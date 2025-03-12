Gerçek Zarafet: Old Money Tarzı Nedir?

Old money, yaşam tarzı ile ilgili bir kavramdır ve geçmiş dönemlerde, prestijli ailelerin, yaşam tarzı mirasını modern zamanlara taşıması olarak açıklanabiliyor. Giyim dünyasında, gösterişten kaçınma ve daha sade ve gerçek zarafetin yansıtılması olarak da kullanılabiliyor.

Old money ne demek sorusu ile moda dünyasındaki değişiklikleri takip etmek isteyenler, gösterişten uzak daha sofistike yaşam tarzına uygun giyim biçimi tanımlaması ile karşılaşabiliyor.

Basit ve kaliteli giyimin şık ve estetik anlayışa göre tasarlanmasıdır. Exxeselection online sitesinde, old money kombin seçenekleri ile daha zarif görünebilirsiniz. Sadeliği ön planda tutan, fazla dikkat çekmeyen ancak kalitesinden de ödün vermeyen tasarımlar sunuluyor.

Old money giyim tarzında tasarlanan kıyafetler, zamansız parçalardan oluşuyor ve kaliteli kumaşlardan, kaliteli kesimler ile şık tasarımların öne çıkmasını sağlıyor. Boss da bu markalar biri. Zamansız parçalar olarak sunulan kıyafetlerinde, kaliteli kumaşlar kullanılıyor ve modası geçmeyen şıklığın her zaman ön plana çıkmasına yardımcı oluyor.





Old Money Tarzı Nedir? Neden Old Money Denir?

Old money İngilizce bir kelimedir ve Türkçe karşılığı eski para anlamına geliyor. Zenginliğin, kuşaklar boyu sürdürülmesini ve gelecek dönemlere aktarılmasını sağlıyor. Old money tarzı gösterişten uzak, daha zarif bir yaşam şekli olarak tarif edilebiliyor.

Moda dünyasına yansıtılan bu tarz, modası geçmeyen tasarımların, her zaman kullanılabilir olmasını ve tercih edilmesini sağlıyor. Giyim konusunda, gösterişten uzak durmak ancak kalite ve zarafetten ödün vermek isteyenler için şıklık anlayışı olarak sunuluyor.

Old money ne demek ve giyim tarzı nedir sorusunda, şu özelliklere sahip kıyafetler gösterilir;

Klasik ve zamansız tasarımlar,

Sofistike ve sade aksesuarlar,

Zarif tasarımlar,

Kaliteli malzemeler,

Exxeselection çeşitli markaların ürünlerine yer verirken, bu tarza uygun markalardan biri olan Emporio Armani de ön plana çıkıyor. Old money kombin seçenekleri sunan bu marka, her yaş grubunun, gösterişten uzak, kaliteli ve zarif tasarımlara sahip olunmasını sağlıyor.

Sade tasarımlar olarak görülen kıyafetlerin özellikleri incelendiğinde kaliteden ödün verilmediği görülüyor. Birçok ürün tasarımında, geçmişe ait izler yer alabiliyor ve geçmişin mirası olarak kullanılıyor. Old money kadın kombin seçeneklerinde, sade ve sofistike aksesuar ürünlerine de yer veriliyor.

Aksesuar ürünlerinde, dikkat çeken büyüklük ve tasarımlar kullanılmıyor. Daha çok zarif el çantaları, ince kolyeler gibi kaliteli ve sade aksesuarlar tercih ediliyor. Gerçek bir zarafet için kıyafet ve aksesuar ürünlerinde renk seçimine de önem veriliyor. Dikkat çeken ve parlak renklerden uzak duruluyor.

Old Money Tarzında Hangi Renkler Tercih Edilir?

Old money tarzı kıyafetlerde, sade tasarımlara yer verilirken, renk seçenekleri de oldukça sade renk türleri arasından seçiliyor. Bu giyim tarzında daha çok nötr ve doğal renkler kullanılıyor.

Old Money tarzında en çok tercih edilen renk türleri şunlardır;

Lacivert,

Bej ve krem,

Beyaz,

Gri,

Siyah,

Tarçın ve kahverengi tonları,

Haki ve zeytin yeşili,

Şarap kırmızısı, bordo,

Altın ve gümüş tonları

Old money erkek kategorisindeki ürünlerde, renk seçeneklerinin zenginliği, zarif tasarımların her zaman seçilebileceğini gösteriyor. Bu giyim tarzında, karışık ve aşırı renk kullanımından genelde kaçınılır. Mümkün olduğu kadar sadeliğe yer verilir.

Doğal renk tonları, tüm tasarımlarda öne çıkıyor. Erkek ve kadın kategori bölümlerinde yer alan tüm kıyafetlerde, renklerin dikkat çekici olmamasına ve renkler, tasarımlar ile zarafetin kullanılmasını sağlıyor.

Old money giyim tarzında en çok kullanılan renkler arasında, lacivert yer alıyor. Takım elbiseleri, pantolon ve ceket gibi parçalarda en çok tercih edilen renk olması, herkesin istediği şıklığı daha sade tasarımlar ile yakalamasını sağlıyor. Gri renk tonları, açık ve koyu renkler olarak kullanılıyor ve özel günlerde giyilebilecek kıyafetlerde tercih ediliyor. Gri rengi, tüm kıyafetlerde, zarafeti ve şıklığı temsil ediyor.

