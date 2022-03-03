Hugo & Boss Artık İki Ayrı Marka Mı?

2022 yılına yeni sezon ürünlerle giriş yapılıyorken Hugo Boss markasından herkesi heyecanlandıracak bir yenilik haberi geldi. Modanın en eski ve köklü markalarından olan Hugo Boss artık 2 farklı konsept logo ve ürün gamıyla 2022’ye giriş yaptı! 2022 ilkbahar-yaz kreasyonuyla iddialı bir giriş yapan Hugo Boss, uzun süre gerçekleştirmeyi planladığı bir yeniliğe imza atmış bulunuyor.

Satış ve hedef kitle stratejisini de geliştiren ünlü marka 2022 yılından itibaren yepyeni bir solukla sevenlerine hizmet edecek.

Geliştirme olarak ise yeni nesil sosyal medyanın ve influencer’ların gücüne inanan Boss, yeni Hero’larını da resmi olarak tanıttı. Yeni Hero’ları ile milyonlara ulaşmayı hedefleyen Boss, herkesin tanıdığı ve sevdiği ünlüleri kadrosuna dahil etti.

Logo Değişikliği

Yeni trend logolar kapsamında gündemi harika yakalayan marka daha bold ve çekici, duruşu yüksek bir logoya geçiş yaptı.

Renk paletinde Boss için Camel-Black-White, Hugo için ise Red, Black, White renklerine yer verdi. Hugo markasıyla kırmızı bir tonu yakalarken Boss markasıyla da siyah tercih edildi. İki renk uyumu yan yana gelmeyecek olsa da genel kapsamda bakıldığında bir logo için harika bir uyum diyebiliriz.

Yaptığı bu logo güncellemesiyle görsel olarak biraz daha etkileyici bir deneyim kazandırmak istediğini açıklayan Boss yetkilileri, yapılan geri dönüşlerin oldukça olumlu ve güzel olduğunu da söyledi.

HUGO

Hugo brand tarafı ile 20-29 yaş arasını hedefleyen, daha mutlu ve pozitif bir strateji ile yola çıkan marka; “How Do You Hugo?” sloganıyla ilkbahara giriş yaptığını açıkladı.

Türkçesi “Nasılsın Hugo” diyerek müşterilerine daha sıcak ve güzel bir deneyim yaşatmayı hedefleyen Hugo’nun yeni sezon ürünleri ile başarısız olması neredeyse imkansız. Ürünlerinde daha spor ve gençlere yönelik tarzlar yer alıyor.

BOSS

Hugo Boss markasının her zaman ağır bir tarafı mevcuttu. İsminden de gelen patron havasını tüm müşterileri ve moda dünyasını takip edenler seviyor ve destekliyor. Boss bu sene stratejisinde bundan yararlanarak “Be Your Own Boss” demeyi tercih etti.

Kendinin Patronu Ol sloganıyla marka bütünlüğünü arttıran Boss, hitap ettiği kitle olarak ise 30-45 yaş olduğunu duyurdu. Hugo brande göre daha geniş bir kitleye sahip olması Boss kategorisinin daha ağırlıklı olacağı çağrısı veriyor.

Boss yeni sezon ürünlerini tanıtırken etiketlerinde fazla bir değişikliğe gitmemeyi tercih etti. Erkek giyim alanında Black, Orange, Green, Camel etiketleri duracakken, kadın giyimde ise Gold renk etiketler kullanacak.

2022 Hugo-Boss Celebrities

2022 yılında Boss ile ilgili en çok konuşulacak şeylerden biri ise model seçtiği celebrity kadrosu. İşte birbirinden çok konuşulacak 2022 Boss Celebrities:

Anthony Joshua, Profesyonel Boksör. Takipçi 13,5M instagram: anthonyjoshua

Future, Rap şarkıcısı. Takipçi 18.9M instagram: future

Kendall Jenner, Model. Takipçi 221M instagram: kendalljenner

Matteo Berrettini, Profesyonel Tenis Oyuncusu. Takipçi 1.2M instagram: matberrettini

Hailey Bieber, Model. Takipçi 41.3M instagram: haileybieber

Minho Lee, Aktör, Şarkıcı, Model. Takipçi 28.5M instagram: actorleeminho

Alica Schmidt, Atlet, Koşucu. Takipçi 2.6M instagram: alicasmd

Joan Smalls, Model. Takipçi 4.5M instagram: joansmalls

Khaby Lame, Influencer. Takipçi 71.3M instagram: khaby00

Jacob Elordi, Aktör. Takipçi 12.6M instagram: jacobelordi

2022’nin ilk çeyreğinde anlaştığı ünlülerle yoğun bir çekim sürecine giren Boss, tamamladığı video, görselleri resmi sosyal medya hesaplarından ve Hero ekibinin hesaplarından yayınlamaya başladı. Yeni sezona damga vuracak ürün ve görselleri sizde sosyal medyadan takip etmeyi unutmayın.

Yaptığı kapsamlı geliştirme kampanyalarıyla moda dünyası ve kendisi için büyük bir adım atan Boss, yeni sezon ürünleriyle de ses getirecek. Kendisinin patronu olanların markası Boss’u sosyal medyada resmi hesaplarından ya da #BeyourOwnBoss etiketiyle de takip edebilir, tüm Hugo ve Boss ürünlerini kaliteli ve lüks giyimin adresi Exxeselection’dan güvenle satın alabilirsiniz.