Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -       
Hesabım
Şifremi Unuttum
Kayıt Ol
Sepetim
Guess
Kadın Mayo
Tahmini Kargoya Teslimat Tarihi : 09.08.2026 - 12.08.2026
Renk:
SİYAH
Stoğa Gelince Haber Ver
Guess

Logolu One Piece Tek Omuz Kadın Mayo E3GJ32MC040 JBLK SİYAH

%50
Stoğa Gelince Haber Ver
Marka : Guess

Model : Mayo

Giyim Tarzı : Plaj/Havuz

Materyal : % 85 Poliamid % 15 Elastan

Astar : % 85 Poliamid % 15 Elastan

Detay :
-Marka logolu
-Tek omuz

Manken Ölçüsü : Boy : 1.76 cm / Beden : S

Üretim Yeri : Çin
5DY2E3GJ32MC040JBLK.07
Ödeme Seçenekleri
Beden Tablosu
Kampanyalar
Kampanya Ürünleri
SİZE ÖZEL ÖNERİLERİMİZ
Guess Slinky 4G Logolu E6GJ47KCBJ0 Kadın Mayo E6GJ47 KCBJ0 PMLZ KAHVE - Guess Guess Slinky 4G Logolu E6GJ47KCBJ0 Kadın Mayo E6GJ47 KCBJ0 PMLZ KAHVE - Guess (1)
Renk
Beden
Guess Kadın Mayo
6.600,00 TL
5.610,00 TL
-%15
Guess Slinky 4G Logolu E6GJ47KCBJ0 Kadın Mayo E6GJ47 KCBJ0 P7WY LACİVERT - Guess Guess Slinky 4G Logolu E6GJ47KCBJ0 Kadın Mayo E6GJ47 KCBJ0 P7WY LACİVERT - Guess (1)
Renk
Beden
Guess Kadın Mayo
6.600,00 TL
4.620,00 TL
-%30
Guess One Piece Logolu E4GJ48LY00K Kadın Mayo E4GJ48 LY00K JBLK SİYAH - Guess Guess One Piece Logolu E4GJ48LY00K Kadın Mayo E4GJ48 LY00K JBLK SİYAH - Guess (1)
Renk
Beden
Guess Kadın Mayo
4.800,00 TL
Guess One Piece Logolu İp Askılı E4GJ03MC040 Kadın Mayo E4GJ03 MC040 G6H0 FUŞYA - Guess Guess One Piece Logolu İp Askılı E4GJ03MC040 Kadın Mayo E4GJ03 MC040 G6H0 FUŞYA - Guess (1)
Renk
Beden
Guess Kadın Mayo
5.400,00 TL
Guess One Piece Leopar Bağlamalı E4GJ26MC04R Kadın Mayo E4GJ26 MC04R P122 LEOPAR - Guess Guess One Piece Leopar Bağlamalı E4GJ26MC04R Kadın Mayo E4GJ26 MC04R P122 LEOPAR - Guess (1)
Renk
Beden
Guess Kadın Mayo
8.000,00 TL
4.000,00 TL
-%50
Guess One Piece Bağlamalı Dolgulu E4GJ51KC620 Kadın Mayo E4GJ51 KC620 JBLK SİYAH - Guess Guess One Piece Bağlamalı Dolgulu E4GJ51KC620 Kadın Mayo E4GJ51 KC620 JBLK SİYAH - Guess (1)
Renk
Beden
Guess Kadın Mayo
8.000,00 TL
4.000,00 TL
-%50
Guess One Piece Logolu İp Askılı E4GJ03MC040 Kadın Mayo E4GJ03 MC040 JBLK SİYAH - Guess Guess One Piece Logolu İp Askılı E4GJ03MC040 Kadın Mayo E4GJ03 MC040 JBLK SİYAH - Guess (1)
Renk
Beden
Guess Kadın Mayo
5.400,00 TL
3.780,00 TL
-%30
Guess One Piece Logolu E4GJ48MC044 Kadın Mayo E4GJ48 MC044 NEPK FUŞYA - Guess Guess One Piece Logolu E4GJ48MC044 Kadın Mayo E4GJ48 MC044 NEPK FUŞYA - Guess (1)
Renk
Beden
Guess Kadın Mayo
5.200,00 TL
2.600,00 TL
-%50
Guess Logolu Mikrofiber Ayarlanabilir İp Askılı One Piece Kadın Mayo E02J33LY00K G011 BEYAZ - Guess Guess Logolu Mikrofiber Ayarlanabilir İp Askılı One Piece Kadın Mayo E02J33LY00K G011 BEYAZ - Guess (1)
Renk
Beden
Guess Kadın Mayo
5.200,00 TL
2.600,00 TL
-%50
Guess Logolu Mikrofiber İp Askılı One Piece Kadın Mayo E02J33MC045 P06W BEYAZ-YEŞİL - Guess Guess Logolu Mikrofiber İp Askılı One Piece Kadın Mayo E02J33MC045 P06W BEYAZ-YEŞİL - Guess (1)
Renk
Beden
Guess Kadın Mayo
4.750,00 TL
2.375,00 TL
-%50
Beden Tablosu Kadın
Göğüs

