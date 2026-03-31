Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -       
Hesabım
Şifremi Unuttum
Kayıt Ol
Sepetim
Sınırlı Stok
Guess
Kadın Elbise
7.200,00 TL
5.040,00 TL
%30
Tahmini Kargoya Teslimat Tarihi : 20.08.2026 - 23.08.2026
Renk:
LACİVERT
Stoğa Gelince Haber Ver
Guess

Laurene Slim Fit Kemer Detaylı Fermuarlı Polo Yaka Triko V6RK08Z4642 Kadın Elbise V6RK08 Z4642 G7R1 Lacivert

7.200,00 TL
5.040,00 TL
%30
Stoğa Gelince Haber Ver
Model: Elbise

Giyim Tarzı: Günlük/Casual

Desen: Logolu

Materyal: % 44 Viskoz % 33 Polyester % 21 Poliamid % 2 Elastan

Yaka Tipi: Fermuarlı Polo Yaka

Kol Tipi: Kısa Kol

Kumaş Tipi: Belirtilmemiş

Boy: Mini

Kalıp Bilgisi: Slim Fit

Menşei: Çin
5DY2V6RK08Z4642G7R1.12
Ödeme Seçenekleri
Beden Tablosu
Kampanyalar
Kampanya Ürünleri
SİZE ÖZEL ÖNERİLERİMİZ
Guess Kemerli Bisiklet Yaka Midi Boy W6GK50W1950 Kadın Elbise W6GK50 W1950 G594 Bordo - Guess Guess Kemerli Bisiklet Yaka Midi Boy W6GK50W1950 Kadın Elbise W6GK50 W1950 G594 Bordo - Guess (1)
Renk
Beden
Guess Kadın Elbise
9.600,00 TL
6.240,00 TL
-%35
Guess Ss Lise 4G Logolu Slim Fit Mini Triko W6YK32Z0963 Kadın Elbise W6YK32 Z0963 FBCF Siyah - Guess Guess Ss Lise 4G Logolu Slim Fit Mini Triko W6YK32Z0963 Kadın Elbise W6YK32 Z0963 FBCF Siyah - Guess (1) Yeni Sezon
Renk
Beden
Guess Kadın Elbise
9.400,00 TL
Guess Ss Lise 4G Logolu Slim Fit Mini Triko W6YK32Z0963 Kadın Elbise W6YK32 Z0963 F1FP Kahve - Guess Guess Ss Lise 4G Logolu Slim Fit Mini Triko W6YK32Z0963 Kadın Elbise W6YK32 Z0963 F1FP Kahve - Guess (1) Yeni Sezon
Renk
Beden
Guess Kadın Elbise
9.400,00 TL
Guess Ss Claudie Kemerli Mini Flare W6YK15K4367 Kadın Elbise W6YK15 K4367 JBLK Siyah - Guess Guess Ss Claudie Kemerli Mini Flare W6YK15K4367 Kadın Elbise W6YK15 K4367 JBLK Siyah - Guess (1) Yeni Sezon
Renk
Beden
Guess Kadın Elbise
10.000,00 TL
Guess Sl Serena Tropikal Desenli Dantel Detaylı V Yaka Maxi Kadın Elbise W3YK54 WCWF2 PMIE Krem-yeşil - Guess Guess Sl Serena Tropikal Desenli Dantel Detaylı V Yaka Maxi Kadın Elbise W3YK54 WCWF2 PMIE Krem-yeşil - Guess (1)
Renk
Beden
Guess Kadın Elbise
13.200,00 TL
7.920,00 TL
-%40
Guess Desenli V Yaka Yırtmaçlı Midi Boy W3YK54WCWF2 Kadın Elbise W3YK54 WCWF2 PMMU Beyaz-mavi - Guess Guess Desenli V Yaka Yırtmaçlı Midi Boy W3YK54WCWF2 Kadın Elbise W3YK54 WCWF2 PMMU Beyaz-mavi - Guess (1)
Renk
Beden
Guess Kadın Elbise
13.200,00 TL
7.920,00 TL
-%40
Guess Kemerli Bisiklet Yaka Midi Boy W6GK50W1950 Kadın Elbise W6GK50 W1950 JBLK Siyah - Guess Guess Kemerli Bisiklet Yaka Midi Boy W6GK50W1950 Kadın Elbise W6GK50 W1950 JBLK Siyah - Guess (1)
Renk
Beden
Guess Kadın Elbise
9.600,00 TL
6.240,00 TL
-%35
Guess Kemerli Bisiklet Yaka Midi Boy W6GK50W1950 Kadın Elbise W6GK50 W1950 G8CJ Haki - Guess Guess Kemerli Bisiklet Yaka Midi Boy W6GK50W1950 Kadın Elbise W6GK50 W1950 G8CJ Haki - Guess (1)
Renk
Beden
Guess Kadın Elbise
9.600,00 TL
6.240,00 TL
-%35
Guess Alphonsin Slim Fit Çizgili Düğmeli Polo Yaka W6GK14K2948 Kadın Elbise W6GK14 K2948 SB09 Lacivert - Guess Guess Alphonsin Slim Fit Çizgili Düğmeli Polo Yaka W6GK14K2948 Kadın Elbise W6GK14 K2948 SB09 Lacivert - Guess (1)
Renk
Beden
Guess Kadın Elbise
8.000,00 TL
6.000,00 TL
-%25
Guess Laurene Slim Fit Kemer Detaylı Fermuarlı Polo Yaka Triko V6RK08Z4642 Kadın Elbise V6RK08 Z4642 G5B7 Bordo - Guess Guess Laurene Slim Fit Kemer Detaylı Fermuarlı Polo Yaka Triko V6RK08Z4642 Kadın Elbise V6RK08 Z4642 G5B7 Bordo - Guess (1)
Renk
Beden
Guess Kadın Elbise
7.200,00 TL
5.040,00 TL
-%30
Guess Laurene Slim Fit Kemer Detaylı Fermuarlı Polo Yaka Triko V6RK08Z4642 Kadın Elbise V6RK08 Z4642 G018 Krem - Guess Guess Laurene Slim Fit Kemer Detaylı Fermuarlı Polo Yaka Triko V6RK08Z4642 Kadın Elbise V6RK08 Z4642 G018 Krem - Guess (1)
Renk
Beden
Guess Kadın Elbise
7.200,00 TL
5.040,00 TL
-%30
Guess Mila Pamuklu Fitted Fit Bisiklet Yaka Mini V6GK05K2988 Kadın Elbise V6GK05 K2988 A71W Lacivert - Guess Guess Mila Pamuklu Fitted Fit Bisiklet Yaka Mini V6GK05K2988 Kadın Elbise V6GK05 K2988 A71W Lacivert - Guess (1)
Renk
Beden
Guess Kadın Elbise
4.000,00 TL
3.000,00 TL
-%25
Beden Tablosu Kadın
Göğüs