Beyaz renk ise her zaman sadeliğin sembolüdür ve elbise, bluz, gömlek gibi giyim ürünlerinde kullanılacak aksesuar çeşitlerinde kullanılıyor. Her zaman şık görünmeyi sağlıyor. Bu giyim tarzının vazgeçilemeyen renkleri arasında siyah her zaman ilk sırada yer alıyor. Özel davetlerde ve etkinliklerde giyilecek olan siyah renkli kıyafetler, gerçek zarafetin yansıtılmasına yardımcı olacaktır.

Old Money Tarzını Oluştururken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Old money tarzı olarak sunulan kıyafet ürünleri arasından seçim yapmak isteyenler, bazı hususlara dikkat etmelidir. Gösterişten uzak giyim anlayışını benimseyenler, aşırıya kaçmadan kaliteli giymek isteyenler, giyim tarzının tüm unsurlarına dikkat ederek seçimlerini yapabiliyor.

Old money kombin seçenekleri için dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır;

Kaliteye öncelik vermek,

Gösterişten kaçınmak,

Zamansız parçalar seçmek,

Doğal renkler tercih edilmeli,

Minimal aksesuarlar seçilmeli,

Bu hususlara dikkat ederek kıyafet ürün seçimi yapmak, sadeliğin, zarafetin ve kalitenin bir arada yakalanmasını sağlayacaktır. Gösterişten kaçarak, şık bir görünüm elde edebilir, kaliteli giyinmenin konforunu yaşayabilirsiniz.

Old money erkek giyim tarzında, sade bir yaşam biçimini yansıtan klasik modeller sunuluyor. Bu giyim modelini seçen erkekler, alçakgönüllülük değerlerinin öne çıkmasını sağlayabiliyor. Pahalı, kaliteli ancak sade görünümlü parçalardan oluşan takım elbiseler, ceketler, nötr renk tonları ile sunuluyor.

Erkek kategorisinde bulunan tüm ürünlerde, desenli ya da işlemle, çok renkli kumaş türlerinden uzak duruluyor. Old money kadın giyim tarzında da mümkün olduğu kadar sadeliğe önem veriliyor. Gerçek zarafetin yakalanabilmesi için sade ve sofistike detaylara yer veriliyor. Kadın kıyafetlerinde kalite her zaman ilk sırada yer alır.

Gösterişten uzak tasarımlarda da kullanılan tüm malzemelerin kaliteli olmasına önem veriliyor. Online satın alma işlemlerinin yapılabildiği exxeselection web sitesinde, kadın ve erkek kombin ürünlerinde, gösterişsiz ama kaliteli ürünleri, geçmiş modanın izleri ile bulabiliyor, yeni tasarımlar olarak seçebiliyorsunuz.

Old Money Tarzı Ve Gardrobun Vazgeçilmez Temel Parçaları

Herkes, sezona göre gardrobunu yenilemeyi düşünebiliyor. Kaliteli markaların ürün seçeneklerinin sezona göre sunduğu exxeselection online web sitesinde, old money erkek kategorisinde, vazgeçilmez tüm temel parçaları, şık tasarımları ve kaliteli malzeme özellikleri ile bulabiliyorsunuz.

Bu giyim tarzı, herkesin gösterişten kaçınmaya çalışanların, zamansız parçalar ile yüksek kaliteli ürünleri tercih ederek, gardırobunu yenilemesini sağlıyor. Old money giyim ürün seçenekleri arasında, klasik takımlar, düz renk gömlekler, klasik elbiseler, sade aksesuarlar yer alıyor. Ayakkabılar da bu stilin vazgeçilmez parçalarından biri olduğundan Santoni markası da güzel örneklerden biri olarak karşımıza çıkıyor.

Erkek ve kadın pantolon ürünleri arasındaki düz kesimler, her zaman tercih edilebilen, vazgeçilmez parçalar arasında yer alıyor. Klasik takımlar için gri, lacivert, kahverengi gibi nötr renkler kullanılıyor. Kumaş kalitesi yüksektir ve zamansız parçalarda, kaşmir ve yüksek kaliteli yün kumaşlar kullanılıyor.

Old money kadın kombin ürünlerinde, farklı kesimler kullanılıyor. Kadın vücut tiplerine göre elbiseler, gösterişten uzak olacak şekilde tasarlanıyor. Kadınların gardıroplarında yer vermeye çalıştıkları zamansız parçalar arasında, düz kesim uzun elbiseler, A kesim kalem elbiseler yer alıyor.

Bu elbise modelleri sade ve sofistike parçalar olarak tercih ediliyor. Siyah renk elbiseler, giyim tarzının en çok tercih edilen rengidir ve kumaş kalitesi ile birlikte şıklık vurgusunun öne çıkmasını sağlayabiliyor.

Kadın aksesuar ürünleri arasında yer alan çantalarda da düz renk seçenekleri nötr tonlarda kullanılıyor. Çantaların kaliteli ve sade olması, şıklığın gösterişten uzak bir şekilde oluşturulabilmesini sağlıyor. Kategori seçeneklerini kullanarak, giyim tarzına göre ürün seçimleri kolaylıkla yapılacaktır.