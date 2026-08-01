Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -       
Hesabım
Şifremi Unuttum
Kayıt Ol
Sepetim
Guess
Kadın Bikini
3.600,00 TL
Tahmini Kargoya Teslimat Tarihi : 09.08.2026 - 12.08.2026
Renk:
LACİVERT
Stoğa Gelince Haber Ver
Guess

String 4G Logo Baskılı Bağlamalı E5GO27KCRL2 Kadın Bikini Altı E5GO27 KCRL2 P7WY LACİVERT

3.600,00 TL
Stoğa Gelince Haber Ver
Model : Bikini Altı

Desen : 4G Logo Baskılı

Materyal : % 81 Poliamid % 19 Elastan

Detaylar :
-Elastik örgü kumaş
-Yanlardan ayarlanabilir bağlamalı
-Metal halka detayları

Üretim Yeri : Letonya
5DY2E5GO27KCRL2P7WY.12
Ödeme Seçenekleri
Beden Tablosu
Kampanyalar
Kampanya Ürünleri
SİZE ÖZEL ÖNERİLERİMİZ
Guess Zincirli Brezilya Bikini Alt E6GO00KF412 Kadın Bikini Altı E6GO00 KF412 JBLK SİYAH - Guess Guess Zincirli Brezilya Bikini Alt E6GO00KF412 Kadın Bikini Altı E6GO00 KF412 JBLK SİYAH - Guess (1)
Renk
Beden
Guess Kadın Bikini
4.200,00 TL
3.150,00 TL
-%25
Guess 4G Logolu Bağlamalı E6GO15KCUO2 Kadın Bikini Altı E6GO15 KCUO2 JBLK Siyah - Guess Guess 4G Logolu Bağlamalı E6GO15KCUO2 Kadın Bikini Altı E6GO15 KCUO2 JBLK Siyah - Guess (1)
Renk
Beden
Guess Kadın Bikini
4.000,00 TL
3.000,00 TL
-%25
Guess 4G Logolu Bağlamalı E6GO15KCUO2 Kadın Bikini Altı E6GO15 KCUO2 G65Q Pembe - Guess Guess 4G Logolu Bağlamalı E6GO15KCUO2 Kadın Bikini Altı E6GO15 KCUO2 G65Q Pembe - Guess (1)
Renk
Beden
Guess Kadın Bikini
4.000,00 TL
2.800,00 TL
-%30
Guess 4G Logolu Üçgen Bikini Üst E6GJ24KCUO2 Kadın Bikini Üstü E6GJ24 KCUO2 JBLK Siyah - Guess Guess 4G Logolu Üçgen Bikini Üst E6GJ24KCUO2 Kadın Bikini Üstü E6GJ24 KCUO2 JBLK Siyah - Guess (1)
Renk
Beden
Guess Kadın Bikini
4.600,00 TL
3.450,00 TL
-%25
Guess 4G Logolu Üçgen Bikini Üst E6GJ24KCUO2 Kadın Bikini Üstü E6GJ24 KCUO2 G65Q Pembe - Guess Guess 4G Logolu Üçgen Bikini Üst E6GJ24KCUO2 Kadın Bikini Üstü E6GJ24 KCUO2 G65Q Pembe - Guess (1)
Renk
Beden
Guess Kadın Bikini
4.600,00 TL
3.220,00 TL
-%30
Guess String 4G Logolu E6GO29KCBJ0 Kadın Bikini Altı E6GO29 KCBJ0 PMLZ KAHVE - Guess Guess String 4G Logolu E6GO29KCBJ0 Kadın Bikini Altı E6GO29 KCBJ0 PMLZ KAHVE - Guess (1)
Renk
Beden
Guess Kadın Bikini
3.000,00 TL
2.550,00 TL
-%15
Guess String 4G Logolu E6GO29KCBJ0 Kadın Bikini Altı E6GO29 KCBJ0 P7WY LACİVERT - Guess Guess String 4G Logolu E6GO29KCBJ0 Kadın Bikini Altı E6GO29 KCBJ0 P7WY LACİVERT - Guess (1)
Renk
Beden
Guess Kadın Bikini
3.000,00 TL
2.250,00 TL
-%25
Guess Soleil String 4G Logolu E6GO06MC04R Kadın Bikini Altı E6GO06 MC04R PMKA PEMBE - Guess Guess Soleil String 4G Logolu E6GO06MC04R Kadın Bikini Altı E6GO06 MC04R PMKA PEMBE - Guess (1)
Renk
Beden
Guess Kadın Bikini
3.400,00 TL
2.380,00 TL
-%30
Guess Soleil String 4G Logolu E6GO06MC04R Kadın Bikini Altı E6GO06 MC04R PMK9 SİYAH - Guess Guess Soleil String 4G Logolu E6GO06MC04R Kadın Bikini Altı E6GO06 MC04R PMK9 SİYAH - Guess (1)
Renk
Beden
Guess Kadın Bikini
3.400,00 TL
2.550,00 TL
-%25
Guess Rem 4G Logolu Üçgen E6GJ48KCBJ0 Kadın Bikini Üstü E6GJ48 KCBJ0 PMLZ KAHVE - Guess Guess Rem 4G Logolu Üçgen E6GJ48KCBJ0 Kadın Bikini Üstü E6GJ48 KCBJ0 PMLZ KAHVE - Guess (1)
Renk
Beden
Guess Kadın Bikini
4.600,00 TL
3.910,00 TL
-%15
Guess Rem 4G Logolu Üçgen E6GJ48KCBJ0 Kadın Bikini Üstü E6GJ48 KCBJ0 P7WY LACİVERT - Guess Guess Rem 4G Logolu Üçgen E6GJ48KCBJ0 Kadın Bikini Üstü E6GJ48 KCBJ0 P7WY LACİVERT - Guess (1)
Renk
Beden
Guess Kadın Bikini
4.600,00 TL
3.450,00 TL
-%25
Guess Soleil Logolu Üçgen E6GJ08MC04R Kadın Bikini Üstü E6GJ08 MC04R PMKA BEJ - Guess Guess Soleil Logolu Üçgen E6GJ08MC04R Kadın Bikini Üstü E6GJ08 MC04R PMKA BEJ - Guess (1)
Renk
Beden
Guess Kadın Bikini
4.200,00 TL
2.940,00 TL
-%30
Beden Tablosu Kadın
Göğüs