Gömleğin oturduğu noktadan boyun etrafını ölçün.

Bel

Ellerinizi belinize koyun. Elinizin bulunuduğu nokta bel noktanızdır. O noktadan belinizin çevresini ölçün.

Basen

Mezurayı kalçanızın en geniş yerine yerleştirerek, baseninizin çevresini ölçün.

İç bacak Boyu

Bacak içini en üst çatal noktasından bilek kemiğine kadar ölçün.

  • Giyim
    Beden Göğüs Bel Basen İç Boy
    XS 92 86 90 84
    S 96 90 96 84
    M 100 94 102 84
    L 104 98 108 84
    XL 110 104 114 84
    XXL 118 112 120 84
    3XL 126 120 126 84
    4XL 134 128 132 84
  • Pantolon
    TR-EU Beden Bel(cm)
    36 S 66
    38 M 71
    40 L 76
    42 XL 81
    44 XXL 86
    46 XXXL 91,5
  • Kot Pantolon
    TR-EU Bel(cm) Basen(cm)
    24 58 88
    25 61 90
    26 64 93
    27 66 95
    28 69 98
    29 71 100
    30 74 103
    31 76 105
    32 79 108
    33 81 110
    34 84 113
    36 86 115
    Boy Beden(cm)
    30 76
    32 81
    34 86
  • Ayakkabı
    TR-EU US UK Ayak Uzunlugu(cm) Ayak Genisliği(cm)
    35 5 2 22,5 21,4
    35,5 5,5 2,5 22,8 21,7
    36 6 3 23 22
    36,5 6,5 3,5 23,3 22,3
    37 7 4 23,5 22,6
    37,5 7,5 4,5 24 23
    38 8 5 24,5 23,3
    38,5 8,5 5,5 24,8 23,7
    39 9 6 25 24
    39,5 9,5 6,5 25,3 24,3
    40 10 7 25,5 24,6
    40,5 10,5 7,5 26 25
    41 11 8 26,5 25,3
    42 12 9 27,5 25,9
  • Sütyen
    Beden Göğüs Altı Bedeni (cm) A Cup(cm) B Cup(cm) C Cup (cm) D Cup (cm) E Cup (cm)
    65 63-67 77-79 79-81 81-83 83-85 85-87
    70 68-72 82-84 84-86 86-88 88-90 90-92
    75 73-77 87-89 89-91 91-93 93-95 95-97
    80 78-82 92-94 94-96 96-98 98-100 100-102
    85 83-87 97-99 99-101 101-103 103-105 105-107
    90 88-92 102-104 104-106 106-108 108-110 110-112
    95 93-97 107-109 109-111 111-113 113-115 115-117
    100 98-102 112-114 114-116 116-118 118-120 120-122
  • Şapka
    Standart XS XS S S M M L L XL XL
    US 6 1/2 6 5/8 6 3/4 6 7/8 7 7 1/8 7 1/4 7 3/8 7 1/2 7 5/8
    UK 6 3/8 6 1/2 6 5/8 6 3/4 6 7/8 7 7 1/8 7 1/4 7 3/8 7 1/2
    EU 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61
  • Uluslararası Beden Tablosu
    TR FR US UK DE IT JP 123
    XS-34-24 34 2 6 36 38 7 0
    S-36-26 36 4 8 38 40 9 1
    M-38-28 38 6 10 40 42 11 2
    L-40-30 40 8 12 42 44 13 3
    XL-42-32 42 10 14 44 46 15 4
    XXL-44-34 44 12 16 46 48 17 5
    3XL-46-36 46 14 18 48 50 19 6
    4XL-48-38 48 16 20 50 52 21 7
    5XL-50-40 50 18 22 52 54 23 8
Beden Tablosu Erkek
Göğüs

