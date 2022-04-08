Les Benjamins: Bir Başarı Hikayesi

Les Benjamins uzun yıllardır herkesin duyduğu ve hakim olduğu fenomen bir marka haline geldi. Les Benjamins’in 10 sene içerisinde bir dünya markası olmasının ardında ise güzel ve hoş bir başarı hikâyesi yatıyor. Gelin Les Benjamins’e daha yakından bakalım.

Les Benjamins Hangi Ülkenin Markası?

Markanın isminde bir Fransız esintisi olsa da Les Benjamins halis muhlis bir Türk markası. Konuyla alakalı en çok merak edilen ve sorulan sorulardan biri ise Les Benjamins markası kime ait?

Les Benjamins 2011 yılında 10-15 bin Euro sermaye ile Bünyamin Aydın tarafından kurulmuştur.

Les Benjamins Nasıl Kuruldu?

Bünyamin Aydın, dedesi yıllar önce misafir olarak gittiği için tıpkı milyonlarca Türk gibi Almanya’da doğan bir Türk vatandaşı. Göç durumlarında bir kültür şoku olağandır. Fakat Bünyamin Aydın’ın ailesi ev içerisinde Türk kültürünü asla kaybetmeden yaşatmış. Bünyamin için dışarı çıktığında Almanya’da, eve geldiğinde Türkiye’de gibi bir durum varmış.

12 yaşında ailesiyle Türkiye’ye taşınınca hep uzaktan bildiği Türk kültürü ve ülkesi inanılmaz ilgisini çekmiş. Türk motiflerine olan hayranlığı hep içinde büyümüş.

Eğitim hayatı biraz dolambaçlı olunca ailesi tam destekle, kendi işini kurması için ona ufak bir sermaye vermiş. O da bu parayla Berlin’e bir bilet ve ufak bir koleksiyon standı alarak Les Benjamins’in temelini atmış.

Stant ve koleksiyon tasarımlarında da Türk motiflerine yer veren Bünyamin Aydın, inanılmaz motive edici bir olay olan ünlü lüks marka Harrods’dan sipariş almış. Bu olay ise Les Benjamins’in dönüm noktası olmuş.

Döndüğünde şirketi kurarak tasarımlara başlayıp bitiren Aydın her zaman daha büyük hedefler peşindeydi. Reklamcılık ve pazarlama okuması olay analizlerini ve pazarlama stratejilerini uygulamasını kolaylaştırıyordu. O, markasını ve tasarımlarını satmak istiyordu.

Daha sonra Milano’da gerçekleştirdiği inanılmaz bir defile ile tüm dünyada isim yapmayı başardı. Semazenlerin ve tamamen Türk motiflerinin bulunduğu bu ilginç defile dünyanın her yerindeki Vogue’larda konuşuldu. Bu durum daha da büyümesine sebep olarak Nike’tan teklif aldı.

Nike markasına tasarım yapan ilk Türk Bünyamin Aydın’dır. Çizgisini ve tarzını asla bırakmayan Aydın, Nike’ın en sevilen ve en çok satan AirMax modeli için bir tasarım yaptı. AirMax 97 modelini VaporMax tabanı ile birleştirdikten sonra Türk halısı motifi ile taçlandırdı.

Bundan sonra ünlü araba BMW, Magnum, Beşiktaş ve Coca Cola ile de çalışmaya başladı.

Les Benjamins Ne Demek?

Les Benjamins isminin geldiği yer oldukça hoş bir hikâye. Almanya’da Bünyamin’e arkadaşları “Benjamin” diye hitap edermiş. Markayı ilk önce Benjamin olarak açmak istemiş fakat Amerikalı bir müzik grubu aldığı için, Fransız bir esinti eklemesi için önüne “Les” getirmiş.

The Mystic Journey Koleksiyonu

2022 İlkbahar/Yaz koleksiyonuna verdiği The Mystic Journey ismi bu seneki koleksiyonun gerçekten mistik bir havada tasarlanmasından geliyor. Aydın bu sene Orta Doğu figürlerini tam anlamıyla vurguladığı tasarımlarında çöl ve vaha gibi konulara yer vererek mistik bir hava katmak istemiş.

Font Değişikliği

Bu güne kadar “Les Benjamins” in yazı fontunda hiç değişikliğe gitmeyen marka bu sene Mystic Journey kapsamında hepsinde olmasa da bazı tasarımlarında yazı tipinde değişiklik yaptı.

Latin alfabesinin Arapça bir versiyonuna benzeyen tasarımlarında marka ismi Les Benjamins ve ona eşlik eden motifler oldukça dikkat çekiyor.

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Klasikten Şaşmayan

Bünyamin Aydın, her ne kadar Mystic Journey farklı ve müthiş bir tasarıma imza atsa da Les Benjamins’in klasik ve sade tarzını da seven yüzlerce müşterisi var. 2022 İlkbahar/Yaz kreasyonunda klasik Türk motiflerine ve sade tasarımlarına da yer verdi.