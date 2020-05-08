İlham Veren Anneler Günü Hediye Tercihleri

İlham Veren Anneler Günü Hediye Tercihleri

Hayatımızın her anında bize ilham kaynağı olan annelerimiz bizim için çok değerli. Onları mutlu edip kendilerini özel hissettireceğimiz Anneler Günü yaklaşıyor. Anneler Günü’nde şık hediyeler seçerek, bu özel günü taçlandırabilirsiniz.

Zarif ve Klasik Stilden Vazgeçmeyen Anneler

Feminen ve zarif görünümü stiline yansıtan anneler için, en ideal hediyeleri listeliyoruz. Anneler Günü için tercih edilebilecek en şık hediyelerden biri Lacoste polo yaka tişörtler. Klasik ve casual şık giyim için oldukça uyumlu olan polo yakalar klasik giyimi seven annelere şık hediye seçenekleri arasında. Lacoste’un klasik kesim gömlekleri ve polo yaka elbiselerini de klasik stilden vazgeçmeyen annenize hediye olarak tercih edebilirsiniz.

Klasik giyim seven anneler için çanta ve ayakkabılar da iddialı hediyelerden. Guess’in podyumlarda kendinden oldukça fazla söz ettiren köşeli klasik yapıdaki çantaları, sizin için iyi bir hediye pusulası olacak. Emporio Armani’nin yüksek ökçeli stilettoları ile annenizin güçlü duruşunu destekleyebilir ya da rahat ve zarif bir babet ile yazın tadını çıkarmasını sağlayabilirsiniz.

Sporla Formda Kalan Anneler

Sağlıklı yaşam ve formda kalmayı motto olarak belirlemiş anneler için hediye önerilerimiz arasında öne çıkan seçenekleri paylaşıyoruz. EA7’nin güçlü ve dinamik eşofman takımlarını, renk ve model çeşitliliği geniş olan EA7’nin pamuklu tişörtleri ile kombinleyerek hediye çıtasını yükseltebilirsiniz.

Yer tutuşu, yumuşak tabanı ve enerjik tasarımlarıyla Emporio Armani spor ayakkabılar annenizin yürüyüş saatlerinin favorisi olacak.

Armani Exchange’in logo şeritli sweatshirtleri ve özgüveni yüksek görünümlü tişörtleri, spor şıklıkta iddialı annenizin iddiasını güçlendirecek.

Stilinde Sınır Tanımayan Anneler

Stilinde sınır tanımayan, modanın dinamiklerini her an takipte olan anneler için en iddialı hediyeleri sıralıyoruz.

Kenzo’nun doğadan ilham alarak geliştirdiği kreasyonları, moda haftalarının takipçisi anneniz için ilk tercih edilecek hediyeler arasında. Koleksiyonlarında hayvan figürlerini ve logoları ön planda tutan Kenzo, tişörtleri ve elbiseleriyle annenizi hayran bırakacak hediyelerden.

Konforlu ve iddialı görünümüyle Armani Exchange spor ayakkabılarla annenizin yürüyüş saatleri çok daha keyifli hale gelecek. Anneniz detaylarda da şıklık arıyorsa, Armani’nin genç ruhunu yansıtan Armani Exchange cüzdan ve gözlükler deyim yerindeyse nokta atışı hediyelerden.

Şık bir Anneler Günü hediyesini tamamlamak için zamansız tasarımlara sahip çanta, sneaker, cüzdan ve aksesuar seçenekleri her zaman güçlü bir alternatiftir. Premium markaları bir arada incelemek isteyenler için Calvin Klein koleksiyonu modern ve uzun yıllar kullanılabilecek hediye seçenekleri sunar.

Rahatına Düşkün Anneler

Her an tatil valizi hazır ve yazı iple çeken anneler için, en konforlu hediyeleri mercek altına alıyoruz.

Upuzun plajları, masmavi denizleri seven anneniz için onu mutlu edecek hediye Birkenstock plaj terlikleri olacaktır. Yazın renklerini yansıtan ve her adımda rahatlık sunan Birkenstock terlikler ve sandaletler her stile uygundur.

Tatil sever anneler için, Guess’in birbirinden canlı renklerde logo baskılı valizlerine değinmeden geçemeyiz. Kullanışlı ve tatil seyahatlerinin stilinizi tamamlayıcı parçalarından Guess valizlerle annenize şık bir sürpriz yapabilirsiniz.

Alışverişte, denizde, havuzda her yerde rahatlık tercih eden anneler için bir diğer önerimiz de Crocs terlikler. Yumuşak ve ayağın şeklini alarak keyifli bir yürüyüş sunan Crocs terlik ve sandaletler de annenizi mutlu edecek hediyeler arasında olacaktır.