Mezurayı kol altına yakın, göğsünüzün en geniş noktasına yerleştirerek göğsünüzün çevresi için ölçüm yapın.

Bel

Ellerinizi belinize koyun. Elinizin bulunduğu nokta bel noktasızdır. O noktadan belinizin çevresini ölçün.

İç Bacak Boyu

Bacak içini en üst çatal noktasından ucuna kadar ölçün. Mezurayı düz tutmaya; yere paralel olacak şekilde, kaydırmamaya dikkat etmelisiniz. Ölçü alırken kendinizi rahat bırakmalı, nefesinizi tutmamalı ve göğüs kafesini şişirmeden ölçü almalısınız. Ölçü alırken çıplak beden üzerinden almalısınız.

  • Giyim
    TR-EU UK-US S-M-L Gögüs(cm) Yaka(cm)
    38 28 XS 81-91 37
    40 30 S 91-96 38
    42 32 M 96-101 41
    44 34 L 101-106 43
    46 36 XL 106-111 44
    48 38 XXL 111-116 46
    50 40 XXXL 116-121 48
  • Pantolon
    Beden Bel(cm) Boy(cm)
    XXS - 36 76 90
    XS - 38 80 94
    S - 40 84 98
    M - 42 88 102
    L - 44 92 106
    XL - 46 96 110
    XXL - 48 100 114
    3XL - 50 104 118
    52 108 122
    Boy Beden(cm)
    30 76
    32 81
    34 86
    36 91
  • Kot Pantolon
    TR-EU Bel (cm)
    29 74
    30 76
    31 79
    32 81
    33 84
    34 86
    36 89
    38 91
    40 94
    42 96
    44 99
    46 101
    48 104
    50 106
    Boy Beden(cm)
    30 76
    32 81
    34 86
    36 91
  • Ayakkabı
    TR-EU US UK Ayak Uzunlugu(cm)
    39 6 5 23,7
    39,5 6,5 5,5 24,1
    40 7 6 24,6
    40,5 7,5 6,5 25
    41 8 7 25,4
    41,5 8,5 7,5 25,6
    42 9 8 26,2
    42,5 9,5 8,5 26,7
    43 10 9 27,1
    43,5 10,5 9,5 27,5
    44,5 11,5 10,5 28,4
    45 12 11 28,8
    46 13 12 29,6
    46,5 13,5 12,5 30,1
    47 14 13 30,5
  • Uluslararası Beden Tablosu
    TR FR US UK DE IT JP 123
    XS-34-24 34 2 6 36 38 7 0
    S-36-26 36 4 8 38 40 9 1
    M-38-28 38 6 10 40 42 11 2
    L-40-30 40 8 12 42 44 13 3
    XL-42-32 42 10 14 44 46 15 4
    XXL-44-34 44 12 16 46 48 17 5
    3XL-46-36 46 14 18 48 50 19 6
    4XL-48-38 48 16 20 50 52 21 7
    5XL-50-40 50 18 22 52 54 23 8
  • Ayakkabı (Okul Öncesi)
    TR-EU US UK CM
    27,5 10,5C 10 16,5
    28 11C 10,5 17
    28,5 11,5C 11 17,5
    29,5 12C 11,5 18
    30 12,5C 12 18,5
    31 13C 12,5 19
    31,5 13,5C 13 19,5
    32 1Y 13,5 20
    33 1,5Y 1 20,5
    33,5 2Y 1,5 21
    34 2,5Y 2 21,5
    35 3Y 2,5 22
  • Ayakkabı (İlkokul)
    TR-EU US UK CM
    35,5 3,5Y 3 22,5
    36 4Y 3,5 23
    36,5 4,5Y 4 23,5
    37,5 5Y 4,5 23,5
    38 5,5Y 5 24
    38,5 6Y 5,5 24
    39 6,5Y 6 2
    40 7Y 6 25
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.