Gömleğin oturduğu noktadan boyun etrafını ölçün.

Bel

Ellerinizi belinize koyun. Elinizin bulunuduğu nokta bel noktanızdır. O noktadan belinizin çevresini ölçün.

Basen

Mezurayı kalçanızın en geniş yerine yerleştirerek, baseninizin çevresini ölçün.

İç bacak Boyu

Bacak içini en üst çatal noktasından bilek kemiğine kadar ölçün.

  • Giyim
    Beden Göğüs Bel Basen İç Boy
    XS 92 86 90 84
    S 96 90 96 84
    M 100 94 102 84
    L 104 98 108 84
    XL 110 104 114 84
    XXL 118 112 120 84
    3XL 126 120 126 84
    4XL 134 128 132 84
  • Pantolon
    TR-EU Beden Bel(cm)
    36 S 66
    38 M 71
    40 L 76
    42 XL 81
    44 XXL 86
    46 XXXL 91,5
  • Kot Pantolon
    TR-EU Bel(cm) Basen(cm)
    24 58 88
    25 61 90
    26 64 93
    27 66 95
    28 69 98
    29 71 100
    30 74 103
    31 76 105
    32 79 108
    33 81 110
    34 84 113
    36 86 115
    Boy Beden(cm)
    30 76
    32 81
    34 86
  • Ayakkabı
    TR-EU US UK Ayak Uzunlugu(cm) Ayak Genisliği(cm)
    35 5 2 22,5 21,4
    35,5 5,5 2,5 22,8 21,7
    36 6 3 23 22
    36,5 6,5 3,5 23,3 22,3
    37 7 4 23,5 22,6
    37,5 7,5 4,5 24 23
    38 8 5 24,5 23,3
    38,5 8,5 5,5 24,8 23,7
    39 9 6 25 24
    39,5 9,5 6,5 25,3 24,3
    40 10 7 25,5 24,6
    40,5 10,5 7,5 26 25
    41 11 8 26,5 25,3
    42 12 9 27,5 25,9
  • Sütyen
    Beden Göğüs Altı Bedeni (cm) A Cup(cm) B Cup(cm) C Cup (cm) D Cup (cm) E Cup (cm)
    65 63-67 77-79 79-81 81-83 83-85 85-87
    70 68-72 82-84 84-86 86-88 88-90 90-92
    75 73-77 87-89 89-91 91-93 93-95 95-97
    80 78-82 92-94 94-96 96-98 98-100 100-102
    85 83-87 97-99 99-101 101-103 103-105 105-107
    90 88-92 102-104 104-106 106-108 108-110 110-112
    95 93-97 107-109 109-111 111-113 113-115 115-117
    100 98-102 112-114 114-116 116-118 118-120 120-122
  • Şapka
    Standart XS XS S S M M L L XL XL
    US 6 1/2 6 5/8 6 3/4 6 7/8 7 7 1/8 7 1/4 7 3/8 7 1/2 7 5/8
    UK 6 3/8 6 1/2 6 5/8 6 3/4 6 7/8 7 7 1/8 7 1/4 7 3/8 7 1/2
    EU 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61
  • Uluslararası Beden Tablosu
    TR FR US UK DE IT JP 123
    XS-34-24 34 2 6 36 38 7 0
    S-36-26 36 4 8 38 40 9 1
    M-38-28 38 6 10 40 42 11 2
    L-40-30 40 8 12 42 44 13 3
    XL-42-32 42 10 14 44 46 15 4
    XXL-44-34 44 12 16 46 48 17 5
    3XL-46-36 46 14 18 48 50 19 6
    4XL-48-38 48 16 20 50 52 21 7
    5XL-50-40 50 18 22 52 54 23 8
Beden Tablosu Erkek
Göğüs

Mezurayı kol altına yakın, göğsünüzün en geniş noktasına yerleştirerek göğsünüzün çevresi için ölçüm yapın.

