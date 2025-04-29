































PantolonGünlük/CasualDüz% 73 Poliamid % 27 ElastanAgraf ve FermuarCepliRegular Fit, Normal Bel, Düz Paça-Hafif raşel kumaşıyla konfor ve tarzı yeniden tanımlıyor. yumuşak dokusu, nefes alabilirliği ve 4 yönlü esnekliği sayesinde maksimum hareket özgürlüğü sunar-Oeko-Tex sertifikalı bu pantolonlar, dayanıklı, zamansız ve ütü gerektirmeyen bir tasarıma sahip. pratik detaylar arasında gizli fermuarlı yan cepler de bulunur.Tunus