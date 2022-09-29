En Lüks Kışlık Giyim Markaları

Tekstil ve kıyafet sektörü herkes için olmazsa olmaz bir ihtiyaç. Yazın ferah ve serin tutan elbiseler, şortlar tercih ediyorken kışın soğuklarında da montlar ve kışlık ürünler tercih ediliyor.

Birçok marka sezon bazlı olarak farklı ürünler piyasaya sürüyor. Yazın tişört modellerini satarken kışın koleksiyonunu mont ve sweatshirtlere çeviriyorlar. Ancak bazı markalar var ki yalnızca kış ürünlere odaklanıyor ve hem soğuklardan etkilenmemeniz için hem de kış mevsiminde de tarzınızı korumanız için koleksiyon geliştiriyor. Bu yüzden yalnızca kış sezonuna üretim yapan markalara kışlık markalar denir.

Bugün ki yazımızda o markalardan en isim yapmışlara ve en tanınanlara yer vereceğiz. Kışın sizi soğuklardan koruyacak kışlık giyim markaları:

Canadian Peak

Norway Geographical

Moon Boot

Columbia

UGG

Canadian Peak Modelleri

Adından da anlaşılacağı üzere çevirisi “Kanada Zirvesi” olan bu enfes markanın en büyük vaadi tabi ki sizi kışın en soğuk ve çetin günlerinde sıcak tutmak. Ancak adı sizi yanıltmasın. Çünkü Canadian Peak bir İspanyol markası. Özellikle dağcı, kampçı ve outdoor giyinmeyi sevenlerin tercih ettiği Canadian Peak markası birçok farklı modelle sevenlerini karşılıyor.

Canadian Peak ürünleri şu şekildedir:

Yelek

Parka

Softshell Mont

Sweatshirt

Mont

Polar

Softshell mont, yelek, parka ve şişme mont ürünlerinin bir çoğunda su geçirmezlik garantisi veriyor. Soğuk kış günlerinde üşümemeniz için kaliteli malzemelerden yapılan Canadian Peak ürünleri uzun yıllar dayanabilecek sağlam kışlık bir ürünlerdir.

Polar ve sweatshirtlerinde genellikle pelüş ve kürklü modeller tercih eden Canadian Peak soğuğu maksimum kesen hammaddelerden oluşmaktadır.

Norway Geographical Modelleri

Tıpkı Canadian Peak gibi kış giyim odaklı olan Norway Geographical markası ürünleriyle sevenlerine sıcak, soğuktan etkilenmeyecekleri bir giyim tarzı sunuyor. Oldukça kalın ve soğuğa dayanıklı yapıları ile Norway Geographical ürünlerini rahatlıkla outdoor, kamp vb. yerlerde kullanabilirsiniz.

Norway Geographical ürünleri şu şekildedir:

Yelek

Sweatshirt

Parka

Mont

Polar

Büyük Norveç bayrağı logosuyla oldukça dikkat çeken Norway markası, soğuk bir ülke olan Norveç ile bağdaşık bir pazarlama yolu izliyor. Bu sayede soğuk şartlara sahip olan bir ülke ürünü görünümü ile daha sağlam bir pazarlama yaratabiliyor. Çünkü Norway Geographical markası da İspanya ülkesinin bir markası.

Bu marka ile ilgili sorulan sorulardan en çoğu Norway Geographical markası ile Canadian Peak markası aynı firmaya mı ait? Evet. Canadian Peak ve Norway Geographical markası İspanyol firma olan Eigteen October 21’in markasıdır. Yani ikisi de aynı markanın ürünleridir.

Moon Boot Modelleri

Moon Boot markası 70’li yılların sonunda Giancarlo Zanatta tarafından tasarlanan bir kar botu markasıdır. Zanatta 1969 yılında Neil Armstrong’un aya çıkışından oldukça etkilenmiş. Giydiği botların bir benzerini kar botu şeklinde yapma fikrini hayata geçirmiş.

Moon Boot hem duruş ve tarz olarak farklı duran bir marka hem de koruyuculuk anlamında oldukça üst düzey bir ürün. Kalın, yastıklı, kabarık olarak çıkan modellerin farklı kısa ve uzun modelleri de yer alıyor. Yalnızca kışlık olarak üretim yapan Moon Boot farklı tasarımlar sunsa da yazlık kısma asla geçmiyor. Kar botu kapsamında lüks segment ürünler sunan Moon Boot’un tüm dünya çapında bir ünü bulunuyor.

Birçok ünlünün kışın tercih ettiği bir marka. Moon Boot’u tercih eden ünlüler:

Kendall Jenner,

Hailey Bieber,

Sophie Turner,

Bella Hadid,

Tracee Ellis Ross,

Kourtney Kardashian,

Rihanna,

Katie Holmes,

Miley Cyrus,

Dua Lipa

Columbia Modelleri

Birçok kişi tarafından en bilinen kış markalarından biri Columbia’dır. Özellikle outdoor ürünleri ile tanınan marka için softshell modelini ilk çıkartan markalardandır diyebiliriz. Yine kışın soğuklarından korunmak isteyenler için en ideal markalardandır.

Ayrıca spor konseptiyle herkesin kombinlerine rahatlıkla uydurabileceği bir markadır. Özellikle kamp, trekking ve benzeri etkinlikleri sevenler rahatlıkla Columbia markasını tercih edebilirler. Fakat sadece bu spor konsepte ürün bulunmuyor. Günlük giyim için de birçok modeli mevcuttur.

Columbia modelleri:

Mont

Polar

Sweatshirt

Yelek

Bot

Softshell Mont

UGG Modelleri

Kendine has tasarımıyla neredeyse herkes tarafından yakından bilinen UGG markası, kışlık markaların en gözdelerindendir. En az 200 metre uzaklardan bile tanınabilen UGG markasının kendine özgü bir duruşu var. Adeta üzerinde logo olmasa bile tanınabiliyor. Bu yüzden de oldukça büyük bir kitleye sahiptir.

UGG başlarda yalnızca kışlık botlar üretimi yapıyordu. Ancak zamanla ürün gamını genişletme kararı aldı denebilir. Önce uzun ve tüylü modelinin yanına tüysüz ve daha sade modeller ekledi. Arkasından aynı modellerin daha kısa bilek boyunda botlar tasarlandı.

Uzun süre bu şekilde devam eden UGG bir ürün geliştirme yoluna daha gitti. Ev içi giyim için de terlik modelleri çıkarttı. Fluff adını verdiği bu pelüş, sıcacık tutan terliklerle UGG şıklığını evinizde de yaşamanıza olanak verdi diyebiliriz.

UGG modelleri:

UGG Bot

UGG Kısa Bot

UGG Terlik

Kaliteli Kışlık Ürünleri Olan Diğer Markalar

Bazı markalar yalnızca kışlık üretime odaklanırken bazıları da yalnızca yazlık ürünler sunuyor. Ancak genelde tüm markalar yıl içinde o sezona uygun ürünler üretiyorlar. Hatta bazıları öyle güzel ürünler üretiyor ki sadece kışlık üretim yapan markalara taş çıkartıyorlar.

Kaliteli kışlık ürünleri olan lüks markalar:

Bu markalar hem yazın hem kışın onu seven müşterilerine yeni sezon ürünler üretiyorlar.