    XL 110 104 114 84
    XXL 118 112 120 84
    3XL 126 120 126 84
    4XL 134 128 132 84
  • Pantolon
    TR-EU Beden Bel(cm)
    36 S 66
    38 M 71
    40 L 76
    42 XL 81
    44 XXL 86
    46 XXXL 91,5
  • Kot Pantolon
    TR-EU Bel(cm) Basen(cm)
    24 58 88
    25 61 90
    26 64 93
    27 66 95
    28 69 98
    29 71 100
    30 74 103
    31 76 105
    32 79 108
    33 81 110
    34 84 113
    36 86 115
    Boy Beden(cm)
    30 76
    32 81
    34 86
  • Ayakkabı
    TR-EU US UK Ayak Uzunlugu(cm) Ayak Genisliği(cm)
    35 5 2 22,5 21,4
    35,5 5,5 2,5 22,8 21,7
    36 6 3 23 22
    36,5 6,5 3,5 23,3 22,3
    37 7 4 23,5 22,6
    37,5 7,5 4,5 24 23
    38 8 5 24,5 23,3
    38,5 8,5 5,5 24,8 23,7
    39 9 6 25 24
    39,5 9,5 6,5 25,3 24,3
    40 10 7 25,5 24,6
    40,5 10,5 7,5 26 25
    41 11 8 26,5 25,3
    42 12 9 27,5 25,9
  • Sütyen
    Beden Göğüs Altı Bedeni (cm) A Cup(cm) B Cup(cm) C Cup (cm) D Cup (cm) E Cup (cm)
    65 63-67 77-79 79-81 81-83 83-85 85-87
    70 68-72 82-84 84-86 86-88 88-90 90-92
    75 73-77 87-89 89-91 91-93 93-95 95-97
    80 78-82 92-94 94-96 96-98 98-100 100-102
    85 83-87 97-99 99-101 101-103 103-105 105-107
    90 88-92 102-104 104-106 106-108 108-110 110-112
    95 93-97 107-109 109-111 111-113 113-115 115-117
    100 98-102 112-114 114-116 116-118 118-120 120-122
  • Şapka
    Standart XS XS S S M M L L XL XL
    US 6 1/2 6 5/8 6 3/4 6 7/8 7 7 1/8 7 1/4 7 3/8 7 1/2 7 5/8
    UK 6 3/8 6 1/2 6 5/8 6 3/4 6 7/8 7 7 1/8 7 1/4 7 3/8 7 1/2
    EU 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61
  • Uluslararası Beden Tablosu
    TR FR US UK DE IT JP 123
    XS-34-24 34 2 6 36 38 7 0
    S-36-26 36 4 8 38 40 9 1
    M-38-28 38 6 10 40 42 11 2
    L-40-30 40 8 12 42 44 13 3
    XL-42-32 42 10 14 44 46 15 4
    XXL-44-34 44 12 16 46 48 17 5
    3XL-46-36 46 14 18 48 50 19 6
    4XL-48-38 48 16 20 50 52 21 7
    5XL-50-40 50 18 22 52 54 23 8
Beden Tablosu Erkek
Göğüs

Mezurayı kol altına yakın, göğsünüzün en geniş noktasına yerleştirerek göğsünüzün çevresi için ölçüm yapın.

Bel

Ellerinizi belinize koyun. Elinizin bulunduğu nokta bel noktasızdır. O noktadan belinizin çevresini ölçün.

İç Bacak Boyu

Bacak içini en üst çatal noktasından ucuna kadar ölçün. Mezurayı düz tutmaya; yere paralel olacak şekilde, kaydırmamaya dikkat etmelisiniz. Ölçü alırken kendinizi rahat bırakmalı, nefesinizi tutmamalı ve göğüs kafesini şişirmeden ölçü almalısınız. Ölçü alırken çıplak beden üzerinden almalısınız.

  • Giyim
    TR-EU UK-US S-M-L Gögüs(cm) Yaka(cm)
    38 28 XS 81-91 37
    40 30 S 91-96 38
    42 32 M 96-101 41
    44 34 L 101-106 43
    46 36 XL 106-111 44
    48 38 XXL 111-116 46
    50 40 XXXL 116-121 48
  • Pantolon
    Beden Bel(cm) Boy(cm)
    XXS - 36 76 90
    XS - 38 80 94
    S - 40 84 98
    M - 42 88 102
    L - 44 92 106
    XL - 46 96 110
    XXL - 48 100 114
    3XL - 50 104 118
    52 108 122
    Boy Beden(cm)
    30 76
    32 81
    34 86
    36 91
  • Kot Pantolon
    TR-EU Bel (cm)
    29 74
    30 76
    31 79
    32 81
    33 84
    34 86
    36 89
    38 91
    40 94
    42 96
    44 99
    46 101
    48 104
    50 106
    Boy Beden(cm)
    30 76
    32 81
    34 86
    36 91
  • Ayakkabı
    TR-EU US UK Ayak Uzunlugu(cm)
    39 6 5 23,7
    39,5 6,5 5,5 24,1
    40 7 6 24,6
    40,5 7,5 6,5 25
    41 8 7 25,4
    41,5 8,5 7,5 25,6
    42 9 8 26,2
    42,5 9,5 8,5 26,7
    43 10 9 27,1
    43,5 10,5 9,5 27,5
    44,5 11,5 10,5 28,4
    45 12 11 28,8
    46 13 12 29,6
    46,5 13,5 12,5 30,1
    47 14 13 30,5
  • Uluslararası Beden Tablosu
    TR FR US UK DE IT JP 123
    XS-34-24 34 2 6 36 38 7 0
    S-36-26 36 4 8 38 40 9 1
    M-38-28 38 6 10 40 42 11 2
    L-40-30 40 8 12 42 44 13 3
    XL-42-32 42 10 14 44 46 15 4
    XXL-44-34 44 12 16 46 48 17 5
    3XL-46-36 46 14 18 48 50 19 6
    4XL-48-38 48 16 20 50 52 21 7
    5XL-50-40 50 18 22 52 54 23 8
  • Ayakkabı (Okul Öncesi)
    TR-EU US UK CM
    27,5 10,5C 10 16,5
    28 11C 10,5 17
    28,5 11,5C 11 17,5
    29,5 12C 11,5 18
    30 12,5C 12 18,5
    31 13C 12,5 19
    31,5 13,5C 13 19,5
    32 1Y 13,5 20
    33 1,5Y 1 20,5
    33,5 2Y 1,5 21
    34 2,5Y 2 21,5
    35 3Y 2,5 22
  • Ayakkabı (İlkokul)
    TR-EU US UK CM
    35,5 3,5Y 3 22,5
    36 4Y 3,5 23
    36,5 4,5Y 4 23,5
    37,5 5Y 4,5 23,5
    38 5,5Y 5 24
    38,5 6Y 5,5 24
    39 6,5Y 6 2
    40 7Y 6 25
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.