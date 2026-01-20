Model: Çanta

Desen: 4G Logolu

Ortam: Günlük/Casual

Materyal: Poliüretan

Boyut: 28 x 18 x 9 cm

Kapama Şekli: Fermuarlı

Yaş Grubu: Yetişkin

Askı Türü: Ayarlanabilir Askılı

Menşei: Kamboçya

Detaylar: - Fermuarlı arka cep.- Önde metal detaylı logo yazısı.Ayarlanabilir tak çıkar sap uzunluğu yaklaşık 45 cm.

Guess Carrie Logo Kadın El Çanta, günlük ve casual kullanım için mükemmel bir aksesuar olarak karşınıza çıkıyor. Şık 4G logo deseni ile göz alıcı bir görünüm sunan bu el çanta, poliüretan materyali sayesinde hem hafif hem de dayanıklıdır. 28 x 18 x 9 cm boyutları ile günlük eşyalarınızı rahatça taşımanızı sağlayan Guess Carrie, fermuarlı kapama şekli sayesinde güvenli bir kullanım imkanı tanır. Arka kısımda bulunan fermuarlı cep, küçük eşyalarınızı düzenli bir şekilde saklarken, ön kısımdaki metal detaylı logo yazısı çantaya zarif bir dokunuş katar. Ayrıca, ayarlanabilir askı sayesinde çantanızın uzunluğunu istediğiniz gibi ayarlayabilir, her anınızda stilinizi tamamlayabilirsiniz. Guess Carrie Logo Kadın El Çanta ile şıklığınızı bir adım öteye taşıyın!5DY2HWGP9898180VNO.19