Bel

Ellerinizi belinize koyun. Elinizin bulunduğu nokta bel noktasızdır. O noktadan belinizin çevresini ölçün.

İç Bacak Boyu

Bacak içini en üst çatal noktasından ucuna kadar ölçün. Mezurayı düz tutmaya; yere paralel olacak şekilde, kaydırmamaya dikkat etmelisiniz. Ölçü alırken kendinizi rahat bırakmalı, nefesinizi tutmamalı ve göğüs kafesini şişirmeden ölçü almalısınız. Ölçü alırken çıplak beden üzerinden almalısınız.

  • Giyim
    TR-EU UK-US S-M-L Gögüs(cm) Yaka(cm)
    38 28 XS 81-91 37
    40 30 S 91-96 38
    42 32 M 96-101 41
    44 34 L 101-106 43
    46 36 XL 106-111 44
    48 38 XXL 111-116 46
    50 40 XXXL 116-121 48
  • Pantolon
    Beden Bel(cm) Boy(cm)
    XXS - 36 76 90
    XS - 38 80 94
    S - 40 84 98
    M - 42 88 102
    L - 44 92 106
    XL - 46 96 110
    XXL - 48 100 114
    3XL - 50 104 118
    52 108 122
    Boy Beden(cm)
    30 76
    32 81
    34 86
    36 91
  • Kot Pantolon
    TR-EU Bel (cm)
    29 74
    30 76
    31 79
    32 81
    33 84
    34 86
    36 89
    38 91
    40 94
    42 96
    44 99
    46 101
    48 104
    50 106
    Boy Beden(cm)
    30 76
    32 81
    34 86
    36 91
  • Ayakkabı
    TR-EU US UK Ayak Uzunlugu(cm)
    39 6 5 23,7
    39,5 6,5 5,5 24,1
    40 7 6 24,6
    40,5 7,5 6,5 25
    41 8 7 25,4
    41,5 8,5 7,5 25,6
    42 9 8 26,2
    42,5 9,5 8,5 26,7
    43 10 9 27,1
    43,5 10,5 9,5 27,5
    44,5 11,5 10,5 28,4
    45 12 11 28,8
    46 13 12 29,6
    46,5 13,5 12,5 30,1
    47 14 13 30,5
  • Uluslararası Beden Tablosu
    TR FR US UK DE IT JP 123
    XS-34-24 34 2 6 36 38 7 0
    S-36-26 36 4 8 38 40 9 1
    M-38-28 38 6 10 40 42 11 2
    L-40-30 40 8 12 42 44 13 3
    XL-42-32 42 10 14 44 46 15 4
    XXL-44-34 44 12 16 46 48 17 5
    3XL-46-36 46 14 18 48 50 19 6
    4XL-48-38 48 16 20 50 52 21 7
    5XL-50-40 50 18 22 52 54 23 8
  • Ayakkabı (Okul Öncesi)
    TR-EU US UK CM
    27,5 10,5C 10 16,5
    28 11C 10,5 17
    28,5 11,5C 11 17,5
    29,5 12C 11,5 18
    30 12,5C 12 18,5
    31 13C 12,5 19
    31,5 13,5C 13 19,5
    32 1Y 13,5 20
    33 1,5Y 1 20,5
    33,5 2Y 1,5 21
    34 2,5Y 2 21,5
    35 3Y 2,5 22
  • Ayakkabı (İlkokul)
    TR-EU US UK CM
    35,5 3,5Y 3 22,5
    36 4Y 3,5 23
    36,5 4,5Y 4 23,5
    37,5 5Y 4,5 23,5
    38 5,5Y 5 24
    38,5 6Y 5,5 24
    39 6,5Y 6 2
    40 7Y 6 25
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.