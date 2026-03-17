Model: Çanta

Desen: Logo Baskılı

Ortam: Günlük/Casual

Materyal: Poliüretan

Boyut: 28 x 18 x 7 cm

Kapama Şekli: Fermuarlı

Yaş Grubu: Yetişkin

Askı Türü: Çıkarılabilir Askılı

Menşei: Burma

Detaylar: - Bir ana bölme- Bir mıknatıslı cep- Bir ön kapaklı cep- İki yan fermuarlı cep- Dört fermuarlı cep- İçte fermuarlı cepler