Gömleğin oturduğu noktadan boyun etrafını ölçün.

Bel

Ellerinizi belinize koyun. Elinizin bulunuduğu nokta bel noktanızdır. O noktadan belinizin çevresini ölçün.

Basen

Mezurayı kalçanızın en geniş yerine yerleştirerek, baseninizin çevresini ölçün.

İç bacak Boyu

Bacak içini en üst çatal noktasından bilek kemiğine kadar ölçün.

  • Giyim
    Beden Göğüs Bel Basen İç Boy
    XS 92 86 90 84
    S 96 90 96 84
    M 100 94 102 84
    L 104 98 108 84
    XL 110 104 114 84
    XXL 118 112 120 84
    3XL 126 120 126 84
    4XL 134 128 132 84
  • Pantolon
    TR-EU Beden Bel(cm)
    36 S 66
    38 M 71
    40 L 76
    42 XL 81
    44 XXL 86
    46 XXXL 91,5
  • Kot Pantolon
    TR-EU Bel(cm) Basen(cm)
    24 58 88
    25 61 90
    26 64 93
    27 66 95
    28 69 98
    29 71 100
    30 74 103
    31 76 105
    32 79 108
    33 81 110
    34 84 113
    36 86 115
    Boy Beden(cm)
    30 76
    32 81
    34 86
  • Ayakkabı
    TR-EU US UK Ayak Uzunlugu(cm) Ayak Genisliği(cm)
    35 5 2 22,5 21,4
    35,5 5,5 2,5 22,8 21,7
    36 6 3 23 22
    36,5 6,5 3,5 23,3 22,3
    37 7 4 23,5 22,6
    37,5 7,5 4,5 24 23
    38 8 5 24,5 23,3
    38,5 8,5 5,5 24,8 23,7
    39 9 6 25 24
    39,5 9,5 6,5 25,3 24,3
    40 10 7 25,5 24,6
    40,5 10,5 7,5 26 25
    41 11 8 26,5 25,3
    42 12 9 27,5 25,9
  • Sütyen
    Beden Göğüs Altı Bedeni (cm) A Cup(cm) B Cup(cm) C Cup (cm) D Cup (cm) E Cup (cm)
    65 63-67 77-79 79-81 81-83 83-85 85-87
    70 68-72 82-84 84-86 86-88 88-90 90-92
    75 73-77 87-89 89-91 91-93 93-95 95-97
    80 78-82 92-94 94-96 96-98 98-100 100-102
    85 83-87 97-99 99-101 101-103 103-105 105-107
    90 88-92 102-104 104-106 106-108 108-110 110-112
    95 93-97 107-109 109-111 111-113 113-115 115-117
    100 98-102 112-114 114-116 116-118 118-120 120-122
  • Şapka
    Standart XS XS S S M M L L XL XL
    US 6 1/2 6 5/8 6 3/4 6 7/8 7 7 1/8 7 1/4 7 3/8 7 1/2 7 5/8
    UK 6 3/8 6 1/2 6 5/8 6 3/4 6 7/8 7 7 1/8 7 1/4 7 3/8 7 1/2
    EU 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61
  • Uluslararası Beden Tablosu
    TR FR US UK DE IT JP 123
    XS-34-24 34 2 6 36 38 7 0
    S-36-26 36 4 8 38 40 9 1
    M-38-28 38 6 10 40 42 11 2
    L-40-30 40 8 12 42 44 13 3
    XL-42-32 42 10 14 44 46 15 4
    XXL-44-34 44 12 16 46 48 17 5
    3XL-46-36 46 14 18 48 50 19 6
    4XL-48-38 48 16 20 50 52 21 7
    5XL-50-40 50 18 22 52 54 23 8
Beden Tablosu Erkek
Göğüs

