Her Erkeğin Sahip Olması Gereken 5 Aksesuar

Kıyafetler mükemmel görünmek için son rötuş olarak kullanıldıklarında mükemmel bir tamamlayıcı olarak görevini yerine getirir. Erkekler sadece anlık olarak aksesuar alırken Exxeselection olarak her erkeğin sahip olması gereken en iyi 5 aksesuarı bir araya getiriyoruz.

Kravat ve Papyon Modelleri

Kravat ve papyonun çok önemli bir aksesuar olduğu gerçeğinde hepimiz hemfikiriz. Eğer kravat ve papyona sahip değilseniz gerçekten yardıma ihtiyacınız var demektir. Birçok erkek kravat ya da papyon olmadan takım elbise ya da smokin giyerken, bu iki aksesuarın çok abartılı ya da çok fazla çaba göstermeden bir kıyafeti tamamlamanın en kolay yolu olduğu için, bunun modayı bilmek ile alakalı olduğunu düşünüyoruz. Sadece size şık bir his uyandırmakla kalmayıp, aynı zamanda sofistike bir görüntü sağlar. Sonuç olarak bu küçük aksesuarlar sayesinde insanların size saygı duymasını sağlayabilirsiniz. Hangi aksesuarı tercih edeceğiniz tamamen size kalmış yalnız küçük bir tavsiye isterseniz resmi bir davete giderken kravat, partiye katılırken kıyafetinizi tamamlamak için papyon tercih edebilirsiniz.

Muhteşem Saatler ile Dikkatleri Üzerinize Seçin

Hepinizin bildiği gibi zaman çok önemlidir. Tüm programlarınızı organize etmenizi sağlar. Saatler hakkında söylenebilecek diğer en önemli konu ise pratiklik ve modaya son derece uyumlu olmalarıdır. Herhangi bir saatçiye gidin, raflarda yüzlerce saat göreceksiniz. Çok fazla seçenek olduğu için saat seçimi çok kolay olmayacaktır. Örnek vermek gerekirse bir takım elbise için spor saat takarsanız arkadaş ve aileniz tarafından tuhaf tepkiler alabilirsiniz. Her erkeğin sahip olması gereken saatler mevsimsel döngüye göre kullanılmalıdır. Söylemek istediğimiz, yaz ayında deri kayışa sahip bir saat tercih ederseniz kordonun kolunuzu terlettiğini fark edeceksiniz. Bu sebeple yaz ayları için metal kordonlu saatler tercih ederken, deri kordonlu saatlerinizi kış aylarında özgürce kullanın. Metalik saatlerinizi iş toplantılarınız da kullanabilirsiniz. Her şeyden öte, saatler gerçekten rahat ve özgürce modaya uydurulabilir. Kırmızı yada yeşil bir saat takmak ister misiniz? Hadi bakalım! Hangi modeli tercih ederseniz edin modaya bir sebeple de olsa katkı sağlamış olacaksınız.

Çoraplar ile Tarzınızı Yansıtın

Zaman ilerledikçe modanın da ilerleme hızının günden güne arttığına hepimiz şahitlik ediyoruz. Günümüzde dışarıya çıkarken çorap giymek ya da yüksek bel pantolon giymek bir moda stili haline geldi. Bu nedenle tercih edeceğiniz çoraplar giydiğiniz pantolonla orantılı olarak desenli, benzersiz yada eksantrik şeklinde olabilir. Modadaki bu hızlı değişime rağmen dolabınızda eski usul koyu renkli çoraplar bulundurmak her zaman avantajdır. Bahsettiğimiz renkler siyah, beyaz ve kahverengi gibi her duruma adapte olan ana blok renklerdir. Öte yandan çoraplarınızı sergilemek için kısa paça pantolon giymekle ilgileniyorsanız çoraplarda daha uçuk modeller deneyebilirsiniz. Kırmızı mor hatta mavi gibi renkler deneyin. Kıyafetinizi tamamlayacak ve sizi ilginç ya da benzersiz kılan bir çorap bulduysanız bunu kullanmaktan çekinmeyin.

Şıklığınızı Tamamlayın Güneş Gözlüğü Modelleri

Bu konuyu çok açık bir şekilde belirtmeliyiz. Gözlükler kıyafeti tamamlayan en esas aksesuardır. Moda dünyasında zamansız bir trend olan gözlükler moda ikonu her insan tarafından farklı şekiller ve kombinasyonlarda kullanılıyor. Söylemek istediğimiz şey güneş gözlükleri genelde pahalı aksesuarlar olsa da her erkeğin dolabında bulunması gereken en önemli aksesuarların başında gelmektedir. Sizi güneşten korumak gibi gerçekçi bir görevinin yanında kıyafetinizi tamamlamanızı sağlayacak bu küçük aksesuar için biraz ön araştırma yapmalı seçenekler arasında sizin tarzını en iyi yansıtacak olan gözlüğü seçmelisiniz. Biz hem kalitesi hemde renk seçeneklerinin çokluğu bakımından size bu markayı öneriyoruz.

En Büyük Yardımcımız Çantalar

Elinde bir sürü eşya ile etrafta dolaşan bir erkeğe kimse iyi bir gözle bakmaz. Bunun yanı sıra bu sizi hantal ve dağınık gösterir. El çantaları dolabınızın en iyi ve en güçlü silahıdır. Erkekler olarak bu konuda çok şanslıyız çünkü el çantası olarak seçenekler neredeyse sınırsız. Her zevke ve renge göre çantası bulmanız oldukça kolaydır. Sırt çantaları özellikle sokak modasına girince yaygın bir aksesuar haline geldi. Önceden sadece okula giden öğrenciler için üretilirken sektörün önde gelen markaları yetişkinler için de çanta üretmeye başladı ve trend haline gelmesine sebep oldu. Bu o kadar hızlı bir şekilde gerçekleşti ki şuan birbirinden tamamen farklı kesim ve kumaş türlerine sahip sırt çantaları günlük hayatta sıklıkla kullanılmaktadır. Bayan çanta modellerinde de çok önemli bir yere sahip olan deri çantalar erkekler için de son dönemde oldukça fazla popüler bir hale geldi. Siz de eğer kıyafetinize uyuyorsa deri çanta kullanmaktan çekinmeyin. Evrak çantaları sahneye oldukça yeni çıkan bir moda aksesuarı olması ile birlikte trendi çok hızlı bir şekilde artan erkek aksesuar seçeneklerinden biri haline geldi. Bunu bayanların kullandığı bayan el çantası gibi düşünebilirsiniz. Yanınızda getirecek çok fazla eşyanız yokken evrak çantası kullanmak oldukça doğru bir hareket olacaktır. Kanvas ve deri dahil olmak üzere birçok malzemeden üretilen çantalar bulunmaktadır. Genelde bu çantalar sadece evrak ve kalem gibi iş ekipmanları için tasarlanmıştır. Evrak çantaları, kendiniz ile alakalı açık ve net açıklama yapmanın da mükemmel bir yoludur ve giyebileceğiniz her türlü kıyafet ile mükemmel bir uyum içinde taşıyabilirsiniz.