Mezurayı kol altına yakın, göğsünüzün en geniş noktasına yerleştirerek göğsünüzün çevresi için ölçüm yapın.

Bel

Ellerinizi belinize koyun. Elinizin bulunduğu nokta bel noktasızdır. O noktadan belinizin çevresini ölçün.

İç Bacak Boyu

Bacak içini en üst çatal noktasından ucuna kadar ölçün. Mezurayı düz tutmaya; yere paralel olacak şekilde, kaydırmamaya dikkat etmelisiniz. Ölçü alırken kendinizi rahat bırakmalı, nefesinizi tutmamalı ve göğüs kafesini şişirmeden ölçü almalısınız. Ölçü alırken çıplak beden üzerinden almalısınız.

  • Giyim
    TR-EU UK-US S-M-L Gögüs(cm) Yaka(cm)
    38 28 XS 81-91 37
    40 30 S 91-96 38
    42 32 M 96-101 41
    44 34 L 101-106 43
    46 36 XL 106-111 44
    48 38 XXL 111-116 46
    50 40 XXXL 116-121 48
  • Pantolon
    Beden Bel(cm) Boy(cm)
    XXS - 36 76 90
    XS - 38 80 94
    S - 40 84 98
    M - 42 88 102
    L - 44 92 106
    XL - 46 96 110
    XXL - 48 100 114
    3XL - 50 104 118
    52 108 122
    Boy Beden(cm)
    30 76
    32 81
    34 86
    36 91
  • Kot Pantolon
    TR-EU Bel (cm)
    29 74
    30 76
    31 79
    32 81
    33 84
    34 86
    36 89
    38 91
    40 94
    42 96
    44 99
    46 101
    48 104
    50 106
    Boy Beden(cm)
    30 76
    32 81
    34 86
    36 91
  • Ayakkabı
    TR-EU US UK Ayak Uzunlugu(cm)
    39 6 5 23,7
    39,5 6,5 5,5 24,1
    40 7 6 24,6
    40,5 7,5 6,5 25
    41 8 7 25,4
    41,5 8,5 7,5 25,6
    42 9 8 26,2
    42,5 9,5 8,5 26,7
    43 10 9 27,1
    43,5 10,5 9,5 27,5
    44,5 11,5 10,5 28,4
    45 12 11 28,8
    46 13 12 29,6
    46,5 13,5 12,5 30,1
    47 14 13 30,5
  • Uluslararası Beden Tablosu
    TR FR US UK DE IT JP 123
    XS-34-24 34 2 6 36 38 7 0
    S-36-26 36 4 8 38 40 9 1
    M-38-28 38 6 10 40 42 11 2
    L-40-30 40 8 12 42 44 13 3
    XL-42-32 42 10 14 44 46 15 4
    XXL-44-34 44 12 16 46 48 17 5
    3XL-46-36 46 14 18 48 50 19 6
    4XL-48-38 48 16 20 50 52 21 7
    5XL-50-40 50 18 22 52 54 23 8
  • Ayakkabı (Okul Öncesi)
    TR-EU US UK CM
    27,5 10,5C 10 16,5
    28 11C 10,5 17
    28,5 11,5C 11 17,5
    29,5 12C 11,5 18
    30 12,5C 12 18,5
    31 13C 12,5 19
    31,5 13,5C 13 19,5
    32 1Y 13,5 20
    33 1,5Y 1 20,5
    33,5 2Y 1,5 21
    34 2,5Y 2 21,5
    35 3Y 2,5 22
  • Ayakkabı (İlkokul)
    TR-EU US UK CM
    35,5 3,5Y 3 22,5
    36 4Y 3,5 23
    36,5 4,5Y 4 23,5
    37,5 5Y 4,5 23,5
    38 5,5Y 5 24
    38,5 6Y 5,5 24
    39 6,5Y 6 2
    40 7Y 6 25
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.